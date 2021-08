Le rôle étant réglé, les Packers adorent les jeux de pré-saison

GREEN BAY, Wisconsin: Green Bays Jordan Love a passé l’intersaison à se préparer comme s’il pouvait être le quart-arrière d’une équipe de calibre Super Bowl.

Le quart-arrière de deuxième année des Packers passe un camp d’entraînement au lieu de se préparer pour ce qui pourrait être sa propre version du Super Bowl : la pré-saison de trois matchs.

Avec Aaron Rodgers de retour pour sa 14e saison en tant que quart-arrière partant après une intersaison remplie de drames et d’incertitudes, Love s’est installé dans son rôle de meilleur remplaçant de Rodgers.

Depuis que la pandémie a anéanti les matchs de pré-saison de l’année dernière, Love est impatient de lancer le ballon pour la soirée familiale du samedi et l’ardoise d’exposition qui commence le 14 août contre les Texans de Houston. Il n’a joué aucun match depuis le Senior Bowl le 25 janvier 2020.

Je suis super excité, a déclaré le choix de première ronde 2020 de l’Utah State après l’entraînement de jeudi. C’est le moment pour lequel je me prépare même depuis l’année dernière, sans pré-saison. C’est presque comme si je m’entraînais un an juste pour ce premier match de pré-saison. Je suis vraiment excité de sortir et de recommencer à jouer au ballon.

Jouer au ballon vaut mieux que de rester coincé au milieu de la plus grande histoire d’intersaison de la NFL. Rodgers reviendrait-il pour une 17e saison ? Ou prendrait-il sa retraite ou forcerait-il un échange, ouvrant la porte à Love pour entrer dans la formation de départ?

Love était dans un aéroport sur le chemin de Green Bay pour le camp d’entraînement quand il a obtenu sa réponse.

C’est évidemment très bien d’avoir Aaron de retour dans cette équipe, a déclaré Love. De toute évidence, il est également très présent au poste de quart-arrière et dans les vestiaires, puis en tant que leader de l’équipe, donc c’est génial de le retrouver.

Avec Rodgers sautant tout le programme d’intersaison, Love a pris l’écrasante majorité des représentants 11 sur 11 lors des activités d’équipe organisées et du minicamp.

Les Packers devaient préparer Love. Love devait montrer qu’il était digne de diriger une équipe qui avait atteint deux matchs de championnat NFC consécutifs, même en sachant qu’il n’en aurait peut-être pas l’occasion.

Tout le temps, j’ai dû me convaincre que j’allais être le starter, a déclaré Love. C’est la seule façon de voir cette situation. J’ai l’impression que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas prêt. C’est comme ça que je l’ai regardé tout le long. Dans ma tête, il ne revenait pas, je dois me préparer à être le starter.

Après avoir enduré les considérations de retraite annuelle de Brett Favres avant de prendre le relais au milieu de la controverse en 2008, Rodgers savait ce que Love traversait, alors il s’est fait un devoir de garder Love au courant. Love a dit qu’il avait parlé à Rodgers plusieurs fois avant et après les OTA.

Je ne voulais pas trop en demander sur la situation, dit Love. Je sais qu’il se passait beaucoup de choses dans nos deux mondes à cette époque.

Alors que la sélection de Love faisait partie du bœuf de Rodgers avec la franchise, la présence de Loves n’a jamais été un problème pour Rodgers. Les deux s’entendent bien, Rodgers offrant fréquemment des conseils à Love et à l’autre quart-arrière, Kurt Benkert.

L’amour s’en est imprégné. Il est clairement un meilleur quart-arrière maintenant qu’il y a un an, même si des incohérences subsistent.

Pris en sandwich entre neuf passes consécutives jeudi, il y avait une passe vacillante sur la touche qui a été interrompue par le sécurité de deuxième année Vernon Scott, et une interception par la recrue non repêchée Christian Uphoff.

Moi et Aaron avons une bonne relation, a déclaré Love avant de tirer une référence à Star Wars. De toute évidence, c’est un peu comme le Maître et le genre Padawan. J’essaie juste d’apprendre le plus possible de lui.

REMARQUES : Au cours des exercices individuels, Rodgers a lancé une balle à environ 50 mètres dans un cerceau de 2 pieds niché dans le coin arrière de la zone des buts. La foule a hurlé d’appréciation. Le demi de coin Jaire Alexander a intercepté Rodgers Hail Mary pour mettre fin à un exercice de deux minutes. L’ailier rapproché Josiah Deguara, qui s’est déchiré le ligament croisé antérieur contre Atlanta le 5 octobre, a fait ses débuts au camp d’entraînement. Avec le garde gauche du Pro Bowl Elgton Jenkins jouant le tacle gauche à la place du All-Pro David Bakhtiari blessé, Ben Braden et Jon Runyan Jr. ont pris les représentants au garde gauche. L’entraîneur Matt LaFleur a déclaré que ces deux-là et l’arrière droit sortant Lucas Patrick seront également en compétition pour ce poste. Le secondeur Kamal Martin ne s’est pas entraîné en raison d’une blessure au genou subie mardi. Les Packers ont libéré Joe Fortunato, qui était en compétition avec le titulaire Hunter Bradley au long snapper.

