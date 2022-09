Le rôle des “opportunités” du Brexit abandonné sans remplacement pour Jacob Rees-Mogg

Le gouvernement de Liz Truss a abandonné le rôle dédié de ministre des opportunités du Brexit, confirmant que Jacob Rees-Mogg ne serait pas remplacé à ce poste.

M. Rees-Mogg, l’ancien ministre des opportunités et de l’efficacité du Brexit, a reçu une promotion importante au poste de secrétaire aux affaires dans le premier cabinet du nouveau Premier ministre.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la mission de chasser les opportunités du Brexit serait désormais “transmise à tous les départements”.

Remis au poste par Boris Johnson en février, M. Rees-Mogg a passé six mois à essayer d’intéresser ses collègues à l’abandon des réglementations européennes et à lancer des attaques contre la fonction publique pour le travail à domicile.

Son bureau a cité l’abandon des réglementations de l’ère bruxelloise sur les aspirateurs comme l’un des moyens “les plus intéressants” de capitaliser sur les “libertés” du Brexit au Royaume-Uni après avoir demandé des idées aux lecteurs de tabloïds.

Cependant, M. Rees-Mogg a réussi à mettre les règles et réglementations de l’UE à l’ordre du jour de la récente bataille du chef conservateur entre Mme Truss et son rival Rishi Sunak.

Mme Truss a promis d’abandonner des milliers de lois européennes restant dans les textes législatifs britanniques d’ici la fin de 2023 – malgré les avertissements de “chaos” et les perturbations des avocats, des chefs d’entreprise et des patrons syndicaux.

Les militants verts ont réagi avec colère à la nomination de M. Rees-Mogg au poste de secrétaire aux affaires et à l’énergie, où il sera également désormais en charge du dossier sur le climat.

M. Rees-Mogg a précédemment minimisé le risque de tremblement de terre lié à la fracturation hydraulique et a souligné la nécessité pour les sociétés pétrolières de pouvoir conserver leurs bénéfices et de forer davantage “afin qu’elles obtiennent jusqu’à la dernière goutte de la mer du Nord”.

Il a également mis en garde contre “l’alarmisme climatique” et a déclaré qu’il souhaitait que ses électeurs aient une énergie bon marché “plutôt que je ne voudrais qu’ils aient des éoliennes”.

Le premier ministre écossais et chef du SNP, Nicola Sturgeon, a également remis en question la décision de Mme Truss de confier à M. Rees-Mogg un rôle aussi crucial.

“Tout Premier ministre qui place Jacob Rees-Mogg en charge de l’énergie – et donc, par définition, en charge de certaines des grandes décisions qui guideront la réponse du Royaume-Uni à la lutte contre l’urgence climatique – doit avoir un gros point d’interrogation sur elle. jugement.”

Sa nomination au Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (Beis) intervient alors que les Britanniques font face à des factures énergétiques écrasantes causées par les prix exorbitants du gaz à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le Premier ministre, le chancelier Kwasi Kwarteng et M. Rees-Mogg ont travaillé pour finaliser un paquet de plusieurs milliards de dollars pour geler les factures de gaz et d’électricité des ménages, avec certaines estimations que le paquet pourrait coûter plus de 100 milliards de livres sterling.

Une source gouvernementale a confirmé que le plan consiste à geler les factures annuelles d’énergie des ménages autour de 2 500 £. Il est basé sur le plafond actuel de 1 971 £ – plus le document universel de 400 £ annoncé sous le gouvernement de Boris Johnson.

Mme Truss devrait présenter son plan alors qu’elle ouvre jeudi un débat général sur les coûts de l’énergie au Royaume-Uni, et M. Rees-Mogg le clôturera.