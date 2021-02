Ben Kothe / BuzzFeed News; Getty Images (3)



Le propagandiste qui se faisait appeler Azym Abdullah n’avait pas besoin de beaucoup d’argent pour créer un site Web pour Daech qui diffuserait des vidéos horribles de décapitation. Ce dont il avait besoin était le secret, alors en 2014, il se serait tourné vers la crypto-monnaie. Il a payé un peu plus d’un bitcoin, environ 400 dollars à l’époque, pour enregistrer le nom de domaine en Islande et l’héberger sur des serveurs du monde entier. Son site a demandé aux visiteurs des dons pour aider à payer l’entretien. Ceux-ci aussi étaient en bitcoin. Envoyer des dons de cette manière a permis à ses donateurs de protéger leur identité derrière une série de lettres et de chiffres – une technique privilégiée qui rend plus difficile pour les banques, les forces de l’ordre et le département du Trésor américain de suivre et de ralentir le flux d’argent soutenant le terrorisme. La dépendance d’Abdullah à l’égard du bitcoin est documentée dans une évaluation du renseignement du département du Trésor en 2017, qui a été reçue par BuzzFeed News dans le cadre d’une cache de documents comprenant des e-mails internes et des rapports sur la crypto-monnaie. L’évaluation des renseignements révèle également des preuves de neuf autres incidents où des partisans terroristes ont utilisé la crypto-monnaie pour financer leurs activités, de l’achat de billets d’avion à la dégradation d’un site Web politique en passant par l’organisation de voyages en Syrie. La grande majorité des transactions cryptographiques sont utilisées pour des achats légitimes. Mais les documents donnent un aperçu de la bataille en cours, parfois à la traîne, du gouvernement américain pour contrer l’utilisation de la technologie cryptographique pour favoriser le terrorisme et le crime, ainsi que la variété de façons dont la cryptographie – avec son anonymat présumé et sa facilité de transfert dans le monde entier – peut être utilisé à des fins néfastes. En 2016, par exemple, les analystes du Financial Crimes Enforcement Network du département américain du Trésor, ou FinCEN, ont sonné l’alarme sur les soi-disant mixeurs – des entreprises qui divisent les transactions cryptographiques en plus petits morceaux pour protéger davantage l’identité du propriétaire. Lorsque ces entreprises opèrent aux États-Unis, elles sont censées s’enregistrer auprès du FinCEN et fournir des informations sur les clients et transactions suspects. Mais le rapport, qui fait partie des documents reçus par BuzzFeed News, a révélé que «sur les 30 plus grands services de mixage, aucun ne s’est enregistré… ou n’a montré aucune preuve d’un programme de conformité.» Ce n’est que près de quatre ans plus tard que le gouvernement est intervenu. L’année dernière, FinCEN a infligé une amende de 60 millions de dollars à l’un des mélangeurs pour ne pas avoir «collecté et vérifié les noms, adresses et autres identifiants des clients sur plus de 1,2 million de transactions». Ces transactions, a découvert le gouvernement, ont aidé des criminels impliqués dans des stupéfiants illégaux, la fraude, la contrefaçon et l’exploitation des enfants, ainsi que des groupes néonazis et autres groupes suprémacistes blancs. Le FinCEN a déclaré qu’il suivait les transactions d’une valeur de plus de 2000 $ depuis le mélangeur vers un site Web appelé Welcome to Video qui hébergeait du matériel d’abus sexuels sur enfants. Les documents examinés par BuzzFeed News retracent les préoccupations du département du Trésor concernant la technologie cryptographique il y a au moins 10 ans. FinCEN tente maintenant de modifier ses règles afin que toute entreprise traitant de crypto-monnaie doive obtenir des informations plus claires sur ses clients et leurs transactions. Le FinCEN et le ministère de la Justice n’ont pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Yaya Fanusie, ancien analyste de la CIA et expert des implications pour la sécurité nationale associées aux crypto-monnaies, a déclaré qu’il pensait que les responsables américains étaient en avance sur leurs homologues européens pour résoudre le problème. Mais, à l’instar d’autres experts contactés par BuzzFeed News, il a déclaré qu’il voyait le besoin d’une nouvelle classe d’enquêteurs financiers pour empêcher l’utilisation abusive de la crypto-monnaie par des terroristes, des narcotrafiquants et d’autres criminels. « Pour les gens sur le terrain, la cryptographie est plus difficile à comprendre que les moyens plus traditionnels de blanchiment d’argent », a déclaré Fanusie, maintenant senior fellow au Center for a New American Security. «Ce n’est que récemment que les compétences et les ressources ont été déployées sur le terrain.» Alors que les régulateurs et l’industrie s’adaptent lentement, l’attrait de la cryptographie reste fort, les terroristes découvrant qu’ils peuvent l’utiliser pour solliciter des dons afin de financer des opérations. En août dernier, le ministère de la Justice a annoncé qu’une enquête menée en coopération avec le département du Trésor avait saisi des millions de dollars dans le cadre de la « plus grande saisie jamais réalisée de comptes de crypto-monnaie d’organisations terroristes ». L’un des actes d’accusation décrit comment al-Qaïda et des groupes affiliés ont mené une opération de blanchiment d’argent qui a sollicité des dons en crypto sur des comptes de réseaux sociaux. Ils ont ensuite utilisé ce réseau pour des dons «pour poursuivre leurs objectifs terroristes.» L’un des réseaux associés à Al-Qaïda suivis par le gouvernement a reçu plus de 15 bitcoins, d’une valeur de plusieurs milliers de dollars, dans 187 transactions entre le 5 février 2019 et le mois de février. 25, 2020. La technologie cryptographique fait pression sur les mêmes points faibles du système financier explorés pour la première fois par FinCEN Files, un projet mondial de BuzzFeed News et du Consortium international des journalistes d’investigation à la fin de 2020. Les agences de presse ont constaté que les grandes institutions financières occidentales ont permis à l’argent sale de circuler à travers le monde à la vue des autorités américaines. Comme pour les monnaies traditionnelles, le bitcoin et d’autres crypto-monnaies peuvent tester la capacité des institutions financières à suivre leurs transactions et la capacité des autorités américaines à contrecarrer le crime. Lors de son audition de nomination devant le Comité des finances du Sénat, la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que la crypto-monnaie avait le potentiel «d’améliorer l’efficacité du système financier». «En même temps», a-t-elle déclaré, «il peut être utilisé pour financer le terrorisme, faciliter le blanchiment d’argent et soutenir des activités malveillantes qui menacent les intérêts de sécurité nationale des États-Unis et l’intégrité des systèmes financiers américains et internationaux.»

