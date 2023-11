Le rôle précoce du gène de l’autisme SYNGAP1 dans le développement du cerveau

Résumé: Une nouvelle étude révèle des impacts inattendus sur le développement précoce des variantes du gène SYNGAP1 liées au trouble du spectre autistique.

En examinant des organoïdes cérébraux, y compris ceux d’un patient porteur d’un variant SYNGAP1, les chercheurs ont découvert la protéine SYNGAP1 dans les cellules progénitrices, remettant en question la croyance selon laquelle elle n’est présente que dans les synapses neuronales matures.

Cette découverte suggère que le développement cortical perturbé et les circuits neuronaux désordonnés chez les patients pourraient commencer plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, influençant potentiellement les futurs traitements des troubles liés à SYNGAP1.

Faits marquants:

Les variantes du gène SYNGAP1 sont liées aux TSA, à la déficience intellectuelle, au retard de développement et à l’épilepsie. Les organoïdes cérébraux ont révélé la protéine SYNGAP1 dans les cellules gliales radiales, indiquant son rôle dans le développement cortical précoce. Un développement cortical désorganisé dû aux variantes de SYNGAP1 pourrait entraîner une altération de l’activité et des circuits neuronaux dès les premiers stades de développement.

Source: USC

Le gène SYNGAP1, dont les variantes sont les principaux facteurs de risque du trouble de l’apectrum autistique (TSA), a des effets jusqu’alors méconnus sur le cerveau en développement, selon une nouvelle étude publiée dans Nature Neuroscience.

L’étude montre comment les variantes pathogènes de SYNGAP1, on pense que cela affecte principalement les synapses entre les neurones matures, pourrait perturber le développement précoce d’une région clé du cerveau appelée cortex.

Au moins la moitié des patients présentant une variante du gène ont reçu un diagnostic formel de caractéristiques autistiques, et la majorité des patients souffrent également d’une déficience intellectuelle, d’un retard de développement et d’épilepsie. Crédit : Actualités des neurosciences

«Nos résultats recadrent notre compréhension du rôle développemental non seulement de SYNGAP1mais aussi de toute une catégorie de gènes à risque de TSA que l’on pensait auparavant principalement impliqués dans le fonctionnement des synapses, qui sont les interfaces qui permettent aux cellules nerveuses de communiquer entre elles », a déclaré l’auteur correspondant Giorgia Quadrato, professeur adjoint de cellules souches. biologie et médecine régénérative à la Keck School of Medicine de l’USC.

“En fin de compte, cela souligne l’importance de poursuivre des thérapies pour les TSA qui ciblent non seulement la fonction synapse, mais également les défauts de développement précoces.”

Variantes pathogènes de SYNGAP1, un gène qui fournit des instructions pour fabriquer une protéine qui joue un rôle essentiel dans les synapses, sont associés à diverses manifestations cliniques.

Au moins la moitié des patients présentant une variante du gène ont reçu un diagnostic formel de caractéristiques autistiques, et la majorité des patients souffrent également d’une déficience intellectuelle, d’un retard de développement et d’épilepsie.

Jusqu’à présent, la plupart des recherches sur les modèles animaux liés à la protéine SYNGAP1 se sont concentrées sur les synapses.

Pour explorer les fonctions de la protéine SYNGAP1 au cours du développement cérébral, les premiers auteurs Marcella Birtele et Ashley Del Dosso du laboratoire Quadrato et leurs collègues ont analysé les organoïdes, qui sont des structures cérébrales cultivées à partir de cellules souches humaines en laboratoire. Certains de ces organoïdes ont été générés à partir des cellules d’un patient présentant une variante pathogène dans SYNGAP1.

“Les organoïdes ont créé une opportunité d’explorer des aspects auparavant inaccessibles du développement du cerveau humain”, a déclaré Quadrato.

En analysant les organoïdes, les scientifiques ont découvert que les cellules progénitrices du cortex en développement du cerveau, appelées cellules gliales radiales, contiennent la protéine codée par le SYNGAP1 gène. Auparavant, on pensait que cette protéine SYNGAP1 ne se trouvait que dans les synapses des neurones du cortex.

Les scientifiques ont également identifié des manières spécifiques par lesquelles une diminution du niveau de la protéine SYNGAP1, qui peut résulter de différentes causes de maladies. SYNGAP1 variantes génétiques chez les patients, perturbe le développement cortical précoce.

Dans la glie radiale, une diminution du niveau de la protéine SYNGAP1 a modifié les cytosquelettes des cellules, qui sont des réseaux de fibres protéiques qui fournissent structure et support.

Les cellules gliales radiales altérées avaient tendance à accélérer leur différenciation en cellules nerveuses matures finalement dysfonctionnelles, connues sous le nom de neurones de projection corticale, qui n’ont pas migré correctement pour former des circuits neuronaux bien organisés.

