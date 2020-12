Le sénateur Pat Toomey, qui dirige maintenant une poussée des républicains pour réduire les pouvoirs de prêt d’urgence de la Fed, interroge le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur Capitol Hill le 10 décembre | Photo par Sarah Silbiger-Pool / Getty Images

Un nouveau plan de relance repose désormais sur un programme de prêt de la Fed dont la plupart des gens n’ont pas entendu parler.

Tout comme il semblait que le Congrès pourrait enfin parvenir à un accord sur un nouveau plan de relance, il y avait une ride nouvelle et inattendue: certains républicains ont soudainement découvert qu’ils étaient vraiment préoccupés par une poignée de programmes de prêts d’urgence de la Réserve fédérale que la plupart des Américains ont probablement. jamais même entendu parler. Et ils ont dit aux démocrates qu’à moins que ces programmes ne soient supprimés, il n’y aura pas d’accord.

Le problème survient après des mois de va-et-vient et dans un temps pressant. Cette semaine, les républicains et démocrates se sont rapprochés d’un accord de 900 milliards de dollars pour aider à stimuler l’économie alors que la pandémie de Covid-19 fait rage, et ils ont prévu de rattacher l’accord à une législation sur les dépenses du gouvernement qui doit être adoptée dimanche soir pour éviter un gouvernement. fermer.

Les deux parties ont fait des concessions dans le projet de loi – les démocrates ont abandonné l’aide aux gouvernements des États et locaux, et les républicains ont abandonné leur demande de boucliers de responsabilité pour les entreprises (ce qui garantirait que les entreprises ne pourraient pas être poursuivies pour des problèmes liés au coronavirus). Mais s’il restait encore quelques problèmes à régler – que faire en matière d’aide au chômage et de mesures de relance, par exemple – il semblait qu’il pourrait enfin y avoir une percée. Et encore.

Le sénateur Pat Toomey (R-PA) mène une poussée des républicains pour essayer de contenir certaines des capacités de la Fed à intervenir dans l’économie par le biais de programmes de prêts destinés aux petites entreprises et aux gouvernements des États et locaux. Plus précisément, Toomey dit qu’il veut mettre fin aux programmes de prêts d’urgence qui ont été créés par la loi CARES en mars; et, en plus de cela, inclure des dispositions dans cette nouvelle législation qui empêcheraient la Fed d’être en mesure de redémarrer ces programmes – ou d’en créer des similaires.

L’argument de Toomey est que la Fed, qui a pris des mesures extraordinaires pour tenter de relancer l’économie pendant la pandémie, risque de devenir un prêteur de «premier recours» au lieu de «dernier recours», comme il est censé être, si ses pouvoirs sont étendus.

Les démocrates, quant à eux, crient au scandale et soutiennent que cela n’a rien à voir avec le moment où les entreprises et les gouvernements se tournent vers la Fed, et que l’effort représente en fait un effort des républicains pour limiter les outils économiques disponibles pour le président élu Joe Biden. avant même qu’il ne prenne ses fonctions.

«Après des semaines de refus de reconnaître la victoire de Biden, certains républicains ont maintenant décidé que saboter sa présidence était plus important que d’aider notre économie à se redresser», a déclaré vendredi la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) dans un communiqué. «Les propositions visant à saboter le président Biden et l’économie de notre pays sont imprudentes, erronées et n’ont pas leur place dans cette législation.»

Et les démocrates craignent également que si le libellé des nouvelles limites de la Fed est trop large dans la législation finale, cela affaiblirait gravement la capacité de la Fed à accorder des prêts d’urgence en période de tension économique. Toomey insiste sur le fait que la langue est ciblée et qu’il s’inquiète de son impact plus large – à la fois en ce qui concerne les crises futures et la présidence de Biden – sont exagérés.

La situation est un peu étrange. Les républicains ont été fermement opposés au soutien des États et des gouvernements locaux tout au long de la pandémie, et cela semble, en partie, être un moyen de s’assurer que l’administration Biden ne trouve pas de solution de contournement pour leur faire passer de l’argent par la Fed.

Dans le même temps, les programmes de la loi CARES en question n’ont pas très bien fonctionné jusqu’à présent – les localités ne comprenaient pas vraiment ce que la Fed proposait. Les démocrates disent que les programmes pourraient être améliorés pour mieux fonctionner sous une administration Biden et donc être utilisés par plus d’emprunteurs potentiels: ils ne sont peut-être pas une panacée, mais ils ne le sont pas. ne pas ça vaut le coup d’essayer.

Pourtant, selon l’ancienne économiste de la Réserve fédérale Claudia Sahm, les démocrates peuvent être trop optimistes quant à l’efficacité des programmes à l’avenir.

