Le rôle de Snapchat dans la crise du fentanyl sondé lors d’une table ronde à la Chambre

Se casser Snapchat, propriété de Snapchat, et son rôle dans la crise du fentanyl, ont fait l’objet d’une table ronde de la Chambre organisée mercredi par la commission de l’énergie et du commerce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles propositions pour protéger les enfants sur Internet ou limiter les protections de responsabilité pour les plateformes en ligne .

La table ronde mettait en vedette la mère d’un enfant décédé après avoir pris un médicament contenant du fentanyl prétendument acheté sur Snapchat, pensant apparemment qu’il s’agissait d’un analgésique sur ordonnance. Il comprenait également deux avocats qui plaident de telles affaires contre des entreprises technologiques ainsi qu’un shérif de l’État de Washington qui a enquêté sur les décès de fentanyl.

Des témoins ont déclaré lors de l’audience de mercredi que l’application populaire de photos et de SMS de Snap, connue pour ses messages qui disparaissent, a été conçue de manière unique pour attirer les transactions de drogue.

“La Big Tech a de nombreux problèmes”, a déclaré Carrie Goldberg, une avocate qui travaille sur des affaires visant à tenir les plates-formes technologiques responsables de dommages souvent hors ligne. “Mais les ventes mortelles de fentanyl ne sont pas un problème général de Big Tech. C’est un problème spécifique à Snap. Le produit de Snap est conçu spécifiquement pour attirer à la fois les enfants et les activités illicites des adultes.”

Goldberg s’est dit préoccupé par la disparition des messages, l’anonymat et les fonctionnalités de cartographie en temps réel de Snapchat, que les utilisateurs doivent activer pour que leurs amis voient leur position.

Bloomberg a rapporté mercredi que le Federal Bureau of Investigation et le ministère de la Justice enquêtaient également sur le rôle de Snap dans les ventes de fentanyl. Le DOJ a refusé de commenter et le FBI n’a pas immédiatement répondu.

Les législateurs sont également préoccupés par d’autres plateformes comme Facebook Messenger. “Ce n’est pas seulement Snapchat”, a déclaré le représentant Gus Bilirakis, R-Fla. “Ce sont tous ces réseaux sociaux.” Bilirakis a cité deux exemples de quelqu’un qui achète une drogue contenant du fentanyl sur Facebook Messenger, par exemple.

Un porte-parole de Facebook n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le comité de l’énergie et du commerce, désormais dirigé par la représentante Cathy McMorris Rodgers, R-Wash., Vote sur la législation sur des sujets tels que la confidentialité, la protection des consommateurs, la modération du contenu et la santé.

McMorris Rodgers a indiqué que sous sa direction, le panel cherchera à réduire considérablement les protections de responsabilité pour les plates-formes technologiques, ce que les défenseurs du panel ont suggéré de faire dans le cas de poursuites pour mort injustifiée.

UN document de l’année dernière énonçant les priorités républicaines pour le comité suggère qu’ils devraient “Scrap 230”, la loi qui protège les plates-formes de toute responsabilité pour les publications de leurs utilisateurs, et recommencer à créer ce qu’ils considèrent comme une norme moins biaisée politiquement. McMorris Rodgers a également exprimé son intérêt à explorer les impacts de la technologie sur la santé des enfants, y compris la santé mentale, dans le passé.

Un porte-parole de Snap a déclaré que la société “s’engage à faire sa part pour lutter contre la crise nationale de l’empoisonnement au fentanyl, ce qui inclut l’utilisation d’une technologie de pointe pour nous aider à trouver et à fermer de manière proactive les comptes des trafiquants de drogue”.

La société bloque les résultats de recherche pour les termes liés à la drogue et redirige les utilisateurs vers des ressources expertes sur les risques liés au fentanyl, a ajouté le porte-parole. La société a déclaré qu’elle avait apporté des améliorations aux fonctionnalités de supervision parentale et à l’apprentissage automatique pour détecter de manière proactive les ventes illicites et qu’il était plus difficile pour les adultes de trouver des adolescents avec qui se connecter à moins qu’ils n’aient plusieurs amis en commun. Il a déclaré que parmi les rapports d’utilisateurs liés à la drogue, ceux concernant spécifiquement les ventes de drogue sont passés d’environ 23% en septembre 2021 à environ 3% en décembre 2022.

“Nous élargissons continuellement notre soutien aux enquêtes des forces de l’ordre, les aidant à traduire les revendeurs en justice, et nous travaillons en étroite collaboration avec des experts pour partager les modèles d’activités des revendeurs sur toutes les plateformes afin d’identifier et d’arrêter plus rapidement les comportements illégaux”, a déclaré le porte-parole. “Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre cette épidémie, notamment en travaillant avec d’autres entreprises technologiques, des agences de santé publique, des forces de l’ordre, des familles et des organisations à but non lucratif.”

Laura Marquez-Garrett, avocate au Social Media Victims Law Center, a contesté certaines des affirmations de Snap, affirmant que malgré ce que la société a dit, de nombreux enfants décédés d’une surdose de fentanyl ne recherchaient pas activement de la drogue et la société n’a pas des données suffisamment préservées pour que les forces de l’ordre puissent les utiliser dans de telles enquêtes.

Goldberg a qualifié l’article 230 de “principal obstacle” pour tenir les entreprises technologiques responsables des dommages causés à leurs utilisateurs. En effet, cela n’encourage pas les fonctionnalités de sécurité, a-t-elle déclaré, et empêche également les plates-formes technologiques d’atteindre le stade de la découverte dans de nombreux cas, ce qui pourrait autrement révéler des informations internes.

Le shérif du comté de Spokane, John Nowels, a déclaré que son bureau investit massivement dans l’expertise technologique pour aider à enquêter sur les transactions de fentanyl, y compris sur d’autres services cryptés. Il a ajouté que les concessionnaires auront souvent des profils sur d’autres plates-formes également, mais ils dirigeront les consommateurs vers leurs comptes Snapchat à partir de là. Il a dit que c’est “de courte durée” une fois que les concessionnaires se rendent compte que d’autres plateformes coopèrent avec les forces de l’ordre.

Nowels a déclaré que l’absence de lois sur la manière dont les services technologiques devraient conserver les informations et les transmettre aux forces de l’ordre, ainsi que le cryptage de bout en bout qui masque les messages, sauf entre les utilisateurs qui se parlent, rend plus difficile pour les enquêteurs de tracer la source des transactions illégales de drogue. Mais une législation affaiblissant le cryptage pour les enquêtes des forces de l’ordre serait également probablement en contradiction avec l’autre objectif du comité d’augmenter la protection de la vie privée numérique.

