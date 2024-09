Le ROM accueillera la plus grande exposition internationale d’art aborigène australien

L’exposition itinérante sera présentée en première à la National Gallery of Art de Washington en 2025 et se terminera par une exposition canadienne exclusive au ROM qui ouvrira en juillet 2027

TORONTO, le 19 septembre 2024 – La National Gallery of Art de Washington et la National Gallery of Victoria (NGV), ainsi que la Musée royal de l’Ontario (ROM), le Denver Art Museum, le Portland Art Museum et le Peabody Essex Museum annoncent la plus grande exposition d’art et de design aborigène et insulaire du détroit de Torres jamais présentée à l’échelle internationale. Les étoiles que nous ne voyons pas : l’art aborigène australien sera présenté en première le 18 octobre 2025 à la National Gallery of Art de Washington, puis fera une tournée en Amérique du Nord de 2025 à 2027, arrivant au ROM pour la tournée canadienne exclusive de juillet 2027 à janvier 2028.

Cette exposition historique marque le lancement d’un partenariat culturel entre la National Gallery of Art de Washington et la NGV qui facilitera l’échange mondial d’œuvres clés des collections permanentes de chaque institution artistique de premier plan. Cet effort de collaboration crée de nouvelles opportunités pour le public mondial de découvrir des œuvres d’art emblématiques qui reflètent ces cultures respectives. En 2027, la National Gallery of Art prêtera des pièces phares de sa collection d’art américain moderne et contemporain à la NGV.

Organisée par la National Gallery of Victoria spécialement pour le public nord-américain et tirée exclusivement de sa collection de renommée mondiale à Melbourne, en Australie, l’exposition présente plus de 200 œuvres de plus de 130 artistes. À travers une riche présentation de chefs-d’œuvre emblématiques, dont beaucoup n’ont jamais quitté l’Australie auparavant, Les étoiles que nous ne voyons pas retrace les moments marquants de l’art autochtone de la fin du XIXe siècle à nos jours, révélant une riche histoire de créativité antérieure à l’arrivée des Britanniques.

Josh Basseches, directeur et chef de la direction du ROMa déclaré : « Des expositions originales créées par des artistes autochtones de renommée mondiale à la galerie Daphne Cockwell en constante évolution consacrée à l’art et à la culture des Premiers Peuples, le ROM s’efforce d’être un lieu dans lequel tous les peuples autochtones ressentent un profond sentiment d’appartenance. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes ravis d’accueillir Les étoiles que nous ne voyons pasune exposition étonnante célébrant 65 000 ans d’histoire, d’ingéniosité et de diversité de l’art indigène en Australie.

Kaywin Feldman, directeur de la National Gallery of Arta déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec la National Gallery of Victoria dans le cadre de cet échange culturel, qui permettra à notre collection d’art américain de grande valeur d’atteindre des publics de l’autre côté du monde. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter ces importantes œuvres d’art aborigènes australiennes au public américain, pour la plupart pour la toute première fois. Cet échange d’expositions a été une joyeuse collaboration avec le personnel de la NGV et nos partenaires nord-américains. Nous sommes tous profondément reconnaissants pour les prêts généreux de tant de chefs-d’œuvre de la collection de la NGV. »

Tony Ellwood AM, directeur du NGVa déclaré : « De nombreuses œuvres en déplacement sont reconnues mondialement comme des chefs-d’œuvre incontestés – de nombreux visiteurs se rendant au NGV de Melbourne simplement pour voir ces exemples emblématiques de l’art aborigène australien. Jamais auparavant un volume d’œuvres de cette taille et de cette importance nationale n’avait fait une tournée internationale, ce qui en fait une occasion vraiment rare pour le public nord-américain de découvrir et d’apprécier de près ces œuvres d’importance mondiale. L’un des rôles fondamentaux du NGV en tant qu’institution publique est de partager les arts et la culture australiens avec le plus grand nombre possible de personnes. Nous sommes ravis de nous associer à nos collègues nord-américains pour partager le travail et les histoires de ces importants artistes des Premières Nations australiennes avec le monde entier. »

Les étoiles que nous ne voyons pas présente au public les formes et styles habituels de l’art aborigène australien, notamment les peintures de cartes conceptuelles des déserts du centre et de l’ouest (parfois appelées familièrement « peintures à points ») ; les peintures sur écorce ocre ; les objets culturels et les tissages expérimentaux ambitieux ; ainsi que le travail d’artistes des nouveaux médias, qui remettent en question et s’appuient sur la tradition avec des œuvres révolutionnaires dans le domaine du néon, de la vidéo, de la photographie, du son et bien plus encore.

