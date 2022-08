Le rôle des moines dans les manifestations au Sri Lanka soulève des questions familières

(RNS) – Les manifestations de rue qui ont chassé le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa de ses fonctions le mois dernier ont rassemblé des personnes de divers groupes ethno-religieux du pays et parfois en guerre: Tamouls, musulmans, chrétiens et bouddhistes cinghalais – y compris, sans aucun doute, le safran- moines bouddhistes en robe qui font partie intégrante de la scène politique sri-lankaise.

Mais avec Rajapaksa en exil à Singapour et la vie revenant plus près de la normale, des questions vieilles de plusieurs décennies sont soulevées sur le rôle du bouddhisme dans le gouvernement du Sri Lanka.

L’implication politique des moines – facile à repérer dans les protestations contre l’inaction de Rajapaksa face aux difficultés économiques du Sri Lanka – comprend également la prise de sièges au Parlement et l’adhésion à des partis politiques. L’année dernière, un moine controversé nommé Galagoda Atte Gnanasara a été nommé à un groupe de travail présidentiel pour les réformes juridiques malgré ses opinions anti-musulmanes véhémentes.

« Le rôle des moines est d’aider les gens à améliorer leur spiritualité. Au cours des 10 dernières années, leur engagement politique est devenu trop important, je pense. Les gens ne les considèrent plus comme des chefs religieux », a déclaré le Vénérable Mahayaye Vineetha, un moine sri-lankais vivant à Kandy, une ville des hauts plateaux du centre du Sri Lanka.

Le lien entre les moines et les personnalités politiques aurait diminué la respectabilité de certains moines. De plus, des moines politiques purs et durs liés aux Rajapaksas se sont joints aux manifestations contre leurs anciens alliés aux côtés de moines plus jeunes et plus progressistes.

Une vidéo prise à Batarramulla en avril montre un moine, ancien allié de Rajapaksa et chef du parti nationaliste Janasetha Peramuna, réprimandé et expulsé des manifestations. On peut entendre un homme dans la vidéo dire “C’est à cause de gens comme vous que nous souffrons aujourd’hui comme ça.”

“C’est l’un des nombreux cas où les gens ont qualifié les moines d’outils de l’État et ont déclaré qu’ils avaient contribué à la situation actuelle, au maintien de l’élite politique et au soutien et à l’incitation à la violence et aux conflits ethniques”, a déclaré Nalika Gajaweera. , anthropologue de recherche au Center for Religion and Civic Culture de l’Université de Californie du Sud.

Les moines bouddhistes Theravada ont été des conseillers spirituels et pratiques des dirigeants politiques sri-lankais pendant des siècles, à commencer par les rois du pays. Au cours des sept décennies qui ont suivi l’indépendance du Sri Lanka vis-à-vis de la Grande-Bretagne, la relation s’est compliquée à mesure que le bouddhisme cinghalais, marqué par ses valeurs nationalistes, a proliféré dans les monastères du pays.

Le nationalisme bouddhiste cinghalais remonte à Anagarika Dharampala, un moine anti-impérialiste et nationaliste influent du début du XIXe siècle. Ses discours, remplis de rhétorique anti-musulmane et anti-tamoul et visant à créer une nation dominée par les bouddhistes, sont tristement célèbres au Sri Lanka.

Les objectifs de Dharampala ont été réalisés avec la loi cinghalaise de 1956 et inscrits dans la constitution sri-lankaise de 1972, qui privilégiait le bouddhisme par rapport aux autres religions, cimentant essentiellement un État ethno-religieux majoritaire.

Ces dernières années, le racisme flagrant et le langage violent de la première vague d’indépendance du Sri Lanka sont réapparus. Des moines purs et durs ayant des liens avec des politiciens comme les Rajapaksas ont conduit à un chahut raciste parmi leurs partisans ; certains moines ont même commis des violences eux-mêmes.

“Les gens devraient pouvoir voir qu’il y a une militarisation de la religion à des fins politiques, pour promouvoir un certain programme politique”, a déclaré Gajaweera.

