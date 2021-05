Le roman posthume de John le Carré paraîtra en octobre

Le Carré, de son vrai nom David Cornwell, a sondé le monde moralement trouble de l’espionnage pendant la guerre froide et ses conséquences dans des livres tels que «L’espion qui venait du froid» et «Tinker Tailor Soldier Spy», qui sont devenus considérés comme des classiques. Le dernier roman publié de son vivant, «Agent Running in the Field», est sorti en 2019.