Mettant en valeur les iconographies visuelles diverses et distinctes de l’Australie indigène – qui se compose de plus de 250 nations indigènes distinctes – les œuvres présentées couvrent l’ensemble du continent australien, y compris les îles Tiwi, la Terre d’Arnhem, l’extrême nord du Queensland, le détroit de Torres, le désert central, le sud-ouest de l’Australie, le Kimberley, le sud-est, et plus encore.

Parmi les œuvres phares jamais vues auparavant en Amérique du Nord, citons le magnum opus et le plus grand tableau d’Emily Kam Kngwarray, Rêve de grosse igname (1995). Cette icône de la collection NGV mesure près de 3 mètres sur 8 et représente le réseau souterrain des racines et des ignames. Cette immense toile, dessinée d’un seul trait continu, met en valeur le geste et la spontanéité qui font la renommée mondiale de l’œuvre de Kngwarray.

Le titre de l’exposition s’inspire en partie de l’artiste Yolŋu Gulumbu Yunupiŋu (1943-2012), aujourd’hui disparue, qui devint célèbre après son décès sous le nom de « Star Lady » pour ses vastes peintures du ciel nocturne. Les œuvres complexes de Yunupiŋu, dont une sélection sera présentée dans l’exposition, utilisent des croix pour représenter les étoiles que nous pouvons voir et un réseau dense de points pour symboliser les étoiles que nous ne pouvons pas voir, l’étendue invisible de l’univers. Le peuple Yolŋu vit dans la Terre d’Arnhem, et Star Lady est originaire d’une communauté du nord-est connue sous le nom de Yirrkala. La Terre d’Arnhem est une région située à l’extrémité du Territoire du Nord, connue dans le monde entier pour le travail audacieux de ses artistes sur l’écorce.

Les artistes contemporains urbains travaillant dans les nouveaux médias sont également représentés tout au long de l’exposition, avec des œuvres clés d’artistes influents tels que Brook Andrew, Richard Bell, Tracey Moffatt, Ricky Maynard, Maree Clarke et Lorraine Connelly-Northey. Parmi les points forts, citons Christian Thompson Burdi Burdi (Feu Feu)2022, une installation sonore à quatre canaux qui explore la perte des langues des Premières Nations, ainsi que la Tempête de neige2005, dans laquelle des poupées noires ont été placées à l’intérieur d’un cube en plexiglas transparent rempli de billes de polystyrène. L’œuvre établit un lien entre le concept de « cube blanc » et la manière dont la culture matérielle aborigène a historiquement été présentée dans un environnement clinique et muséologique.

Myles Russell-Cook, conservateur principal de l’art australien et des Premières Nations à NGV et conservateur de Les étoiles que nous ne voyons pasa déclaré : « Il est impossible pour une exposition de saisir pleinement la diversité et la complexité de l’art autochtone australien. Bien avant l’invention de l’écriture, les Premières Nations ont transmis d’importantes connaissances culturelles à travers une combinaison d’art, de chant, de danse et d’histoire. Ces œuvres représentent 65 000 ans de culture, partageant avec le monde les qualités uniques et particulières de l’art des Premiers Peuples d’Australie. Le livre et l’exposition représentent tous deux un effort communautaire important, qui, je l’espère, favorisera une meilleure connexion et une meilleure compréhension de la culture et de l’art des Premiers Peuples. »

L’exposition est également accompagnée d’une publication majeure coéditée par la NGV et la National Gallery of Art de Washington, avec plus de 30 auteurs contributeurs et tous les nouveaux écrits sur les artistes et les œuvres présentés dans l’exposition – y compris un essai sur l’histoire de l’art indigène en Australie par le commissaire de l’exposition Myles Russell-Cook.

