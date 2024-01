Le rôle des membres de l’agence humanitaire de l’ONU dans l’attaque du Hamas révélé

Parmi les membres du personnel de l’agence humanitaire des Nations Unies accusés d’avoir participé à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, certains avaient fourni des grenades propulsées par roquette, ainsi que d’autres qui avaient activement tué et kidnappé des Israéliens, selon un dossier d’informations accablant remis à l’agence. NOUS.

Au moins 10 des 12 personnes licenciées la semaine dernière par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) étaient des membres actifs du Hamas, tandis qu’un autre était affilié au Jihad islamique, selon le dossier. obtenu par le New York Times.

Les responsables israéliens ont déclaré avoir suivi les mouvements des travailleurs humanitaires de l’ONU le jour de l’attaque, à l’aide d’enregistrements téléphoniques et d’appels téléphoniques.

En plus d’utiliser l’agence comme couverture, les terroristes travaillaient également de jour comme terroristes et même comme enseignants et autres employés de l’école, selon le dossier, qui donne les noms des membres du personnel qui n’ont pas été publiés par le Times.

Ils ont découvert qu’au moins l’un d’entre eux avait reçu par SMS l’ordre d’apporter avec lui des grenades propulsées par fusée (RPG) qu’il gardait chez lui, rapporte le dossier.

Les responsables israéliens ont accusé une douzaine de membres du personnel de l’UNRWA d’avoir participé à l’attaque terroriste du 7 octobre. HAITHAM IMAD/EPA-EFE/Shutterstock

Un travailleur social a également distribué des munitions, coordonné des véhicules et ramené le corps d’un soldat israélien mort avec lui à Gaza, selon les renseignements israéliens.

Un conseiller scolaire du sud de Gaza s’est associé à son fils pour enlever une femme qui est devenue l’un des plus de 200 otages pris par les terroristes du Hamas ce jour-là, selon le dossier.

Un autre a également été décrit comme ayant participé à un massacre dans un kibboutz, où près de 100 personnes ont été massacrées.

Au total, les responsables israéliens affirment qu’une douzaine d’employés de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies ont activement participé à l’attaque terroriste – ce qui a incité l’agence humanitaire à annoncer vendredi qu’elle avait licencié neuf des employés encore en vie, alors que l’enquête se poursuit.

Deux autres personnes sont décédées depuis, selon l’agence.

Dix membres du personnel humanitaire de l’ONU seraient des membres actifs du groupe terroriste.

Les États-Unis ont immédiatement réduit le financement de l’agence à la suite de ces allégations, a déclaré le Département d’État – marquant un revirement significatif par rapport au fort soutien de l’administration Biden à l’UNRWA.

“Les Etats-Unis sont extrêmement troublés par les allégations selon lesquelles 12 employés de l’UNRWA pourraient avoir été impliqués dans l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre”, indique le communiqué du département.

D’autres pays, dont le Canada, l’Italie, l’Australie, le Royaume-Uni et la Finlande, ont depuis annoncé qu’ils suspendaient toute aide supplémentaire à l’agence.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a également déclaré que le bloc des 27 membres regardait « d’évaluer les prochaines étapes et de tirer des leçons sur la base des résultats de l’enquête complète et approfondie ».

Les terroristes auraient travaillé pendant la journée comme professeurs de mathématiques et d’arabe, comme autres employés de l’école, comme travailleur social et comme gérant de magasin. X/@XTrendHunter

Mais le Hamas a dénoncé les « menaces » israéliennes contre l’UNRWA, exhortant l’ONU et d’autres groupes internationaux à ne pas « céder aux menaces de chantage ».

L’Autorité palestinienne exhorte également les pays à revenir sur leur suspension des fonds, appelant à « un soutien maximal à cette organisation internationale et à ne pas cesser de lui apporter son soutien et son assistance ».

Et au cours du week-end, le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré : « Il serait extrêmement irresponsable de sanctionner une agence et une communauté entière qu’elle dessert en raison d’allégations d’actes criminels contre certaines personnes, en particulier en période de guerre, de déplacement et de violence. crises politiques dans la région.

L’Autorité palestinienne exhorte les pays à revenir sur leur suspension des fonds destinés au groupe des Nations Unies, appelant à « un soutien maximal à cette organisation internationale et à ne pas cesser de lui apporter son soutien et son assistance ». PA

« La vie des habitants de Gaza dépend de ce soutien, tout comme la stabilité régionale. »

Johann Soufi, avocat et ancien directeur du bureau juridique de l’UNRWA à Gaza, a également déclaré que l’agence « a toujours eu une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et de l’incitation à la haine.

« Sanctionner l’UNRWA, qui parvient à peine à maintenir en vie toute la population de Gaza, pour la responsabilité présumée de quelques employés, équivaut à punir collectivement la population de Gaza, qui vit dans des conditions humanitaires catastrophiques.