Ole Gunnar Solskjaer a fait appel aux légendes de Manchester United Roy Keane et Ryan Giggs pour aider à renforcer la candidature au titre de Premier League de son équipe.

United est à égalité de points avec le leader Liverpool et est en lice pour remporter la ligue après avoir secoué son incohérence en début de saison.

Ils sont sur une impressionnante série de 10 matchs sans défaite dans l’élite, avec une humiliation 6-1 de Tottenham en octobre et la sortie de la Ligue des champions le mois dernier fermement derrière eux.

Les Red Devils, qui ont également un match en cours contre Liverpool, peuvent marquer trois points d’avance en haut du tableau avec une victoire à Anfield dimanche prochain.

La décision de Solskjaer de faire appel à ses anciens coéquipiers Keane et Giggs s’est avérée un coup de maître dans la reprise de la forme.

Le couple est retourné à la base du club de Carrington pour parler à la talentueuse génération de jeunes de United, créant une « sensation de famille », selon L’athlétique .

Keane et Giggs, avec Solskjaer, ont été des rouages ​​vitaux dans la légendaire équipe triplée de 1999 et ont remporté respectivement 12 et 22 honneurs majeurs à Old Trafford.

L’influence du duo a aidé United à se remettre d’un début de saison lamentable qui n’a laissé l’avenir de Solskjaer en suspens que le mois dernier.