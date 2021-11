« Le rôle m’a permis d’explorer une nouvelle dimension » Samantha Prabhu, actrice de « The Family Man », à l’IFFI

Hier soir, Amazon Prime Video a organisé une masterclass réussie sur « Ce qui entre dans la création d’icônes cultes », lors de la 52e édition du Festival international du film d’Inde (IFFI), le plus ancien et le plus emblématique festival de film international d’Asie.

La Masterclass sur « Créer des icônes cultes : le propre James Bond de l’Inde (007) » a réuni les créateurs et le talent de la série Amazon Original primée « The Family Man ». L’émission a été un catalyseur pour donner naissance à un genre aux multiples facettes qui contient autant d’action, de drame familial, de suspense, d’émotions, de comédie, etc., le tout réuni en un seul.

Modérée par Ankur Pathak, la Masterclass interactive et perspicace a réuni les créateurs dynamiques de l’émission, Raj Nidimoru, et Krishna DK, populairement connu sous le nom de Raj & DK, Aparna Purohit (responsable d’India Originals chez Amazon Prime Video) ainsi que la distribution talentueuse représentée par Samantha et Manoj Bajpayee. La session d’une heure a mis en évidence le pouvoir d’une narration authentique dépeinte à travers des incidents réalistes, de l’humour, des personnages à plusieurs niveaux et bien développés. Il a également mis en évidence la recherche approfondie et le processus créatif qui ont permis de donner vie à un récit puissant faisant de « The Family Man », la série originale indienne la plus regardée d’Amazon Prime Video, tant en Inde qu’à l’étranger.

Au cours de l’événement, Raj & DK a déclaré: « La popularité retentissante de The Family Man peut être attribuée à l’authenticité et au réalisme dans lesquels le personnage de Srikant Tiwari est enraciné. L’idée de ce personnage est venue de l’observation des gens dans la vie quotidienne et nous avons pensé que si James Bond était de Chembur, comment serait-il ? Reprenant le récit, Raj a ajouté: «Nous voulions créer un authentique desi Bond – un homme ordinaire, probablement sous-payé, jonglant avec de nombreuses obligations familiales, opposé aux risques, sous-estimé dans son travail et définitivement un héros méconnu dans une mission difficile. . Et c’est de là que viennent les différentes couches du personnage de Srikant Tiwari.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était son inspiration ou sa référence pour le rôle de Srikant Tiwari, Manoj Bajpayee qui a rejoint virtuellement la Masterclass, a souligné le personnage en disant: «Je fais partie de la classe moyenne. J’ai personnellement vécu une grande partie de la vie de Srikant Tiwari au début de ma carrière. Je n’avais pas besoin d’une référence – nous sommes la référence. Il a poursuivi en disant: « Lorsque le rôle de Srikant Tiwari m’a été proposé pour la première fois, j’étais à un stade de ma carrière où je cherchais quelque chose de frais et de différent. Lorsque Raj & DK m’ont raconté l’histoire, j’ai été vendu immédiatement, et c’est là que mon parcours pour devenir Srikant Tiwari a commencé.

L’actrice très polyvalente, Samantha, a partagé ce qui l’a poussée à essayer le personnage de Raji. Elle a déclaré: « En tant qu’actrice, je veux toujours repousser mes limites et explorer des émotions inconnues. Les actrices ont tendance à avoir des personnages unidimensionnels et il y a cette peur que votre performance devienne répétitive – ce qui peut arriver si vous choisissez des rôles qui se situent dans un espace émotionnel familier. Cependant, avec Raji, c’était très différent et excitant. Le rôle m’a permis d’explorer une nouvelle dimension, quelque chose qui ne m’avait jamais été proposé auparavant. L’acteur en moi ne pouvait pas refuser ce défi.

L’année 2021 est désignée comme métamorphique pour l’industrie du streaming vidéo car l’IFFI pour la première fois, depuis sa création il y a plus de cinquante ans, a invité des services de streaming vidéo au festival. En plus de la Masterclass avec les créateurs et les acteurs de « The Family Man » accueillera également la première mondiale exclusive d’Amazon Original Movie « Chhorii », et une Masterclass avec les créateurs d’Amazon Original Movie « Sardar Udham », dans les prochains jours à l’IFFI. De plus, afin de commémorer le centenaire de la naissance du cinéaste légendaire Satyajit Ray, Prime Video présente 11 de ses films emblématiques, ainsi qu’un documentaire spécial sur le service, chronométré avec les dates du festival (du 20 au 28 novembre).