Le rôle d’Internet à l’âge d’or du divertissement

Pendant des décennies, les avertissements concernant les dangers de la numérisation pour l’industrie du divertissement ont dominé le discours public. Les créateurs comme les consommateurs craignent qu’avec le développement d’Internet, la créativité et la diversité d’expression ne cèdent la place à un petit nombre de produits culturels produits en masse grâce aux technologies numériques. Cependant, un nouveau rapport du Centre de recherche CCIA prouve que la réalité de l’impact d’Internet sur le divertissement est tout le contraire : Internet et les outils numériques qu’il prend en charge ont catalysé un âge d’or du divertissement, avec des créateurs et des consommateurs prospères dans un contexte de croissance record dans les secteurs de la musique, du cinéma, des jeux et de l’édition.

Le rapport du Centre de recherche CCIA, produit en partenariat avec l’Institut Copia, réfute directement l’idée selon laquelle Internet constitue une menace pour les industries du divertissement, avec des données démontrant une croissance impressionnante dans chacun des quatre sous-secteurs de l’industrie du divertissement étudiés. Par exemple, les données montrent que les dépenses annuelles moyennes des consommateurs américains en divertissement ont augmenté d’environ 1 700 dollars depuis qu’Internet est devenu un élément incontournable du comportement des ménages et des consommateurs américains, ainsi qu’un outil industriel.

Les données démontrent également une croissance impressionnante dans l’industrie musicale. Malgré la pandémie de COVID-19 qui a limité les divertissements en personne comme les salles de cinéma et les spectacles musicaux en direct en 2020-2021, les consommateurs et les créateurs prospèrent dans l’économie du divertissement, avec une croissance alimentée par la technologie qui devrait se poursuivre jusqu’en 2024 et au-delà. Les données montrent que les revenus mondiaux de la musique ont atteint le chiffre record de 26,2 milliards de dollars en 2022, et que la croissance devrait se poursuivre. L’étude démontre également que le nombre de titres sortis a connu une hausse constante et abrupte depuis 2018, prouvant qu’Internet a servi d’outil précieux et de bouée pour l’industrie alors que les rassemblements en personne pour des concerts en direct étaient restreints ou limités pendant la pandémie. .

L’étude dresse un tableau passionnant de l’industrie cinématographique mondiale, qui a généré un chiffre d’affaires record de 99,7 milliards de dollars en 2021 malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les revenus des salles de cinéma. Les données montrent clairement que le ciel s’élève pour l’ensemble de l’industrie vidéo, le nombre de films et de séries télévisées scénarisées aux États-Unis diffusés chaque année atteignant de nouveaux sommets ces dernières années.

L’industrie mondiale du jeu vidéo a également connu une croissance spectaculaire depuis l’an 2000. Au cours des cinq dernières années seulement, les revenus mondiaux des jeux vidéo ont bondi de plus de 90 milliards de dollars – une augmentation impressionnante presque entièrement facilitée par Internet en tant que principe fondamental de l’industrie du jeu vidéo. La forte croissance du nombre de joueurs vidéo dans le monde depuis 2015 constitue également un point de données encourageant illustrant la capacité d’Internet à élargir la base de consommateurs grâce à sa portée mondiale.

Quant à l’industrie mondiale de l’édition, l’impact d’Internet a été transformateur. Les outils et services numériques ont introduit non seulement de nouveaux modes de consommation comme les livres audio et les livres électroniques, mais aussi des produits et des sous-secteurs entièrement nouveaux de l’industrie de l’édition comme les podcasts. Les revenus mondiaux du livre ont été considérablement stimulés par ces nouveaux produits de divertissement numériques.

Malgré les prévisions pessimistes quant à l’impact d’Internet sur le divertissement, les données montrent clairement ce que beaucoup d’entre nous observent : Internet facilite une renaissance du divertissement qui offre aux consommateurs un bassin de contenu créatif plus large et plus diversifié que jamais. Loin de provoquer la disparition de la créativité et de l’économie du divertissement, les auteurs du nouveau rapport affirment que Le rôle d’Internet dans la croissance économique de l’industrie du divertissement est « le principal moteur de réussite, non seulement pour ces industries mais pour la créativité dans son ensemble ».

Afin de responsabiliser à la fois les créateurs et les consommateurs de contenu créatif ainsi que l’économie mondiale, les politiques devraient soutenir, et non entraver, l’innovation numérique dans le domaine du divertissement.