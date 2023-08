Le rôle des politiciens dans la prise de décision sur les restrictions en cas de pandémie a enfreint la loi sur la santé publique de l’Alberta, selon un juge de Calgary

Les hauts élus de l’Alberta ont pris des décisions concernant les mesures de santé liées à la pandémie, mais la loi exigeait que celles-ci soient prises par le médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Deena Hinshaw, un juge de Calgary a statué.

La décision tant attendue de 90 pages de la juge Barbara Romaine déposée lundi après-midi fait suite à une action en justice qui a débuté en décembre 2020 lorsqu’un groupe de plaignants – dont deux églises et un propriétaire de gymnase – a fait valoir que les mesures de santé publique liées à la pandémie étaient contraires au Bill of Alberta de l’Alberta. droits et a violé illégalement les droits protégés par la Charte des Albertains.

Romaine a constaté qu’en ce qui concerne les mesures de santé publique, « l’informé et bien qualifié » Hinshaw a fait des recommandations et a finalement mis en œuvre les restrictions, mais c’était le cabinet et les comités qui avaient le pouvoir de décision final.

« Bien que le Dr Hinshaw ait été décrié pendant la pandémie et par la suite comme le symbole des restrictions, elle n’était en fait pas le décideur final », a écrit Romaine.

Romaine a écrit que les ordonnances rendues étaient en fait hors des pouvoirs de la loi sur la santé publique de l’Alberta parce qu’elles ont été faites par des politiciens et non par Hinshaw.

Romaine a statué que même si le cadre décisionnel approprié était en place, les droits des Albertains en vertu de la Charte n’auraient pas été violés.

La décision de lundi pourrait laisser un certain nombre de cas dans lesquels des accusations liées à la pandémie ont été portées contre les personnes accusées d’avoir enfreint les règles de santé publique dans les limbes.

Parmi ces plaideurs se trouve l’organisateur de rodéo anti-lockdown Ty Northcott, dont le procès a été suspendu en attendant la décision de Romaine.

Cette poursuite remonte à 2020 lorsque le même groupe de plaignants a déposé une injonction d’urgence, cherchant à suspendre les restrictions de santé publique de l’Alberta à temps pour Noël.

Injonction d’urgence refusée

À l’époque, le gouvernement, dirigé par Jason Kenney, alors premier ministre, avait ordonné la fermeture des casinos et des gymnases. Il a également interdit les rassemblements sociaux extérieurs et intérieurs et imposé une exigence de masque à l’échelle de la province.

Quatre jours avant Noël 2020, la juge Anne Kirker a refusé d’accorder la suspension des restrictions. Kirker a constaté que le risque de transmission du COVID-19 était réel et a jugé que les mesures sanitaires étaient dans l’intérêt supérieur du public.

La décision de Kirker a incité l’affaire à passer à une audience complète, qui a débuté en février 2022.

Le groupe des plaignants a fait valoir que le virus ne tuait pas les personnes plus jeunes et en bonne santé, également connues sous le nom de « travaillant bien ». Ils ont également soutenu que les restrictions imposées par le gouvernement faisaient plus de mal que de bien.

« Les tensions entre la liberté individuelle et le bien commun … sont au cœur de cette affaire », a déclaré l’avocat Leighton Gray en avril 2022. Gray a suggéré que la province « piétine » les droits individuels en ne regardant pas la situation dans son ensemble.

Les avocats du gouvernement ont fait valoir que la province connaissait « la démocratie en action au milieu de la plus grande crise de santé publique que cette province ait connue ».

Dans le cadre de la contestation judiciaire, un affidavit de 206 pages du médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, le Dr Deena Hinshaw, a été déposé par la province, ce qui a conduit à un contre-interrogatoire de plusieurs jours du médecin.

Hinshaw a témoigné que les restrictions étaient nécessaires pour protéger le système de santé de l’Alberta pendant la pandémie tout en repoussant Gray qui a suggéré qu’il n’y avait pas de données réelles prouvant l’efficacité des mesures de santé publique.

Gray a contesté les pouvoirs « extraordinaires » de Hinshaw étant donné qu’elle n’a pas été élue. Mais le médecin a repoussé, déclarant que les élus étaient les décideurs ultimes sur ses recommandations.

La province a enregistré plus de 5 800 décès dus au COVID-19.