Les partisans de Trump près du Capitole américain après un rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier | Selcuk Acar / NurPhoto via Getty Images

Les femmes à l’émeute du Capitole ne sont que le dernier rappel d’une longue histoire.

Il est tentant de penser à la prise d’assaut du Capitole américain mercredi comme une masculinité toxique qui se déchaîne: une foule d’hommes principalement blancs, portant des armes et portant des peaux d’animaux, essayant de renverser la démocratie au nom d’un président qui s’est vanté autrefois de sa capacité à saisir les femmes «par la chatte».

Il est encore plus tentant d’adopter ce récit lorsque, dans une déclaration bizarre, l’attaché de presse de campagne de ce président le décrit comme « la personne la plus masculine, je pense, à avoir jamais occupé la Maison Blanche. »

Mais trop se concentrer sur la masculinité obscurcit une vérité cruciale: de nombreuses femmes étaient soit présentes à l’émeute, soit acclamant les insurgés de leur pays. Il y avait Ashli ​​Babbitt, le vétéran de l’armée de l’air âgé de 35 ans et apparent dévot de l’idéologie QAnon qui a été tué pendant l’émeute. Il y avait la femme photographiée avec Eric Munchel, «le gars à fermeture éclair», que l’on croit maintenant être sa mère. Il y avait Martha Chansley, la mère du «chaman QAnon» largement photographié qui portait un chapeau à cornes et portait une lance au Congrès. Elle n’était pas présente à l’émeute, mais a ensuite défendu son fils dans une interview, l’appelant «un grand patriote, un vétéran, une personne qui aime ce pays».

Et, bien sûr, il y avait les femmes parlementaires qui ont renforcé les théories du complot et les fausses déclarations sur le vol des élections, y compris la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene, une adhérente de QAnon qui a dénoncé les démocrates et les manifestants Black Lives Matter dans un discours prononcé devant la Chambre cette semaine en portant un masque indiquant «censuré». La représentante du Colorado, Lauren Boebert, a décrit le 6 janvier comme «1776» avant le début de l’émeute, tweeté en direct depuis la Chambre pendant l’attaque (y compris une mention que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait été démise de ses fonctions), et cette semaine a refusé de permettre à la police de fouiller son sac après avoir déclenché des détecteurs de métaux à l’extérieur du Congrès. Au cours de sa campagne, Boebert a promis d’apporter son arme avec elle à la Chambre.



Joseph Prezioso / AFP via Getty Images De nombreuses femmes étaient soit présentes à l’émeute, soit acclamant les insurgés de chez eux.



Alex Edelman / AFP via Getty Images Si nous ignorons l’importance des femmes dans l’émeute du Capitole, nous ne pouvons pas comprendre la suprématie blanche en Amérique.

Les femmes blanches font partie de la suprématie blanche en Amérique depuis le tout début, soulignent les experts, depuis leur rôle dans l’esclavage. «Ils étaient à la table lorsque le système a été conçu», Stephanie Jones-Rogers, professeur d’histoire à l’UC Berkeley et auteur du livre Elles étaient sa propriété: les femmes blanches en tant que propriétaires d’esclaves dans le sud des États-Unis, a dit Vox. «Ils étaient co-architectes du système.»

Cela est resté vrai après la guerre civile, à travers la naissance et l’évolution du Ku Klux Klan, et pendant le mouvement des droits civiques, lorsque les femmes blanches étaient parmi les opposants les plus virulents à l’intégration scolaire. Et cela reste vrai aujourd’hui, alors que les femmes jouent un rôle clé dans la diffusion de l’idéologie QAnon et le soutien des groupes et mouvements nationalistes blancs. «Comme d’autres parties de notre économie et de notre société, ces mouvements s’effondreraient sans leur travail», Seyward Darby, auteur de Sisters in Hate: les femmes américaines en première ligne du nationalisme blanc, a dit Vox.

Et si nous ignorons l’importance des femmes dans l’émeute du Capitole et des groupes qui l’ont soutenue et activée, nous ne pouvons pas comprendre la suprématie blanche en Amérique – encore moins la démanteler. Essayer de lutter contre le racisme en Amérique sans regarder les femmes blanches, a déclaré Jones-Rogers, c’est comme «ne traiter que le côté droit du corps lorsque le côté gauche est encore malade».

