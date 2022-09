Les travailleurs ouvrent le rond-point à l’intersection de la 178 et de la US Route 6 le 1er septembre à Utica. Bien que d’énormes progrès aient été réalisés au cours des dernières semaines, le mauvais temps printanier et un conflit de travail ont retardé le projet d’environ deux mois. Il est peu probable que le rond-point soit fonctionnel d’ici la fin de l’année. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)