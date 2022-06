Le rôle du Canada incertain alors que l’OTAN entame une refonte majeure

MADRID –

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dit qu’il s’attend à ce que tous les membres de l’alliance militaire augmentent leurs dépenses de défense, y compris le Canada.

Tous les membres de l’OTAN ont convenu en 2014 d’augmenter leurs dépenses de défense à 2% de leur produit intérieur brut national au cours de la décennie, un objectif que Stoltenberg dit que les dirigeants de l’OTAN se sont réengagés lors d’un sommet en Espagne aujourd’hui.

Mais alors que Stoltenberg affirme que la grande majorité des membres de l’OTAN ont maintenant des plans pour atteindre cet objectif, le gouvernement libéral a refusé de s’engager publiquement à atteindre cet objectif, et encore moins d’établir un calendrier pour l’atteindre.

En fait, un rapport publié lundi par Stoltenberg prévoit que les dépenses de défense du Canada chuteront en pourcentage du PIB à 1,27 % cette année. Cela se compare à 1,32 % l’an dernier et à 1,42 % en 2020.

Interrogé sur les dépenses de défense du Canada, Stoltenberg a déclaré aux journalistes qu’il comprenait le désir de dépenser l’argent des contribuables en soins de santé et en éducation, mais que les membres de l’OTAN doivent investir dans la défense alors que le monde devient de plus en plus dangereux.

Bien que le secrétaire général de l’OTAN ait félicité le Canada pour avoir dirigé un groupement tactique de l’OTAN en Lettonie, il a néanmoins déclaré que l’objectif de 2 % était un plancher et non un plafond.



