Le rôle d’Elon Musk sur Twitter place le conseil d’administration de Tesla sous un nouvel examen

Robyn Denholm, la présidente de Tesla, a témoigné devant le tribunal la semaine dernière que même si elle ne connaissait pas la réponse, elle n’était pas perturbée. “Le quantum de temps n’est pas une mesure qui me concerne”, a-t-elle déclaré. “Ce sont plus les résultats qu’il est capable de conduire.”

Le conseil d’administration de Tesla a longtemps été critiqué par des groupes d’actionnaires pour son manque d’indépendance vis-à-vis de M. Musk. Lorsque le cours de l’action de Tesla montait en flèche et que la société semblait avoir le marché des voitures électriques principalement pour elle-même, cet argument a trouvé peu de résonance.

Aujourd’hui, Tesla fait face à une concurrence beaucoup plus féroce, en particulier en Chine, un énorme marché pour l’entreprise, et elle est toujours aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement et un examen minutieux des problèmes de sécurité avec ses systèmes d’assistance à la conduite. Son action a chuté de près de 60 % par rapport à son sommet d’il y a un an ; depuis que M. Musk a acheté Twitter le mois dernier, l’indice boursier S&P 500 a augmenté de 4,5 %, mais les actions de Tesla ont baissé de 25 %. M. Musk a vendu environ 30 milliards de dollars d’actions Tesla cette année et la dernière, en partie pour aider à financer son acquisition de Twitter.

“Je m’attendrais à ce qu’un bon conseil d’administration fasse tout ce qu’il peut pour s’assurer qu’un PDG se concentre suffisamment sur son entreprise”, a déclaré Brianna Castro, directrice principale de la recherche américaine chez Glass Lewis, une société de conseil aux actionnaires. “Et dans des situations similaires à celles de Tesla, un bon conseil d’administration se demanderait pourquoi son action est en baisse lorsque le marché est en hausse, et ferait ce qu’il peut pour résoudre les problèmes.”

Certains experts en gouvernance d’entreprise craignent que les opinions des membres du conseil d’administration ne soient obscurcies par leurs relations personnelles avec M. Musk. Le frère de M. Musk, Kimbal, en est membre, et d’autres administrateurs, comme James Murdoch, un responsable des médias et fils de Rupert Murdoch, sont des amis de longue date de M. Musk. Certains membres du conseil d’administration de Tesla ont des liens financiers avec les autres entreprises de M. Musk, comme SpaceX, la société de fusées.

Autre facteur : les administrateurs de Tesla reçoivent une rémunération, presque entièrement en actions, qui est bien plus importante que celle que reçoivent les administrateurs d’autres grandes entreprises, permettant à certains d’entre eux d’amasser des fortunes au fil des ans.