« Ces programmes avaient le potentiel de fonctionner au moins mieux dans une administration Biden que Trump », m’a dit Sahm, « mais ils n’allaient jamais faire, sans plus d’autorité du Congrès, ce que les démocrates voulaient. »

La Fed est censée être là quand les choses vont vraiment mal

Au milieu de la Grande Dépression en 1932, le Congrès a autorisé la Réserve fédérale à consentir des prêts directs en cas d’urgence. Cela signifie essentiellement que dans les grands moments de crise économique, vous voulez que la banque centrale soit là pour s’assurer que les marchés ne se détraquent pas.

La Fed accorde ces prêts en vertu de l’article 13 (3) de la Federal Reserve Act. À la suite de la crise financière de 2008-2009, le Congrès a imposé des restrictions aux pouvoirs de prêt d’urgence de la Fed dans la loi Dodd-Frank de 2010, qui, entre autres, exigeait que la banque centrale passe par le Trésor pour consentir des prêts.

Ainsi, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, le Congrès, par le biais de la loi CARES, a dirigé 454 milliards de dollars vers le département du Trésor pour backstop programmes de prêt d’urgence, dont un destiné aux entreprises de taille moyenne et un autre destiné aux communes.

Une grande partie de cet argent n’a pas été utilisée et, en novembre, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a demandé à la Fed de le restituer à la fin de l’année. Le président de la Fed, Jerome Powell, a accepté de rendre l’argent, bien qu’à contrecœur.

Comme Victoria Guida de Politico présenté sur Twitter, Toomey, un sceptique de longue date quant au pouvoir de la Fed, veut s’assurer que les programmes de prêt liés à la loi CARES sont définitivement terminés, car lui et d’autres républicains craignent que les démocrates accordent des «prêts trop généreux» aux entreprises, aux villes et aux États. Les républicains veulent s’assurer que les programmes sont terminés maintenant pour empêcher la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen (en supposant qu’elle est confirmée) d’utiliser d’autres fonds pour redémarrer les programmes.

Le hic ici est exactement ce que ferait le langage que Toomey décrit. Si cela bloque les nouveaux programmes de prêts d’urgence pour les petites entreprises et les municipalités, c’est mauvais pour ces bénéficiaires potentiels de prêts, mais cela les laisserait simplement dans une position assez similaire à celle où ils se trouvent actuellement. Les conditions des prêts n’ont pas été suffisamment généreuses pour que de nombreux États et entreprises soient disposés à essayer de les accepter, bien que les démocrates affirment que cela pourrait être corrigé sous Biden.

Néanmoins, la plus grande préoccupation est qu’elle pourrait entraver la capacité de la Fed à exercer ses vastes pouvoirs d’urgence et causer des dommages réels et durables à la banque centrale et à son rôle dans la lutte contre les ralentissements économiques.

L’ancien président de la Fed Ben Bernanke a publié une déclaration ce week-end avertissement sur les implications potentielles de la proposition du GOP. Il a souligné qu’il est «vital» que la Fed puisse «réagir rapidement aux perturbations dommageables des marchés du crédit» et que cette capacité ne soit pas réduite. «La loi de secours devrait garantir, au moins, que les autorités de prêt d’urgence de la Réserve fédérale, telles qu’elles étaient avant la loi CARES, restent pleinement intactes et disponibles pour répondre aux crises futures.

Le souci est que si les propositions de Toomey sont trop radicales, la Fed pourrait devoir demander au Congrès chaque fois qu’elle voudra agir sur les prêts d’urgence en temps de crise.

Un porte-parole de Toomey a déclaré dans un courriel que le sénateur ne voulait pas changer le fonctionnement général de la Fed – mais qu’il cherche à faire en sorte que les facilités de prêt mises en place en vertu de la loi CARES soient supprimées à la fin de 2020, et qu’aucune facilité de copie ne puisse être créée. Le porte-parole a déclaré qu’un discours que le républicain de Pennsylvanie a prononcé samedi devant le Sénat «indique clairement que l’intention de ce langage est restreinte et ne constitue pas une réécriture radicale de l’article 13 (3), comme certains l’ont suggéré.

Comme le souligne Jordan Weissmann de Slate, cependant, les républicains veulent empêcher la Fed de redémarrer des programmes de prêt «similaires» à ceux de la loi CARES. Ce que signifie exactement «similaire», c’est où se situe le problème.

«Si votre langue est très molle, cela peut signifier que vous en avez une interprétation très large, ou que vous en avez une interprétation très étroite», a déclaré Sahm. Et si la définition de «similaire» est trop large, cela pourrait dangereusement mettre la Fed dans la rotule.

«Ces installations d’urgence, ce pouvoir de faire des prêts d’urgence, qui est plus important que la politique monétaire, que la réglementation bancaire. C’est ce que fait la Fed, c’est ce que nous devons absolument avoir », a-t-elle déclaré. «Ce sont des pouvoirs fondamentaux de la Fed, et donc si vous enlevez cela, vous paralysez vraiment la Fed.»