Les femmes blanches font partie de la suprématie blanche depuis le début

L’investissement des femmes blanches dans la suprématie blanche est plus ancien que les États-Unis eux-mêmes et remonte à leur rôle dans l’économie de l’esclavage. Bien que les femmes blanches aient été considérées par certains historiens comme des spectatrices passives des brutalités de l’esclavage, elles étaient en fait des participantes actives, comme l’explique Jones-Rogers dans Ils étaient sa propriété. Avant la guerre civile, les femmes blanches avaient peu de pouvoir économique ou politique, à une grande exception près: elles pouvaient acheter et vendre des esclaves. Et ils l’ont fait, en utilisant des esclaves comme un moyen de constituer une richesse qui ne serait pas simplement transférée à un mari en mariage.

L’esclavage a donné aux femmes blanches «la liberté, l’autonomie et le libre arbitre qu’elles ne pourraient pas exercer dans leur vie sans lui, alors elles y ont profondément investi», a déclaré Jones-Rogers.

Et après la guerre civile, les femmes blanches n’ont pas simplement abandonné la suprématie blanche. Au lieu de cela, comme le dit Jones-Rogers, ils ont doublé.

Pour beaucoup, cela signifiait devenir des participants actifs du KKK, qui comptait à un moment donné 1,5 million de femmes. Certaines femmes ont assumé des rôles de leadership, comme Elizabeth Tyler, qui a aidé à relancer le Klan à la fin des années 1910 et en est devenue «la propagandiste la plus importante», selon Darby.

Les femmes sont devenues particulièrement importantes dans le Klan une fois qu’elles ont obtenu le droit de vote. Après cela, les hommes blancs ont commencé à voir leurs épouses, filles, sœurs et autres femmes dans leur vie «comme des alliées potentielles dans l’effort de politiser la suprématie blanche», a déclaré Jones-Rogers. «Ils ont commencé à les considérer comme un bloc de vote.»



Archives Bettmann via Getty Images Les femmes membres du Ku Klux Klan du comté de Lancaster, Pennsylvanie, arrivent à Washington, DC, pour un défilé du KKK, vers 1920.



Frederic Lewis / Photos d’archives / Getty Images Un groupe de femmes du Ku Klux Klan à côté d’un char de parade à Miami, vers 1940.

Et ce n’est pas seulement à cause d’organisations comme le Klan que les femmes blanches ont investi dans le racisme institutionnel. Ils ont également joué un rôle central dans le lynchage, avec de fausses allégations de harcèlement ou d’agression sexuelle, qui étaient utilisé comme prétexte pour assassiner des hommes noirs. Et elles ont été des acteurs clés dans la lutte contre l’intégration des écoles, les femmes blanches utilisant leur rôle de mères pour légitimer leur victimisation des enfants noirs, a déclaré Jones-Rogers.

En effet, tout au long du XXe siècle, même si les femmes blanches ne pouvaient plus profiter de l’esclavage, elles tiraient encore de réels avantages de la suprématie blanche – à savoir, un sentiment de pouvoir social et politique dans un monde encore dominé par les hommes blancs. «Grâce au lynchage, vos paroles ont le pouvoir de la vie et de la mort sur un homme d’origine africaine», a expliqué Jones-Rogers. «Votre vote peut garantir une place dans l’État, au sein du gouvernement, pour la suprématie blanche.»

En substance, grâce à la suprématie blanche, les femmes blanches en sont arrivées à «se comprendre comme des individus qui exercent un certain type de pouvoir que les hommes doivent respecter», a déclaré Jones-Rogers.

Comprendre le rôle des femmes blanches est essentiel pour lutter contre le racisme aujourd’hui

Et cette dynamique s’est poursuivie au 21e siècle. Le paysage de la suprématie blanche a changé, le Klan n’étant plus un acteur majeur (bien qu’il existe toujours). Aujourd’hui, le nationalisme blanc concerne moins des groupes spécifiques et plus «une idéologie à laquelle les gens souscrivent dans le confort de leur propre bureau», a déclaré Darby.

À cause de cela, il est difficile de mesurer exactement combien de femmes sont impliquées dans le nationalisme blanc. Il est plus facile de mesurer les attitudes. Dans l’ensemble, environ 20% des Américains blancs de tous les sexes «ressentent un sentiment de mécontentement» quant au statut des Blancs dans la société, écrit Darby dans Sœurs dans la haine, s’appuyant sur les travaux de la politologue Ashley Jardina. Et les femmes blanches sont en fait plus susceptibles que les hommes blancs d’avoir «des opinions exclusives sur ce que signifie être américaine, préférant les frontières autour de l’identité de la nation qui la maintiennent à leur image».