Ces résultats suggèrent que les maladies SYNGAP1 les variantes peuvent conduire au développement d’un cortex désorganisé avec des circuits désordonnés et une activité neuronale altérée chez les patients. L’excitabilité neuronale altérée observée chez SYNGAP1 les patients pourraient avoir leurs racines dans ces changements précoces du développement, en plus du dysfonctionnement des synapses, comme on le pensait auparavant.

Les résultats pourraient éventuellement conduire à de nouvelles façons de traiter les troubles causés par SYNGAP1 variantes, selon Jonathan Santoro, professeur adjoint de pédiatrie neurologique clinique à l’hôpital pour enfants de Los Angeles (CHLA).

« Les nouvelles techniques du laboratoire Quadrato et l’accent mis sur les troubles neurogénétiques ont commencé à changer la compréhension des troubles neurodéveloppementaux dans notre domaine », a déclaré Santoro. « Grâce aux collaborations continues entre la CHLA et l’USC, nous espérons identifier des cibles thérapeutiques pour le traitement de ces affections à l’avenir. »

« Chaque fois que quelqu’un étudie SYNGAPnous découvrons qu’il fait autre chose », a déclaré Mike Graglia, dont le fils porte un SYNGAP1 variante, et qui est directeur général du SynGAP Research Fund, qui a soutenu l’étude.

« Le dogme est que tous les variants pathogènes ont le même impact. Dans la vraie vie, c’est bien plus compliqué. Et ce que nous commençons à voir, c’est que ces patients présentant différentes variantes pathogènes ont des présentations variables. La profondeur du travail de Giorgia nous aide donc à comprendre ces différences.

À propos de l’étude

Les autres auteurs incluent Tiantian Xu de l’USC et de l’hôpital Xiangya de l’Université Central South en Chine ; Tuan Nguyen, Brent Wilkinson, Negar Hosseini, Sarah Nguyen, Jean-Paul Urenda, Ilse Flores, Alexander Atamian et Marcelo P. Coba de l’USC ; Gavin Knight et Randolph S. Ashton de l’Université du Wisconsin-Madison ; Camilo Rojas, Ritin Sharma, Patrick Pirrotte et Gavin Rumbaugh du Scripps Biomedical Research Institute et Scripps Research de l’Université de Floride ; Roger Moore du City of Hope Comprehensive Cancer Center ; et Eric J. Huang du City of Hope Comprehensive Cancer Center et du Translational Genomics Research Institute à Phoenix.

Financement: La majorité du financement provenait de sources privées, notamment du SynGAP Research Fund, de la Fondation Donald D. et Delia B. Baxter, de la Fondation Edward Mallinckrodt Jr. et de la Fondation Eli et Edythe Broad. Un soutien supplémentaire est venu d’un financement fédéral de la National Science Foundation (subvention 5351784498), de l’Institut national de la santé mentale (subvention MH115005) et du National Cancer Institute (subvention P30CA033572).

Knight et Ashton sont les inventeurs de la demande de brevet américain numéro 16/044236 qui décrit des méthodes de génération de cultures à rosette unique par microréseau et sont co-fondateurs de Neurosetta LLC.

À propos de cette actualité sur la recherche sur les TSA, la génétique et le développement du cerveau

Auteur: Laura LeBlanc

Source: USC

Contact: Laura LeBlanc – USC

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

“Le gène SYNGAP1 associé à l’autisme régule la neurogenèse corticale humaine» par Giorgia Quadrato et al. Neurosciences naturelles

Abstrait

Le gène SYNGAP1 associé à l’autisme régule la neurogenèse corticale humaine

Les gènes impliqués dans la fonction synaptique sont enrichis parmi ceux présentant des variantes génétiques rares associées au trouble du spectre autistique (TSA). La neurogenèse corticale dérégulée a été impliquée en tant que mécanisme convergent dans la physiopathologie des TSA, mais on ne sait toujours pas comment les gènes de risque « synaptiques » de TSA contribuent à ces phénotypes, qui surviennent avant la synaptogenèse.

Ici, nous montrons que la protéine synaptique activant la Ras GTPase (RASGAP) 1 (SYNGAP1l’un des principaux gènes à risque de TSA) est exprimé dans le domaine apical des cellules gliales radiales humaines (hRGC).

Dans un modèle organoïde cortical humain de SYNGAP1 haploinsuffisance, nous trouvons une dynamique cytosquelettique dérégulée qui altère l’échafaudage et le plan de division des hRGC, entraînant une stratification perturbée et une maturation accélérée des neurones de projection corticale.

De plus, nous avons confirmé un déséquilibre dans le rapport progéniteurs/neurones dans un modèle murin de Syngap1 haploinsuffisance.

Ainsi, les troubles cérébraux liés à SYNGAP1 peuvent survenir par des mécanismes non synaptiques, soulignant la nécessité d’étudier les gènes associés aux troubles neurodéveloppementaux (NDD) dans divers types de cellules humaines et stades de développement.