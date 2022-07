Le rôle des groupes extrémistes dans l’attaque du Capitole sera au centre de l’audience du comité du 6 janvier

Le comité du 6 janvier se prépare à souligner la façon dont les extrémistes violents d’extrême droite ont répondu à “l’appel des sirènes” de l’ancien président américain Donald Trump pour venir à Washington pour un grand rassemblement, car certains font maintenant face à de rares accusations de sédition suite à l’attaque meurtrière du Capitole américain contre renverser l’élection présidentielle.

Le panel enquêtant sur le siège du Capitole du 6 janvier 2021 doit se réunir mardi pour une audience publique sondant ce qu’il appelle la phase finale de l’effort à plusieurs volets de Trump pour stopper la victoire du président américain Joe Biden. Alors que des dizaines de poursuites et de fausses allégations de fraude électorale ont échoué, Trump a tweeté l’invitation au rassemblement, un moment charnière, a déclaré le comité.

“Nous présenterons l’ensemble des preuves que nous avons qui expliquent comment le tweet du président aux petites heures du 19 décembre de” Soyez là, soyez sauvage “était un appel de sirène à ces gens”, a déclaré Stephanie Murphy, membre du panel, sur Dimanche sur NBC Rencontrer la presse dimanche, faisant référence à un tweet de Trump du 19 décembre 2020.

Ce que le comité a l’intention d’enquêter mardi, c’est si les groupes extrémistes, y compris les Proud Boys, les Oath Keepers et les adhérents de QAnon qui s’étaient déjà ralliés à Trump, se sont coordonnés avec les alliés de la Maison Blanche pour le 6 janvier.

Les Proud Boys et les Oath Keepers, des groupes extrémistes d’extrême droite dont les dirigeants et d’autres font maintenant face à de rares accusations de sédition pour leur rôle dans l’attaque, se sont préparés à venir à Washington, selon des documents judiciaires.

Le chef des Proud Boys, Enrique Tarrio, s’adresse aux médias à Washington le 14 janvier après avoir été libéré du centre de détention central de DC où il était détenu depuis septembre 2021. Tarrio et d’autres Proud Boys font face à des accusations fédérales liées au 6 janvier. 2021, attaque du Capitole. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Le 29 décembre, le président des Proud Boys a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant que les membres prévoyaient de “se présenter en nombre record le 6 janvier”, selon un acte d’accusation fédéral.

La veille du 6 janvier, le chef des Proud Boys, Enrique Tarrio, a rencontré le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, dans un parking souterrain, selon des documents déposés devant le tribunal ainsi que des images qu’un réalisateur de documentaires suit le groupe fourni au panel.

Au moins 1 autre audience télévisée prévue

Un avocat de Rhodes a récemment déclaré au comité que son client souhaitait témoigner publiquement ; Rhodes a déjà été interviewé par le comité en privé, et il est peu probable que le panel accepte une audience publique.

Les gardiens du serment ont nié qu’il y ait eu un plan pour prendre d’assaut le Capitole.

Trump savait que les participants au rassemblement du 6 janvier avaient des armes, témoigne un assistant clé Donald Trump a écarté le danger que des manifestants armés se dirigent vers le Capitole le 6 janvier 2021, a déclaré mardi aux enquêteurs un ancien assistant clé de la Maison Blanche.

Il s’agit de la septième audience depuis début juin d’une série qui a présenté de nombreuses révélations à succès du comité du 6 janvier, composé de sept démocrates et de deux républicains – Liz Cheney et Adam Kinzinger – qui sont éloignés de la direction de leur parti, qui a a qualifié le travail du comité de politique partisane.

Au cours du mois dernier, le panel a créé un récit austère d’un Trump vaincu “détaché de la réalité”, s’accrochant à ses fausses allégations de fraude électorale et travaillant fébrilement pour inverser sa défaite électorale, à la fois au sein du ministère de la Justice et en faisant pression sur les responsables de l’État sur le champ de bataille. . Tout a culminé avec l’attaque meurtrière contre le Capitole, a déclaré le comité.

La commission avait prévu une audience jeudi mais l’a reportée. Le panel devrait produire un rapport sur ses conclusions avant la fin de l’année.

Trump et ses alliés les plus ardents ont avancé des allégations de fraude électorale presque immédiatement après la clôture des sondages lors du vote du 3 novembre 2020, mais des dizaines d’affaires ont été portées devant les tribunaux américains et rejetées, le procureur général de Trump, William Barr, caractérisant bon nombre des allégations de fraude comme étant sans fondement. La propre agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures de l’administration Trump a qualifié les élections de 2020 dans un communiqué de “la plus sûre de l’histoire américaine”.