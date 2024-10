Le rond-point au 96e et Allisonville Road ouvrira bientôt. Voici la suite pour la région.

Un rond-point au niveau de la 96e rue et d’Allisonville Road devrait ouvrir ses portes d’ici la fin octobre.

Le rond-point remplace le virage à gauche du Michigan, vivement méprisé, qui était en place depuis environ une décennie. Cette conception éliminait les virages à gauche dans toutes les directions au profit d’un virage à droite suivi d’un demi-tour.

Mais avec un grand développement à usage mixte et un parc naturel appartenant à la ville en construction à l’angle nord-ouest du passage à niveau, Fishers a décidé que le moment était venu de construire l’intersection.

Pont piétonnier prévu à la 96e rue et au Nickel Plate Trail

Les appartements Riverplace seront constitués de sept bâtiments comptant 380 unités et un espace vert central. Le projet comprend un immeuble commercial d’un étage avec un restaurant à service complet et d’autres points de vente liés à l’alimentation. Le parc White River comportera 2,5 miles de sentiers menant au Fishers Heritage Park, à la 106e rue et à Allisonville.

Le directeur de l’ingénierie de la ville, Hatem Mekky, a déclaré que de nombreux automobilistes trouvaient la gauche du Michigan déroutante.

« Cela facilitera l’accès à Riverplace et à toutes les entreprises », a-t-il déclaré.

Le rond-point sera ouvert le 28 octobre, avec des travaux mineurs se poursuivant, principalement l’aménagement paysager du rond-point, jusqu’au printemps 2025. Il pourrait inclure un panneau « passerelle » accueillant les conducteurs à Fishers, a déclaré Mekky.

L’intersection est bordée par Indianapolis au sud et Carmel à l’ouest. Le rond-point n’aura probablement pas de sculptures comme beaucoup à Carmel, y compris à quatre intersections de la 96e rue qui présentent des voitures classiques.

Le pont Nickel Plate Trail est en route

Les pêcheurs ont également révélé la conception d’un pont piétonnier au-dessus de la 96e rue sur le sentier Nickel Plate, à l’est de l’intersection.

Le pont devrait être achevé à l’automne 2025 et relier la Nickel Plate au tronçon du sentier d’Indianapolis, qui est en construction. Les offres pour l’entrepreneur sur le projet de 6 millions de dollars seront ouvertes lundi et la construction commencera peu de temps après, a déclaré Mekky.

Le pont aura des arches en béton avec des câbles soutenant le tablier du pont et un éclairage LED coloré. Les parois latérales des approches, ou rampes, du pont porteront les insignes de la ville de Fishers, du Nickel Plate Trail et d’Andretti Global, qui construit un nouveau siège social à l’aéroport métropolitain d’Indianapolis, près de la 96e rue.

Le pont lui-même mesurera 215 pieds de long et totalisera 1 640 pieds en incluant les rampes.

Un programme de subventions Next Level Trails Grant de 4,5 millions de dollars de l’Indiana Economic Development Corporation couvre la majeure partie du coût du pont.

