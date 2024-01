Le rôle du sommeil dans la santé du cerveau

Résumé: Une nouvelle étude révèle l’impact de la durée du sommeil sur la santé cérébrale, notamment en ce qui concerne les risques d’accident vasculaire cérébral et de démence.

En analysant les images cérébrales de près de 40 000 participants d’âge moyen, l’étude a révélé que les durées de sommeil courtes et longues sont associées à des changements négatifs dans la structure du cerveau.

Ces changements comprennent une présence et un volume plus élevés d’hyperintensités de la substance blanche (WMH) et une anisotropie fractionnaire réduite, indicateurs du vieillissement cérébral et du risque de démence. La recherche souligne que le sommeil est un facteur clé dans le maintien de la santé cérébrale et souligne que l’âge mûr est une période critique pour l’ajustement des habitudes de sommeil.

Faits marquants:

Un sommeil insuffisant, à la fois insuffisant et excessif, est lié à une présence accrue de WMH, à un volume de WMH plus important et à une anisotropie fractionnaire plus faible. Ces changements cérébraux sont associés à des risques plus élevés d’accident vasculaire cérébral et de démence. L’étude souligne l’importance d’un sommeil optimal (7 à 9 heures) pour la santé cérébrale des personnes d’âge moyen.

Source: Yale

Selon une étude récente, dormir trop ou pas assez est associé à des changements dans le cerveau qui augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral et de démence plus tard dans la vie.

La recherche est publiée dans le Journal de l’American Heart Association.

“Des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux ou la démence sont le résultat final d’un long processus qui se termine tragiquement”, déclare Santiago Clocchiatti-Tuozzo, MD, chercheur postdoctoral T32 au laboratoire Falcone de la Yale School of Medicine et premier auteur de l’étude. « Nous voulons apprendre à prévenir ces processus avant qu’ils ne se produisent. »

Un sommeil prolongé (en moyenne plus de 9 heures par nuit) était associé à une anisotropie fractionnaire plus faible et à un volume de WMH plus important, mais pas à un risque de présence de WMH. Crédit : Actualités des neurosciences

Dans l’une des plus grandes études de neuroimagerie de ce type à ce jour, l’équipe de Yale a examiné des images cérébrales de près de 40 000 participants d’âge moyen en bonne santé pour évaluer l’impact des habitudes de sommeil sur deux mesures de la santé cérébrale : les hyperintensités de la substance blanche (WMH), qui sont des lésions cérébrales indiquant le vieillissement cérébral et l’anisotropie fractionnaire, qui mesure l’uniformité de la diffusion de l’eau le long des axones nerveux. Plus de WMH, plus de WMH et une anisotropie fractionnaire plus faible sont associés à un risque accru d’accident vasculaire cérébral et de démence.

Les chercheurs ont découvert que par rapport à un sommeil optimal (7 à 9 heures par nuit), les participants ayant un sommeil court présentaient un risque plus élevé de présence de WMH, un volume de WMH plus important là où le WMH était présent et une anisotropie fractionnaire plus faible. Un sommeil prolongé (en moyenne plus de 9 heures par nuit) était associé à une anisotropie fractionnaire plus faible et à un volume de WMH plus important, mais pas à un risque de présence de WMH.

“Ces résultats s’ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles le sommeil est un pilier essentiel de la santé cérébrale”, explique Clocchiatti-Tuozzo. «Cela fournit également des preuves qui nous aident à comprendre comment le sommeil et sa durée peuvent constituer un facteur de risque modifiable pour la santé cérébrale plus tard dans la vie.»

Les chercheurs affirment que l’étude souligne que l’âge mûr est une période importante pour ajuster nos habitudes de sommeil afin de favoriser la santé du cerveau.

“Le sommeil commence à devenir un sujet tendance”, déclare Clocchiatti-Tuozzo. « Nous espérons que cette étude et d’autres pourront donner un aperçu de la manière dont nous pouvons modifier le sommeil des patients afin d’améliorer la santé cérébrale dans les années à venir. »

Cyprien Rivier, Daniela Renedo, Victor Torres Lopez, Jacqueline Geer, Brienne Miner, Henry Yaggi, Adam de Havenon, Seyedmedhi Payabvash, Kevin Sheth, Thomas Gill et Guido Falcone étaient les co-auteurs de l’étude.

À propos de cette actualité de la recherche sur le sommeil et les neurosciences

Auteur: Santiago Clocchiatti-Tuozzo

Source: Yale

Contact: Santiago Clocchiatti-Tuozzo – Yale

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Une durée de sommeil sous-optimale est associée à de moins bons profils de santé cérébrale en neuroimagerie chez les personnes d’âge moyen sans accident vasculaire cérébral ni démence» de Santiago Clocchiatti-Tuozzo et al. Journal de l’American Heart Association

Abstrait

Une durée de sommeil sous-optimale est associée à de moins bons profils de santé cérébrale en neuroimagerie chez les personnes d’âge moyen sans accident vasculaire cérébral ni démence

Arrière-plan

Le Life’s Simple 7 de l’American Heart Association, un concept de santé publique capturant les principaux déterminants de la santé cardiovasculaire, est devenu le Life’s Essential 8 après l’ajout de la durée du sommeil. Les auteurs ont testé l’hypothèse selon laquelle une durée de sommeil sous-optimale est associée à de moins bons profils de santé cérébrale en neuroimagerie chez les adultes asymptomatiques d’âge moyen.

Méthodes et résultats

Les auteurs ont mené une étude prospective de neuroimagerie par résonance magnétique chez des individus d’âge moyen sans accident vasculaire cérébral ni démence inscrits dans la biobanque britannique. La durée du sommeil autodéclarée a été classée comme courte (<7 heures), optimale (7 à <9 heures) ou longue (≥9 heures). Les marqueurs de neuroimagerie évalués comprenaient la présence d’hyperintensités de la substance blanche (WMH), le volume de WMH et l’anisotropie fractionnaire, cette dernière étant évaluée comme la moyenne de 48 étendues de substance blanche.

Des modèles de régression logistique et linéaire multivariés ont été utilisés pour tester une association entre la durée du sommeil et ces marqueurs de neuroimagerie. Les auteurs ont évalué 39 771 personnes d’âge moyen. Parmi eux, 28 912 (72,7 %) avaient un sommeil optimal, 8 468 (21,3 %) un sommeil court et 2 391 (6 %) un sommeil long. Comparé au sommeil optimal, un sommeil court était associé à un risque plus élevé de présence de WMH (rapport de cotes, 1,11). [95% CI, 1.05–1.18]; P.<0,001), volume WMH plus important (bêta=0,06 [95% CI, 0.04–0.08]; P.<0,001), et des profils d'anisotropie fractionnaire pires (bêta=−0,04 [95% CI, −0.06 to −0.02]; P.=0,001).

Par rapport au sommeil optimal, une longue durée de sommeil était associée à un volume de WMH plus important (bêta = 0,04 [95% CI, 0.01–0.08]; P.=0,02) et des profils d’anisotropie fractionnaire pires (bêta=−0,06 [95% CI, −0.1 to −0.02]; P.=0,002), mais pas avec présence de WMH (P.=0,6).

Conclusions

Chez les adultes d’âge moyen sans accident vasculaire cérébral ni démence, une durée de sommeil sous-optimale est associée à de moins bons profils de santé cérébrale en neuroimagerie. Étant donné que ces marqueurs de neuroimagerie précèdent de plusieurs années les accidents vasculaires cérébraux et la démence, ces résultats concordent avec d’autres résultats évaluant les interventions précoces visant à améliorer ce facteur de risque modifiable.