Marías était l’auteur de 15 romans, traductions et recueils de ses chroniques hebdomadaires. Ses romans les plus connus incluent “Corazón tan blanco” (“Heart So White”), “Todas las almas” (“All Souls) et “Mañana en la batalla piensa en mí” (“Tomorrow in the Battle Think on Me”) . Beaucoup de ses œuvres ont été traduites en anglais et dans d’autres langues.