Les étoiles que nous ne voyons pas : l’art aborigène australien est organisée par la National Gallery of Victoria et la National Gallery of Art de Washington, en association avec le Royal Ontario Museum, le Denver Art Museum, le Portland Art Museum et le Peabody Essex Museum. Le programme complet de la tournée nord-américaine est le suivant :

National Gallery of Art, Washington : 18 octobre 2025 – 1er mars 2026

Denver Art Museum, Colorado : 19 avril 2026 – 26 juillet 2026

Musée d’art de Portland, Oregon : septembre 2026 – janvier 2027

Musée Peabody Essex, Massachusetts : février 2027 – juin 2027

Musée royal de l’Ontario, Toronto : juillet 2027 – janvier 2028

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web du NGV : NGV.MELBOURNE.

Crédit d’image (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche) : Patju Presley, Apanyine (2004); Birmuyingathi Maali Netta Loogatha, Mirdidingkingathi Juwarnda Gabori, Warthadangathi Bijarrba Ethel Thomas, Thunduyingathi Bijarrb May Moodoonuthi, Kuruwarriyingathi Bijarrb Paula Paul, Wirrngajingathi Bijarrb Dawn Naranatji, Rayarriwarrtharrbayingat Amy Loogatha, Dulka Warngiid (2007) [detail]; Mick Wallangkarri Tjakamarra, Le rêve d’un vieil homme sur la mort ou le destin (1972); Brook Andrew, Sexy et dangereux (1996, imprimé 2005); Léna Nyadbi, Jimbirla et Lilmim (2005); Timothy Cook, Kulama (2012); Ricky Maynard Wik Elder, Gladys (2000)

Organisation d’expositions

L’exposition est organisée par la National Gallery of Victoria et la National Gallery of Art de Washington, en association avec le Denver Art Museum, le Portland Art Museum, le Peabody Essex Museum et le Royal Ontario Museum.

Bank of America est le sponsor de la tournée nord-américaine de l’exposition.

Commissaire de l’exposition

L’exposition est organisée par Myles Russell-Cook, conservateur principal de l’art australien et des Premières Nations à la National Gallery of Victoria. À la National Gallery of Art, Les étoiles que nous ne voyons pas est coordonné par E. Carmen Ramos, conservatrice en chef et conservatrice en chef, et Lynn Matheny, directrice adjointe et conservatrice associée de l’interprétation.

Publication de l’exposition

L’exposition est accompagnée d’un nouvel ouvrage majeur publié par la National Gallery of Victoria et la National Gallery of Art, en association avec DAP/Distributed Art Publishers. Richement illustré de plus de 100 planches d’œuvres individuelles d’artistes australiens des Premières Nations, l’ouvrage présente plus de 30 auteurs contributeurs et de tout nouveaux écrits sur les artistes et les œuvres de l’exposition, dont un essai sur l’histoire de l’art indigène en Australie par le commissaire de l’exposition Myles Russell-Cook.

CONTACTS:

ROM Communications

[email protected]

Médias sociaux ROM

Instagram:@romtoronto

Facebook:@Musée royal de l’Ontario

TikTok:@romtoronto

À propos de ROM

Ouvert en 1914, le ROM (Musée royal de l’Ontario) présente l’art, la culture et la nature du monde entier et de toutes les époques. Aujourd’hui, le ROM abrite plus de 18 millions d’objets, des momies égyptiennes aux sculptures contemporaines, des météorites aux dinosaures. Le ROM est le musée le plus visité du pays et l’un des dix plus grands musées d’Amérique du Nord. C’est également le principal institut de recherche sur le terrain du pays, avec un large éventail d’experts qui nous aident à comprendre le passé, à donner un sens au présent et à façonner un avenir commun. Les installations du ROM sont tout aussi impressionnantes : une combinaison saisissante d’architecture patrimoniale et de design contemporain et avant-gardiste, qui fait du musée un monument emblématique et une destination culturelle mondiale.

Nous vivons dans ce que nous laissons derrière nous.