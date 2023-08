Le rôle des États-Unis dans le chaos au Pakistan est évident et logique

Il est logique que Washington se mêle des affaires de la région, afin de pouvoir monter Islamabad et New Delhi l’un contre l’autre

Un câble diplomatique secret récemment divulgué a révélé que les États-Unis avaient pressé les diplomates pakistanais de demander la destitution du Premier ministre Imran Khan en 2022. Khan, qui a été évincé de ses fonctions plus tard cette année-là, n’était pas un partisan des États-Unis ou de son programme géopolitique, et avait recherché des liens plus étroits avec la Chine et la Russie.

Éjecté de la direction, Khan a été rapidement arrêté puis interdit de participation à la vie politique. Puis, dans la même semaine, le Pakistan a signé un nouvel accord de défense avec les États-Unis, affirmant des liens séculaires entre Washington et l’élite militaire pakistanaise, qui a longtemps formé l’épine dorsale de l’État.

Ce n’est pas une théorie du complot, il est très facile de voir ce qui s’est passé ici. Les États-Unis se sont engagés dans une subtile opération de changement de régime au Pakistan ; un choix inhabituel compte tenu de sa poursuite simultanée de liens plus forts avec l’Inde. Cela montre les ambitions des États-Unis de monter les deux pays l’un contre l’autre et d’affirmer leur propre domination militaire sur la région sud-asiatique, en utilisant l’Inde comme un pion dans sa lutte contre la Chine, tout en bloquant simultanément la montée stratégique de l’Inde en utilisant le Pakistan comme un contrepoids à celui-ci.

Tout d’abord, nous devons comprendre que la « stratégie indo-pacifique » des États-Unis vise une chose : l’hégémonie. C’est-à-dire assurer la domination stratégique explicite des États-Unis sur les océans Pacifique et Indien en contenant la montée de la Chine, mais aussi en veillant à ce qu’aucune puissance rivale n’émerge. Bien que l’Inde soit considérée par Washington comme un partenaire essentiel pour contenir Pékin, il faut également comprendre que cela ne signifie pas que les États-Unis consentent à ce que l’Inde, une nation de 1,4 milliard d’habitants au potentiel économique énorme, devienne une superpuissance et prenne le contrôle de la région. Une Pax Indica n’est pas une Pax Americana, parce que la politique étrangère de l’Inde est fondée sur le maintien de son autonomie stratégique et sur une doctrine du « voisinage d’abord ».

Alors que les tensions entre l’Inde et la Chine sont élevées, la menace militaire la plus importante, la plus directe et la plus historique pour l’Inde est bien sûr son voisin, le Pakistan. Traditionnellement, Washington a entretenu une relation militaire très forte avec Islamabad, car il était un allié dans la guerre contre le terrorisme en Afghanistan et est un énorme acheteur d’équipements militaires américains. L’Inde, à son tour, a toujours été mécontente du soutien américain au Pakistan, ce qui était l’une des raisons pour lesquelles les pays ne se sont jamais trop rapprochés au début des années 2000. Cependant, à mesure que l’environnement stratégique changeait, le Pakistan s’est tourné vers la Chine et l’Inde vers les États-Unis. Pékin est devenu le plus grand soutien économique d’Islamabad grâce à l’initiative Ceinture et Route, cherchant à créer le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) comme nouvelle route vers l’océan Indien pour contourner les eaux que les États-Unis militarisaient, ainsi que le sous-continent indien. lui-même.

Sous la direction d’Imran Khan, la politique étrangère du Pakistan a de plus en plus adopté une position anti-occidentale. Il a embrassé la Chine de tout cœur, se distanciant des États-Unis tout en renforçant les liens de défense avec Pékin. En outre, Khan a également recherché des liens économiques plus étroits avec la Russie, s’étant rendu à Moscou le jour du début de l’opération militaire en Ukraine. Cependant, le Pakistan étant un pays si important sur le plan géostratégique, les États-Unis ont trouvé l’orientation de la politique étrangère du Pakistan de plus en plus perturbatrice pour les propres intérêts de Washington et ont donc fait pression pour le retrait de Khan. Bien que les relations des États-Unis avec l’Inde se soient développées simultanément, Washington n’est pas intéressé à créer une situation de « soit/ou » sur le sous-continent indien où les États-Unis soutiennent l’Inde et la Chine soutient le Pakistan. Au contraire, il cherche à diviser pour mieux régner.

L’existence du Pakistan, une nation avec plus de 200 millions d’habitants et une capacité d’armes nucléaires, est un contrôle militaire et stratégique utile sur la puissance de l’Inde. L’Inde est peut-être plus grande que le Pakistan et sera bien sûr aussi le pays le plus prospère à long terme, mais le Pakistan sera toujours une menace puissante qui ne pourra jamais être complètement éliminée. Aux yeux des stratèges américains, pourquoi le Pakistan devrait-il être uniquement l’avantage stratégique de la Chine ? Ce que les États-Unis veulent, c’est jouir de relations favorables à la fois avec le Pakistan et l’Inde, afin qu’ils puissent les utiliser l’un contre l’autre et en tirer profit en conséquence. Les États-Unis soutiennent peut-être New Delhi en ce moment, mais il faut savoir que cela ne signifie pas que Washington consent à la montée en puissance de New Delhi en tant que puissance rivale alors que la seule vision acceptable que les États-Unis ont pour le monde est l’unipolarité.

Si les États-Unis réussissent à contenir la Chine et à la subordonner stratégiquement, l’Inde sera sa prochaine cible. Comment Washington s’y prendra-t-il ? Il créera des relations solides avec tous les voisins de l’Inde et diffusera ensuite un récit selon lequel New Delhi est un « tyran » et un « agresseur » et l’utilisera pour renforcer ses relations militaires et économiques avec eux. Qui sera en tête de liste ? Pakistan, bien sûr. Les États-Unis maintiennent leur pouvoir en soutenant les petits pays contre les grands, puis en se présentant comme le seul garant de la défense et de la sécurité.

Pour cette raison, les États-Unis ont supervisé le retrait d’Imran Khan et réaffirmé leur relation de défense avec le Pakistan. Washington ne veut pas d’un Pakistan partenaire de la Russie et de la Chine, et défenseur mondial des musulmans. Il veut voir Islamabad et New Delhi en compétition l’un contre l’autre, utilisant des équipements fournis par les États-Unis, puis se présentant comme le pacificateur, le sauveur et, finalement, le suzerain.