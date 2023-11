Le rôle du cortisol dans la vulnérabilité au SSPT

Résumé: Les chercheurs ont découvert comment les hormones induites par le stress, comme le cortisol, influencent la probabilité de développer un SSPT.

En utilisant un modèle de rat présentant une réponse hormonale atténuée au stress, ils ont observé une extinction de la peur altérée, une réduction du volume de l’hippocampe et des troubles du sommeil, tous des traits associés au SSPT.

Un traitement associant thérapie cognitive et corticostérone a contribué à atténuer ces symptômes, offrant ainsi un aperçu des interventions potentielles.

Faits marquants:

Les personnes ayant des taux de glucocorticoïdes plus faibles, comme le cortisol, sont plus susceptibles de développer un SSPT après des événements traumatisants. L’étude a révélé que des réponses émoussées aux glucocorticoïdes entraînaient des symptômes liés au SSPT, tels qu’une altération de l’extinction de la peur et des troubles du sommeil. L’augmentation des niveaux de glucocorticoïdes après un traumatisme pourrait potentiellement atténuer les symptômes du SSPT et améliorer la récupération.

Source: EPFL

Le trouble de stress post-traumatique (SSPT) est une maladie débilitante qui survient après avoir vécu des événements traumatisants.

Alors que de nombreuses personnes subissent un traumatisme, seulement 25 à 35 % environ développent un SSPT. Comprendre les facteurs qui rendent certaines personnes plus susceptibles est crucial à la fois pour la prévention et le traitement.

Une nouvelle étude menée par Carmen Sandi et Simone Astori à l’EPFL révèle désormais comment le développement du SSPT est influencé par les glucocorticoïdes, des hormones que notre corps libère en réponse au stress, comme le cortisol.

Mais l’étude ne s’est pas arrêtée là : les chercheurs ont traité les rats avec l’équivalent d’une thérapie cognitive et comportementale humaine pour réduire leurs peurs acquises. Crédit : Actualités des neurosciences

Le travail fournit des informations significatives sur les traits comportementaux et biologiques associés à la vulnérabilité au SSPT.

“Il existe des différences considérables dans les niveaux de glucocorticoïdes que les individus libèrent dans le sang en cas de stress”, explique Carmen Sandi.

“De faibles niveaux de glucocorticoïdes sont fréquemment observés chez les patients atteints de SSPT après une exposition à un traumatisme et ont été initialement suspectés d’être une conséquence d’une exposition à un traumatisme.”

Elle poursuit : « La possibilité qu’il s’agisse d’un trait constituant un facteur de risque préexistant du SSPT est une question ouverte depuis de nombreuses années, mais y répondre s’est avéré difficile en raison des difficultés liées à la fois à la collecte de mesures biologiques avant l’exposition au traumatisme et à l’accès aux données. à des modèles animaux pertinents dans lesquels le rôle causal de ces traits peut être étudié.

Pour explorer comment une réponse hormonale réduite au stress pourrait être liée aux symptômes du SSPT, les chercheurs ont utilisé un modèle de rat génétiquement sélectionné qui imite les personnes ayant des réponses émoussées au cortisol.

Pour ce faire, l’équipe a utilisé des IRM pour mesurer le volume de différentes régions du cerveau, entraîné des rats à associer un signal à la peur, enregistré leurs habitudes de sommeil et mesuré leur activité cérébrale.

En combinant ces méthodes, les chercheurs ont découvert qu’une réactivité émoussée aux glucocorticoïdes conduisait à une « réponse multi-traits corrélée » qui comprend une extinction altérée de la peur (chez les hommes), une réduction du volume de l’hippocampe et des troubles du sommeil liés aux mouvements oculaires rapides.

Pour expliquer les termes : L’extinction de la peur est un processus par lequel une réponse de peur conditionnée diminue avec le temps ; les problèmes d’extinction de la peur sont une caractéristique du SSPT. Les mouvements oculaires rapides sont cruciaux pour la consolidation de la mémoire, et les perturbations de ce type de rythme de sommeil sont depuis longtemps associées au SSPT.

