Le roman du Sri Lankais Shehan Karunatilaka remporte le Booker Prize

Le choix unanime des juges, “Les sept lunes de Maali Almeida” est l’histoire sombre et humoristique d’un photographe de guerre décédé enquêtant sur sa mort et essayant d’assurer l’héritage de sa vie.

L’ancien directeur du British Museum, Neil MacGregor, qui a présidé le jury, a déclaré que les juges avaient choisi le livre pour “l’ambition, la portée et la compétence, l’audace, l’audace et l’hilarité de l’exécution”.

“C’est un livre qui emmène le lecteur dans un voyage en montagnes russes à travers la vie et la mort, jusqu’à ce que l’auteur décrit comme le cœur sombre du monde”, a déclaré MacGregor. “Et là le lecteur trouve à sa grande surprise, joie, tendresse, amour et fidélité.”

Le gagnant a été choisi parmi cinq autres finalistes : les auteurs américains Percival Everett pour « The Trees » et Elizabeth Strout pour « Oh William ! » ; « Glory » de NoViolet Bulawayo du Zimbabwe ; “Small Things Like These” de l’écrivaine irlandaise Claire Keegan ; et « Treacle Walker » de l’écrivain britannique Alan Garner.