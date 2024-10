Le rôle que Dennis Hopper regrette le plus d’avoir manqué

(Crédits : Far Out / Cannon Releasing)

En tant qu’acteur enclin à sombrer dans les affres de la folie liée à la drogue, Dennis Hopper ne se démarque pas comme une star qui traverserait sa vie et sa carrière en nourrissant énormément de regrets.

Après tout, il a effectivement été mis sur liste noire par Hollywood à plusieurs reprises après s’être heurté aux cinéastes et être devenu un handicap en raison de son penchant à se faire chier sur n’importe quelle substance à portée de main, mais il a toujours réussi à rebondir et à réhabiliter sa carrière.

L’un des visages du mouvement « New Hollywood » et du cinéma de contre-culture en général, Hopper a été à la hauteur de ces idées à l’écran et hors écran. Lorsqu’il ne jouait pas, il était très probable qu’il se retrouve dans des situations ridicules, rempli de suffisamment de stupéfiants pour tuer un cheval, et il n’était pas non plus opposé à l’exercice de ses fonctions de comédien lorsqu’il était complètement dérangé.

Il a quand même connu une carrière remarquable, même si l’on peut affirmer qu’il n’a jamais vraiment exploité son potentiel initial. Au cours des années formatrices de sa carrière, Hopper a partagé l’écran avec James Dean dans Rebelle sans cause et Géanta travaillé avec John Wayne dans Les fils de Katie Eldera apporté son soutien à Burt Lancaster et Kirk Douglas dans Fusillade à l’OK Corralet a joué un rôle de voix non crédité dans Marlon Brando’s Sayonara.

Tous ces films sont sortis moins d’une décennie après ses débuts à l’écran, mais Hopper a raté une occasion majeure pour le reste de ses jours. Près de 50 ans après la sortie du film en salles, le Cavalier facile et Velours bleu la star n’a pas hésité quand Le Gardien lui a demandé de citer la plus grande déception de toute sa vie professionnelle.

Drame de 1961 du cinéaste légendaire Elia Kazan Splendeur dans l’herbe mettait en vedette Warren Beatty et Natalie Wood dans le rôle d’amoureux du lycée dont la relation est soumise à la pression croissante des attentes familiales. Récompensé par l’Oscar du « Meilleur scénario original », il s’agissait à la fois du premier long métrage de Beatty et de l’annonce de la présence d’une étoile montante au milieu de l’industrie.

Même après tout ce qu’il avait vu et fait, rien n’a plus piqué Hopper que « de ne pas avoir le rôle que Warren a joué dans Splendeur dans l’herbe quand j’avais environ 18 ans. Cela montre à quel point il a été profondément affecté par le fait de ne pas avoir décroché le rôle de Bud Stamper, car même frotter « The Duke » dans le mauvais sens et faire de Henry Hathaway un ennemi proche de Wayne ont été traités comme de l’eau sur le dos d’un canard.

Les choses auraient-elles pu se passer différemment pour Hopper s’il avait été celui qui dirigeait Splendeur dans l’herbe? C’est difficile à dire, mais son premier rôle principal dans Night Tide est sorti la même année, et il ne serait pas injuste de dire que cela n’a pas tout à fait fait la même chose pour sa réputation que celui qui s’est enfui pour celui de Beatty.