« Le risque est que cela diminue considérablement la capacité de la Fed à exercer ses pouvoirs d’urgence et à soutenir l’économie lors de la prochaine crise », a déclaré à Bloomberg Roberto Perli, partenaire de Cornerstone Macro. «Si j’étais la Fed, je m’y opposerais fermement.»

C’est un peu une situation d’otage en utilisant la Fed

Le peuple américain a besoin d’aide et il a besoin d’aide maintenant. Des millions de personnes risquent d’être expulsées en janvier, des millions sont sans travail et des millions ont faim. Le Congrès a le pouvoir de changer cela, et il doit le faire. On ne sait pas exactement quel est l’argument de bonne foi pour expliquer pourquoi freiner les programmes de prêts d’urgence de la Fed au milieu de la pandémie vaut le sans-abrisme de masse ou empêcher les gens d’accéder aux nécessités de base.

Mais à première vue, il s’agit d’un effort des républicains pour limiter ce que Biden peut faire sur l’économie lorsqu’il prend ses fonctions. Surtout dans le cas où le Congrès n’agirait pas – ce qu’il n’a pas fait, fondamentalement, depuis mars – vous voulez que la Fed dispose de tous les outils de la boîte à outils. Et il est raisonnable de supposer que l’inaction du Congrès se poursuivra dans l’administration Biden, faisant de la Fed un élément encore plus important de la reprise.

Il est vrai que beaucoup d’États et d’entreprises ne se laissaient pas tomber pour obtenir des prêts de la Fed, mais il y a un argument à faire valoir que ce n’est pas vraiment le point: il suffit de savoir que la Fed est là en dernier recours. le prêteur est utile pour renforcer la confiance dans l’économie et maintenir les marchés financiers en mouvement. Le simple fait de dire qu’elle achèterait des obligations de sociétés a fait bouger le marché des obligations de sociétés au printemps.

La crainte que la Fed aiderait Biden à obtenir de l’argent aux États et aux gouvernements locaux est étrange. Beaucoup dans le GOP semblent croire que les déficits budgétaires ne sont qu’un problème d’état bleu et ont donc peu de désir de faire quoi que ce soit pour aider, ou, dans ce cas, semblent décidés à bloquer toute aide potentielle. Les États dirigés par des démocrates ne sont absolument pas les seuls à faire face à des baisses de recettes fiscales, mais aussi, l’intérêt des législateurs est de se soucier de tous les Américains, pas seulement de ceux qui s’alignent sur eux politiquement.

« Il est clair que les républicains du Congrès et de l’administration ne veulent pas donner d’argent aux gouvernements des États et locaux », a déclaré Sahm. Pourquoi les républicains seraient prêts à nuire à leurs propres États afin de nuire également aux démocrates est beaucoup moins clair.

L’argument selon lequel la Fed devrait avoir besoin de s’appuyer davantage sur le Congrès pour obtenir le feu vert sur les programmes de prêts d’urgence est difficile à avaler, étant donné les événements de cette année. C’était bien en mars que le Trésor et la Fed puissent rapidement travailler ensemble pour vraiment activer les installations d’urgence et adopter d’autres mesures de stabilisation du marché. Imaginez qu’ils doivent passer par le Congrès, qui est en train de se débrouiller avec un projet de loi de deux jours pour financer le gouvernement, car il ne pouvait pas respecter un délai qui vient à la même heure chaque année.

Et si les républicains veulent vraiment réformer les 13 (3) pouvoirs, comme les législateurs l’ont fait pour Dodd-Frank, le faire à la hâte ne semble pas idéal. «Réécrire à la volée la loi 13 (3) sur les prêts semble assez dérangeant», a déclaré à Slate Bharat Ramamurti, membre de la Commission de surveillance du Congrès qui supervise les fonds de la loi CARES. Il a souligné sur Twitter que la position actuelle du GOP semble être une évolution radicale de leur position antérieure: dans les négociations de relance à l’automne, les républicains essayaient de mettre fin aux programmes de prêt actuels de la loi CARES, et non de priver définitivement la Fed de ces pouvoirs.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen de connaître les intentions ici. Peut-être s’agit-il d’un autre effort mené par le GOP pour stimuler la stimulation. Peut-être que les républicains ne peuvent tout simplement pas supporter l’idée que les États obtiennent de l’aide. Peut-être qu’ils veulent vraiment lier les mains de Biden. Ou peut-être que Toomey pense vraiment que c’est sa seule chance d’obtenir des réformes à la Fed et il la prend.

Mais le temps presse – un accord (ou une prolongation) doit être passé avant minuit dimanche pour éviter la fermeture du gouvernement – et une solution aléatoire à un problème supposé qu’il y a quelques semaines n’était même pas sur le radar est un barrage routier. Les Américains n’en ont pas besoin.