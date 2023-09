Le roman ‘People Collide’ d’Isle McElroy : NPR

Le deuxième roman d’Isle McElroy, Les gens entrent en collisioncommence par un trope littéral de sauvetage du chat, utilisé pour un effet délicieusement délibéré.

Tirant son origine du titre d’un livre de scénarisation populaire de Blake Snyder, « sauver le chat » fait référence à l’idée qu’un récit doit établir la sympathie de son personnage principal – en lui demandant, par exemple, de sauver un chat coincé dans un arbre -. au début du texte afin que le public soit d’accord avec l’aventure à venir de ce personnage.

« Chaque jour », explique Eli, le narrateur de McElroy, sur la première page du roman, « est une chance de se débarrasser de ses habitudes et de son moi les plus pitoyables… Quand je suis sorti dans la grande rue devant mon complexe d’appartements, j’ai trouvé, devant moi , une chance de devenir quelqu’un de meilleur : un héros. Un chat gisait mort dans la rue, évasé sur le trottoir devant une benne à ordures. Un chaton. » Eli, qui espère au moins placer le chat mort dans la benne, court à l’étage chercher un sac en plastique et revient chercher le chaton mort – pour découvrir que le chaton n’était pas mort du tout mais dormait seulement. A-t-il donc sauvé le chat ? Ou a-t-il simplement prouvé au lecteur qu’il voulait être le genre de personne capable de le faire ? Quoi qu’il en soit, l’introduction d’Eli via cette anecdote renforce la conscience de soi présente tout au long du film. Les gens entrent en collision cela renforce le narrateur drôle, autodérision et terriblement peu sûr de lui.

Eli est marié à Elizabeth – son nom englobe presque le sien – et vit avec elle en Bulgarie où elle termine une bourse dans laquelle elle « a donné des cours sur la culture américaine à des adolescents qui, même au plus investis, ont trouvé ses leçons endoctrinantes éprouvantes et ridicules ». « . Mais elle est vraiment écrivain, tout comme Eli, même s’ils ont des approches très différentes de leurs efforts créatifs.

L’intrigue démarre réellement lorsqu’Eli arrive sur le lieu de travail d’Elizabeth et découvre que les gens s’adressent à lui comme s’il était sa femme. Lorsqu’il réalise enfin qu’il est effectivement dans le corps d’Elizabeth, il panique naturellement et passe plusieurs jours à la maison à essayer de comprendre ce qui se passe. Il suppose, à juste titre, que tout comme il est dans le corps d’Elizabeth, elle doit être dans le sien, mais il ne peut la trouver ni son propre corps nulle part – et elle ne répond pas à son téléphone portable, qu’elle a probablement avec elle. Si la dynamique des sexes du couple marié vous confond ici, c’est parce qu’ils sont censés le faire.

En effet, voir Eli essayer de comprendre comment naviguer dans le monde dans le corps de sa femme est fascinant. Aussi tentant que cela puisse être de tracer une ligne nette entre la découverte de son identité trans et l’expérience d’Eli d’une incarnation inconfortable, ce n’est pas ce qui se passe ici, du moins pas au début. Eli est franchement énervé par son accès à la sexualité du corps de sa femme de cette manière – de l’intérieur plutôt que de l’extérieur – et ne tente pas d’explorer sa physicalité de cette manière. Au lieu de cela, il essaie de s’individualiser : « J’aimais l’idée de faire quelque chose qu’Elizabeth ne ferait pas. Si je devais être elle, alors autant l’être selon mes conditions. J’occupais un espace où ni elle ni moi ne semblions exister, libre des attentes de nos personnalités.

Ce qui devient clair au cours du roman, c’est que le malaise d’Eli au sein d’Elizabeth, cette nouvelle façon de naviguer dans le monde comme elle, découle d’une profonde aversion et d’une incompréhension fondamentale de lui-même. Comme la plupart d’entre nous, Eli ne peut pas dire quelles sont les premières impressions que les gens ont de lui. Il se perçoit comme maladroit, paresseux, un mauvais payeur qui n’est pas assez bien pour sa femme qui s’efforce et qui surperforme. Leurs classes sociales sont différentes, tout comme leurs familles, et Eli ne peut pas fuir ces réalités ; ils restent une partie de sa psychologie malgré son nouveau corps. Comme le dit le proverbe, peu importe où vous allez, vous y êtes.

Lorsqu’il trouve enfin Elizabeth, Eli est frappé par leurs différences dans le fait d’habiter le corps de chacun : « Elizabeth semblait à l’aise dans mon corps d’une manière que je n’avais jamais été. Elle a procédé avec confiance et je l’enviais, non seulement parce que j’avais du mal à donner un sens à son corps, mais parce qu’il semblait injuste qu’elle puisse être une meilleure version de moi que je ne l’avais jamais été. » Ce n’est qu’en rencontrant Elizabeth dans le corps d’Eli que les lecteurs peuvent voir ce qu’elle aime chez lui, car il a passé une grande partie du roman jusqu’à présent à cataloguer ses défauts. Mais elle l’aime, autant qu’il l’aime, mais aucun d’eux n’a du mal à s’aimer.

Finalement, Les gens entrent en collisionLe concept Freaky Friday de couvre une exploration approfondie du mariage, de l’amour et de la façon dont nous nous connaissons – et ne nous connaissons pas – ainsi que de la façon dont le sentiment de soi peut être glissant alors qu’une grande partie de la façon dont nous naviguons dans le monde dépend de la façon dont nous naviguons dans le monde. il nous voit.

Ilana Masad est écrivaine de fiction, critique de livres et auteur du roman Tous les amants de ma mère.