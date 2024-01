Le Rolex Paris Masters se tiendra à la Paris La Défense Arena | Tournée ATP

Nouvelles du tournoi

L’histoire du Rolex Paris Masters continue à Paris La Défense Arena

L’événement ATP Masters 1000 se tiendra dans un nouveau lieu à partir de 2025

29 janvier 2024

Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters, Gilles Moretton, président de la FFT, Caroline Flaissier, directrice générale de la FFT, Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, Frédéric Longuépée, directeur général de Paris La Défense Arena, et Jacky Lorenzetti, président de la Conseil de surveillance du Groupe Ovalto.

La Fédération Française de Tennis et la Paris La Défense Arena ont annoncé un changement majeur pour le Rolex Paris Masters : dès 2025, cet événement mythique, qui est l’un des neuf tournois majeurs du circuit masculin, après le Grand Chelem, se tiendra à l’Arena de Paris La Défense.

Cette décision mûrement réfléchie fait suite à des discussions entre la Fédération Française de Tennis, les joueurs professionnels et les partenaires de l’ATP Masters 1000 basé à Paris. Elle a été prise afin d’assurer les meilleures conditions possibles aux joueurs et aux spectateurs, et de continuer à relever le niveau la notoriété de l’événement en France et à l’étranger.

Le Rolex Paris Masters doit opérer ce changement afin de respecter les normes fixées par l’ATP pour les tournois Masters 1000, notamment en termes de taille, de capacité d’accueil et de format de compétition, ce que lui permet la Paris La Défense Arena. L’événement pourra accueillir davantage de spectateurs : 23 000 au total (court central et courts extérieurs) contre 16 800 actuellement. Les courts et les espaces joueurs seront également agrandis, valorisés, modernisés et regroupés dans un même espace.

L’édition 2025 du Rolex Paris Masters à Paris La Défense Arena proposera quatre matchs supplémentaires disputés au cours du tournoi, avec 28 équipes en double contre 24 actuellement, et le format de match « 4+2 » (4 matchs en journée et 2 matchs en soirée) sur le court central optimisé selon un format « 3+2 » afin d’éviter tout début de match tard dans la nuit et donc de maintenir une compétition la plus équitable possible.

Si cette démarche permet à la FFT de répondre aux exigences accrues de l’ATP, elle constitue avant tout une occasion en or de développer davantage le tournoi et de continuer à renforcer sa position et le statut de la France sur le circuit international du tennis.

« Il s’agit d’une décision stratégique majeure pour le Rolex Paris Masters », a annoncé Gilles Moretton, président de la FFT. « C’est l’un des tournois les plus prestigieux de l’ATP et nous sommes fiers qu’il soit devenu au fil des années un événement incontournable de la scène tennis française et internationale. Nous tenons à saluer et remercier l’Accor Arena et son staff, avec qui nous avons écrit quelques-unes des pages les plus mémorables de l’histoire du tennis à Bercy. Il était vital pour nous de continuer à faire de ce tournoi un moment fort pour tous les fans de tennis. En nous installant à la Paris La Défense Arena, nous répondrons à nos ambitions en offrant à nos athlètes et spectateurs une expérience dont ils se souviendront toute leur vie.

« En tant que plus grand tournoi de tennis en salle au monde, le Rolex Paris Masters est devenu l’un des événements de fin de saison les plus importants. Les meilleurs joueurs de la planète viennent ici dans le but de se qualifier pour la finale de l’ATP ou même de s’assurer la première place mondiale. Je suis convaincu que ce déménagement à Paris La Défense Arena constituera une étape significative dans l’évolution du Rolex Paris Masters et ouvrira une multitude de possibilités en termes de programmation et d’accueil des joueurs et des spectateurs », a ajouté Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters.

« Ma première pensée est allée aux milliers de spectateurs qui pourront vivre l’expérience exceptionnelle proposée à la Paris La Défense Arena lors du Rolex Paris Masters. Pour certains joueurs et spectateurs, ce sera leur première visite sur le site, et nous sommes ravis de leur faire visiter la plus grande arène d’Europe, avec ses superbes installations et son accessibilité exceptionnelle. C’est une grande victoire pour la Paris La Défense Arena et je remercie la Fédération Française de Tennis de nous avoir choisis pour bénéficier de l’esprit d’innovation et de l’expérience de notre site au cours de ces dix années. Nous espérons qu’ensemble, nous pourrons rendre le tournoi aussi connu et attractif auprès du plus grand nombre », a expliqué Jacky Lorenzetti, président du conseil de surveillance du groupe Ovalto.

“La France est une nation clé pour le tennis professionnel et l’annonce d’aujourd’hui renforce encore davantage l’un de nos plus grands événements sur le circuit ATP. Nous recherchons continuellement des opportunités pour développer nos tournois et offrir de meilleures expériences à nos joueurs, et surtout aux fans. Le déménagement à Paris La Défense Arena est une excellente nouvelle pour la FFT et le Rolex Paris Masters, qui pourront continuer à s’épanouir sur la scène internationale”, a conclu Andrea Gaudenzi, Président de l’ATP.