Et même si elles ne sont pas toujours à l’avant-garde des rassemblements ou des émeutes, les femmes restent des «recruteurs et propagandistes» importants du nationalisme blanc, a déclaré Darby. Erica Alduino, par exemple, a joué un rôle clé dans l’organisation du tristement célèbre rassemblement «Unite the Right» à Charlottesville, en Virginie, en 2017. C’est elle qui dirigeait le trafic sur les applications de messagerie et répondait à des questions banales mais importantes comme s’il y aurait des navettes au rallye. Elle n’a pas parlé lors de l’événement, « mais ce n’est pas le point », a déclaré Darby. «Que les femmes soient vues ou non, elles sont des acteurs si importants dans cet espace.»

Les femmes ont également joué un rôle central dans l’organisation d’événements pro-Trump qui ont propagé la fausse affirmation selon laquelle l’élection avait été volée. Le groupe Women for America First a organisé un rassemblement de milliers de personnes «Stop the Steal» en novembre et a également reçu un permis pour un rassemblement au Capitole le 6 janvier, selon le Washington Post.

Pendant ce temps, les femmes ont pris un rôle encore plus visible avec la montée en puissance de QAnon. Une idéologie qui a commencé avec des théories du complot sur Trump combattant une «cabale» de libéraux impliqués dans le trafic sexuel d’enfants, QAnon a grandi pour inclure un plus large éventail de théories et de désinformation. L’année dernière, les adhérents de QAnon ont commencé à amplifier le hashtag #SaveTheChildren, qui est devenu un véhicule pour de fausses déclarations sur la prévalence du trafic sexuel d’enfants ainsi qu’une passerelle vers des idées plus extrêmes de QAnon. Et beaucoup de personnes postant avec #SaveTheChildren – y compris des célébrités et des influenceurs de premier plan – étaient des femmes.



Brynn Anderson / AP La représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) fait campagne pour les sénateurs Kelly Loeffler et David Perdue aux côtés du président Trump le 4 janvier.

En général, QAnon a été un moyen de coopter des messages longtemps ciblés sur les femmes – des messages sur l’importance d’une vie naturelle ou même d’une alimentation saine, par exemple – et de les transformer en un endoctrinement dans le nationalisme blanc et la xénophobie. QAnon joue dans «cette idée que vous pouvez vous purifier vous-même et votre vie et la vie de votre famille des polluants», a déclaré Darby. Les messages sur le fait d’éviter les aliments génétiquement modifiés, par exemple, peuvent glisser dans des messages sur le fait de garder les enfants non blancs hors de l’école.

Au cours des derniers mois, QAnon a joué un rôle clé en stimulant les théories du complot sur les restrictions et le masquage de Covid, et en soutenant les tentatives de renversement des élections. Et certains des partisans les plus visibles de QAnon ont été des femmes. Greene, par exemple, a été appelé le premier membre QAnon du Congrès et a tweeté son soutien à l’idée de «l’État profond», un principe fondamental de QAnon.

Pendant ce temps, Ashli ​​Babbitt, la femme qui a été tuée par la police lors de l’émeute du Capitole, avait publié du contenu lié à QAnon sur les réseaux sociaux pendant près d’un an avant l’insurrection, selon le Guardian. La veille de l’émeute, elle a tweeté un message provocant plein de slogans de QAnon: «Rien ne nous arrêtera … ils peuvent essayer et essayer mais la tempête est là et elle s’abat sur DC en moins de 24 heures. .. sombre à la lumière!



Spencer Platt / Getty Images Les partisans de Trump arrivent pour le rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier.



Spencer Platt / Getty Images Les femmes ont joué un rôle central dans l’organisation d’événements pro-Trump qui ont propagé la fausse affirmation selon laquelle l’élection avait été volée.

Malgré la participation de Babbitt et d’autres, il y a eu une tendance à considérer l’émeute comme largement dominée par les hommes – et, en fait, à effacer la présence des femmes dans la suprématie blanche à travers l’histoire. «Il y a eu une tendance, de la période coloniale à nos jours, à encadrer et à positionner les femmes blanches comme des victimes perpétuelles, malgré les preuves du contraire», a déclaré Jones-Rogers.

Mais ignorer le fait que les femmes ont longtemps été les auteurs de la suprématie blanche – jusqu’à et y compris la violence – entravera tout effort pour vraiment la combattre. «Lorsque nous ignorons ces femmes et les rôles souvent violents et brutaux que ces femmes jouent», a déclaré Jones-Rogers, «nous négligeons et nous annulons l’impact de leurs activités sur leurs victimes.

Si, au contraire, en tant que société, nous pouvons compter avec la façon dont les femmes blanches ont été non seulement des bénéficiaires mais des concepteurs du système de suprématie blanche, a-t-elle dit, nous serons mieux en mesure de «démanteler le système et de trouver les que le système a vraiment imprégné toutes nos vies. »