En 2015, le vénérable Akmeemana Dayarathana Thero, un proche allié des Rajapaksas, a été arrêté pour avoir menacé des réfugiés rohingyas au Sri Lanka et encouragé les gens à leur jeter des pierres.

Alors que la situation économique s’est dégradée au Sri Lanka, les moines en sont venus à jouer un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne. Dans les zones rurales, les temples peuvent être la seule ressource pour les villageois qui autrement n’ont pas accès aux informations sur les développements politiques. Dans les zones urbaines, où le système éducatif s’est largement effondré, certains temples gèrent des écoles du dharma pour les enfants.

Chamila Somirathna, professeure à l’Institut de recherche et de psychologie de Colombo et mère de deux jeunes enfants, a déclaré que son fils de 5 ans n’avait pu fréquenter la maternelle en personne que pendant 30 jours au cours des deux dernières années après que le gouvernement eut forcé écoles fermées.

« Il est vraiment important que les temples servent de médiateurs dans ce genre de cas. Les enfants devraient avoir la chance de s’associer avec d’autres enfants de leur âge, de faire des études et d’acquérir cette expérience scolaire.

Comme l’économie du Sri Lanka a également souffert, les moines fournissent une aide indispensable en redistribuant le dana, ou l’aumône. Malgré un manque criant de ressources et une crise de la faim croissante au fil de l’année, des bouddhistes laïcs dévoués se présentent toujours pour fournir de la nourriture aux moines chaque matin.

« Les gens n’ont pas assez de nourriture pour eux-mêmes, mais apportent ce qu’il y a de mieux pour les moines. J’ai tellement d’amour pour ces gens. Ils ont beaucoup de foi, et ils pourraient avoir des problèmes avec les moines, mais ils n’ont jamais arrêté avec l’aumône », a déclaré Vineetha.

En règle générale, la nourriture donnée aux moines est soit consommée, soit jetée, mais en ces temps difficiles, de nombreux temples réaffectent de la nourriture supplémentaire aux familles dans le besoin. Aborder cette souffrance « vient toujours en premier. Ensuite, nous (les moines) pouvons penser à d’autres choses », selon Vineetha.

Malgré les scènes de moines hués lors des manifestations, de nombreux jeunes manifestants, principalement bouddhistes, saluent l’implication des moines dans le soulèvement populaire et la politique en général, tant que cela se fait dans une mesure limitée.

“Certains moines seniors se sont contentés de parler en soutien au mouvement de protestation. Ils n’étaient pas dans la rue pour se joindre à nous, mais ont simplement dit : “Oui, nous soutenons cela.” Pour certains manifestants, cette déclaration donne probablement une légitimité publique à la lutte, en particulier parmi le grand public bouddhiste cinghalais », a déclaré Gajaweera.

Mais leur présence aux manifestations a rendu même certains autres moines méfiants. Certains militants qui ont forcé l’ancien président à partir ont accusé ces moines d’être “opportunistes” – essayant de sauver la face en protestant alors qu’ils soutenaient auparavant le régime de Rajapaksa.

De nombreux Sri-lankais sont moins que satisfaits que leur nouveau président, Ranil Wickremesinghe, soit un proche allié de l’ancien président. Ils s’attendent à ce que les moines nationalistes purs et durs anciennement alignés avec Rajapaksa soutiennent Wickremesinghe et le statu quo.

“La constitution est toujours structurée comme les Cinghalais et les ‘autres'”, a déclaré Gajaweera. « Bien que tout le monde soit « égal », il y a un cas particulier pour les bouddhistes. Ces contradictions de l’État-nation continueront de façonner l’avenir.

La meilleure voie pour les moines, a déclaré Vineetha, est d’utiliser leur position non pas pour gagner du pouvoir pour eux-mêmes, mais pour “aider les laïcs à comprendre le système politique. Quand il y a une élection et que les dirigeants viennent dans les villages en promettant ceci et cela aux gens, nous pouvons les aider à saisir le système corrompu.