Mais l’étude ne s’est pas arrêtée là : les chercheurs ont traité les rats avec l’équivalent d’une thérapie cognitive et comportementale humaine pour réduire leurs peurs acquises. Après cela, ils ont donné de la corticostérone aux rats.

En conséquence, la peur excessive et les perturbations du sommeil à mouvements oculaires rapides ont diminué. Non seulement cela, mais les niveaux accrus de norépinéphrine, un neurotransmetteur lié au stress, dans le cerveau sont également revenus à la normale.

“Notre étude fournit la preuve causale d’une implication directe d’une faible réactivité aux glucocorticoïdes dans le développement de la symptomatologie du SSPT suite à une exposition à des expériences traumatisantes, c’est-à-dire une extinction altérée de la peur”, explique Carmen Sandi.

“De plus, cela montre que les faibles niveaux de glucocorticoïdes sont impliqués de manière causale dans la détermination d’autres facteurs de risque et symptômes qui n’étaient jusqu’à présent liés qu’indépendamment au SSPT.”

Silvia Monari, la première auteure de l’étude, ajoute : « En un mot, nous présentons des preuves mécanistes – auparavant manquantes – selon lesquelles un faible taux de glucocorticoïdes, comme le cortisol chez l’homme, est une condition pour que les individus prédisposés de manière causale présentent tous les facteurs de vulnérabilité actuels au développement du SSPT. , et impliqué de manière causale dans les déficits permettant d’éteindre les souvenirs traumatisants.

Auteur: Nik Papageorgiou

Source: EPFL

Contact: Nik Papageorgiou – EPFL

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“La réactivité émoussée des glucocorticoïdes au stress provoque des altérations comportementales et biologiques qui conduisent à une vulnérabilité au trouble de stress post-traumatique» de Carmen Sandi et al. Psychiatrie Biologique

Abstrait

La réactivité émoussée des glucocorticoïdes au stress provoque des altérations comportementales et biologiques qui conduisent à une vulnérabilité au trouble de stress post-traumatique

Arrière-plan

Comprendre pourquoi seul un sous-ensemble d’individus exposés à un traumatisme développe un trouble de stress post-traumatique est essentiel pour faire progresser les stratégies cliniques. Quelques problèmes comportementaux (déficits dans l’extinction de la peur) et biologiques (niveaux de glucocorticoïdes émoussés, petite taille de l’hippocampe et sommeil à mouvements oculaires rapides [REMS] perturbations) ont été identifiés comme facteurs de vulnérabilité potentiels. Cependant, on ne sait pas si et dans quelle mesure ces traits sont interdépendants et si l’un d’eux pourrait engendrer causalement les autres.

Méthodes

Dans un modèle de rat génétiquement sélectionné présentant une réactivité réduite à la corticostérone au stress, nous avons exploré les traits biocomportementaux liés au trouble de stress post-traumatique en utilisant l’imagerie par résonance magnétique ex vivo, le conditionnement de la peur et les enregistrements polysomnographiques combinés à des mesures photométriques in vivo.

Résultats

Nous avons montré que la sélection génétique pour une réactivité émoussée aux glucocorticoïdes conduisait à une réponse multitrait corrélée, notamment une extinction de la peur altérée (observée chez les hommes mais pas chez les femmes), un petit volume hippocampique et des perturbations du REMS, confirmant leur interdépendance. Les déficits d’extinction de la peur et les perturbations concomitantes du REMS pourraient être normalisés grâce à l’administration de corticostérone après l’extinction, impliquant de manière causale un déficit en glucocorticoïdes dans deux principaux facteurs de risque et manifestations liés au trouble de stress post-traumatique. En outre, la réduction du REMS était accompagnée de taux plus élevés de noradrénaline dans le gyrus denté de l’hippocampe, qui ont également été inversés par un traitement à la corticostérone après extinction.

Conclusions

Nos résultats indiquent un rôle prédominant du déficit en glucocorticoïdes sur la contribution de la réduction du volume de l’hippocampe dans l’apparition à la fois d’altérations du REMS et de déficits associés dans la consolidation de l’extinction de la peur, et ils impliquent de manière causale des glucocorticoïdes émoussés dans le maintien de troubles neurophysiologiques conduisant à des déficits d’extinction de la peur.