Le romancier japonais à succès Haruki Murakami remporte le prix espagnol Princesse des Asturies pour la littérature

La romancière japonaise à succès Haruki Murakami a remporté le prix Princesse des Asturies de littérature de cette année, a annoncé mercredi la fondation espagnole qui organise les prix.

Le jury du Prix Princesse des Asturies a salué le « caractère unique » des essais, nouvelles et romans de l’écrivain de 72 ans né à Kyoto, qui ont été traduits dans plus de 40 langues et vendus à des millions d’exemplaires.

Le panel a souligné la « capacité de Murakami à réconcilier la tradition japonaise et l’héritage de la culture occidentale dans un récit ambitieux et innovant ».

SALMAN RUSHDIE FAIT UNE RARE APPARITION APRÈS UNE ATTAQUE POUR AVERTIR DE LA FIN DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Il a déclaré que son travail exprimait certains des grands thèmes et conflits de notre époque, notamment « la solitude, l’incertitude existentielle, la déshumanisation dans les grandes villes et le terrorisme ».

Le panel a loué sa capacité à séduire différentes générations à travers différents genres, le décrivant comme « l’un des principaux coureurs de fond de la littérature contemporaine ».

Murakami a écrit plusieurs dizaines de livres et a également traduit des œuvres d’auteurs tels que Raymond Carver, F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, JD Salinger et John Irving.

L’un de ses premiers grands succès a été avec « Norwegian Wood » en 1987, qui s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires et a été traduit dans quelque 35 langues.

Parmi les autres romans majeurs, citons « Kafka on the Shore », « 1Q84 » et « After Dark ».

Ses recueils de nouvelles « Blind Willow, Sleeping Woman » ont remporté le prestigieux Frank O’Connor International Short Story Award en 2006 et sa nouvelle « Drive My Car » a inspiré le film oscarisé du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi du même nom. .

LE GOUVERNEUR DE L’UTAH SIGNE UN IMPORTANT PROJET DE LOI SUR LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION, DEVENANT UN TROISIÈME ÉTAT POUR INSCRIRE LE CHOIX DE L’ÉCOLE DANS LA LOI

Le jury du prix des Asturies a qualifié Murakami de romancier « perturbant » influencé par Dostoïevski, Dickens et Vargas Llosa et dont l’utilisation de l’humour et du surréalisme ne l’a pas empêché de traiter de graves problèmes sociaux et de la défense des valeurs humaines.

Murakami a été choisi parmi 37 candidats de différentes nationalités. Parmi les précédents lauréats figurent l’Irlandais John Banville et l’écrivain américain Richard Ford.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le prix de 52 600 $ est l’un des huit prix couvrant les arts, la communication, la science et d’autres domaines qui sont décernés chaque année par la fondation.

Les prix sont parmi les plus prestigieux du monde hispanophone. La cérémonie de remise des prix a lieu chaque octobre dans la ville d’Oviedo, dans le nord de l’Espagne.