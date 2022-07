Le rôle du Canada incertain alors que l’OTAN entame une refonte majeure

MADRID –

Les troupes russes ont envahi l’Ukraine le matin du 24 février, envahissant par voie terrestre et maritime alors que les frappes aériennes pleuvaient sur les villes, dans une attaque totale sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les mois qui ont suivi ont fait des milliers de morts, des millions de déplacés supplémentaires, conduit à la famine et à des pénuries de carburant et ont fondamentalement changé l’ordre mondial.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est maintenant prête à entreprendre la plus grande refonte des capacités de dissuasion de l’alliance depuis la guerre froide lors d’un sommet des dirigeants en Espagne, mais le rôle du Canada dans la nouvelle stratégie de défense demeure incertain.

Les dirigeants de l’OTAN, dont le premier ministre Justin Trudeau, se sont réunis à Madrid pour le sommet historique afin de discuter de la manière dont ils répondront à l’invasion russe de l’Ukraine.

Pendant ce temps, la Russie a lancé de nouvelles attaques contre des civils dans le pays – plus récemment avec une frappe de missile sur un centre commercial à Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, lundi, qui a tué au moins 18 personnes.

L’OTAN a régulièrement renforcé sa présence depuis les premiers soupçons d’une éventuelle invasion en janvier, faisant efficacement preuve de force pour dissuader la Russie de se battre avec une nation alliée.

Si la Russie devait pénétrer sur le territoire de l’OTAN, cela déclencherait une guerre internationale totale entre des dizaines de pays, car une attaque contre une nation alliée est considérée comme une attaque contre les 30.

Le président russe Vladimir Poutine a présenté les aspirations de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN comme l’une des justifications de l’invasion.

Lors du G7 dans les Alpes bavaroises en Allemagne, le chancelier Olaf Sholz a décrit la ligne fine que les dirigeants doivent parcourir.

“Nous prenons des décisions difficiles”, a déclaré Sholz, s’adressant aux médias lors d’une promenade autour du site du sommet du G7 avec Trudeau lundi.

“Nous sommes également prudents afin d’aider l’Ukraine autant que possible, mais nous évitons également qu’il y ait un grand conflit entre la Russie et l’OTAN.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a signalé que davantage de troupes sont désormais nécessaires et qu’un état de préparation accru sera nécessaire pour tenir la Russie à distance.

La principale contribution du Canada au front contre la Russie se trouve en Lettonie, une nation balte située le long de la frontière ouest de la Russie, où le Canada dirige un groupement tactique de 2 000 hommes depuis 2017.

Des unités similaires dirigées par l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont réparties sur la côte sud de la mer Baltique.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les membres de l’OTAN ont convenu de créer quatre autres groupements tactiques en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, étendant ainsi le front oriental de l’alliance jusqu’à la mer Noire.

Plus tôt cette semaine, Stoltenberg a déclaré que le nombre de soldats dans ces groupements tactiques doublerait pour atteindre entre 3 000 et 5 000.

L’alliance augmente également considérablement le nombre de forces qui seraient prêtes à réagir rapidement en cas de guerre à grande échelle de 40 000 à 300 000.

La question est de savoir si le Canada fournira ces troupes et les fonds nécessaires pour les maintenir prêts à intervenir.

“Il semble bien que l’alliance cherche à faire des annonces concrètes sur l’augmentation des capacités réelles, sur une meilleure préparation de l’alliance, et je suis intéressé de voir s’il nous reste ou non plus de gaz dans ce réservoir particulier”, a déclaré David. Perry, analyste de la défense et de la politique étrangère pour l’Institut canadien des affaires mondiales.

Trudeau a dit que c’est ce dont il parlera avec d’autres dirigeants.

“Nous, comme d’autres, élaborons des plans pour pouvoir évoluer rapidement”, a déclaré Trudeau lors d’un point de presse à l’issue du sommet du G7 en Allemagne mardi.

Mais le Canada ne respecte déjà pas la promesse faite à l’OTAN de consacrer 2 % de son produit intérieur brut à la défense militaire.

Les membres de l’alliance militaire de 30 membres ont convenu de l’objectif en 2014, et on s’attend à ce qu’il soit à l’avant-plan lorsque les dirigeants se réuniront mercredi.

Un rapport publié par Stoltenberg estime que les dépenses de défense du Canada diminueront plutôt en pourcentage du PIB à 1,27 % cette année, contre 1,32 % l’an dernier et 1,42 % en 2020.

Les dirigeants devraient également discuter d’un plan de sortie de la guerre, a déclaré Robert Baines de l’Association canadienne de l’OTAN.

“Je pense que les dirigeants de l’OTAN ont dit : ‘Eh bien, nous sommes avec l’Ukraine aussi longtemps que l’Ukraine a besoin de nous.’ Et puis essayer de faire la quadrature du cercle et dire, OK, donc il n’y a pas de stratégie de sortie. C’est toujours difficile “, a déclaré Baines.

Le sommet accueillera également de nouveaux partenaires potentiels en Europe et en Asie. Des délégations de Suède et de Finlande, qui ont demandé à rejoindre l’OTAN, seront présentes, et le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol seront les premiers dirigeants de leurs pays respectifs à participer à un sommet de l’OTAN.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 juin 2022.



Avec des fichiers de Lee Berthiaume à Ottawa

