Le rôle de Ronaldo n’est pas suffisant alors que le Portugal quitte le Qatar

DOHA, Qatar – Au sommet de ses pouvoirs, c’était en partie l’ambiance et le message de Cristiano Ronaldo.

Le sien “calma, eu estou ici” se vanter (” Détendez-vous, je suis là. “) de 2012 avec le Real Madrid serait naturellement devenir un mème. Et au fil des années, cela a généralement fonctionné. C’est ce qu’il a essayé de canaliser lorsque – six minutes après le début de la deuxième mi-temps du match de quart de finale de la Coupe du monde de dimanche contre le Maroc et avec le Portugal à un but – l’entraîneur Fernando Santos l’a finalement envoyé.

Alors même que l’horloge s’écoulait et que le rugissement marocain augmentait au stade Al Thumama, alors même que Bruno Fernandes tirait sa chemise de colère comme s’il était sur le point d’écraser Hulksmash, alors même que Pepe agitait ses bras en suppliant l’arbitre, même si Joao Felix à travers son les bras en l’air, alors même que les attaques du Portugal sombraient dans le chaos, Ronaldo est resté exhalé un calme presque zen.

L’occasion – que ce soit de mettre en place un coéquipier ou de battre le gardien marocain Yassine Bounou – se présenterait. Il coulerait son chemin et il saisirait le moment. Sauf que, lorsque cela s’est produit, juste après que le tableau s’est allumé, indiquant huit minutes de temps additionnel, son premier contact a été net, mais pas oblique. Et son tir a été étouffé par Bounou, et le Maroc a manqué le temps pour gagner 1-0.

Pour un homme qui a été au centre de l’attention au cours des vingt dernières années, sa dernière apparition en Coupe du monde a été modérée. Il n’y avait pas de cris, pas d’hystérie. Il y avait, à la place, un professionnalisme calme et tranquille, celui qui, une fois que vous enlevez le battage médiatique, a sous-tendu une grande partie de sa carrière.

Le match s’est terminé au milieu du carnage des blessures et des remplacements. Alors que Santos envoyait de plus en plus de joueurs offensifs, ses attaquants existants ont dû battre en retraite : Fernandes s’est retrouvé au poste d’arrière droit, Bernardo Silva au poste de milieu de terrain. Mais c’est idiot de parler de formations même dans les dernières minutes d’un match à élimination directe de la Coupe du monde lorsqu’une équipe est en tête.

Le scénario est familier. Le Maroc s’est retiré dans une masse rouge dense enveloppant Ronaldo, Ricardo Horta et Félix, avec Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat, la réponse de l’Afrique du Nord à Castor et Pollux (et bientôt tout aussi mythique), faisant tout, de patrouiller le bord de la boîte à donner des indices à la presse après chaque dédouanement.

Le jeu se transforme en un autre sport. Une équipe essaie de frapper, de vouloir et de gratter le ballon à travers un fourré d’humains dans le filet (s’ils ont de la chance, il y a une déviation ou un sifflet d’arbitre pour aider). L’autre prie pour que chaque dégagement mène à une contre-attaque, souvent une course en solitaire par un seul attaquant contre deux défenseurs (dont Pepe, 40 ans).

Au milieu de tout cela, il y avait Ronaldo. Le calme a peut-être été extérieur – du haut de la tribune des médias, vous ne pouvez jamais en être sûr – peut-être qu’à l’intérieur, le cadran a dépassé 11 heures. Mais pour ses coéquipiers et pour ceux qui regardaient, il avait l’air confiant et prêt. Il était venu ici plusieurs fois. Avec 196 sélections internationales, près d’un millier de matchs en club, des finales, des Ballons d’Or, des titres de champion… il savait que ses coéquipiers le cherchaient même si son entraîneur ne l’avait pas fait.

Du moins pas au début, pas dans ce jeu, pas dans le jeu précédent. Mais c’était encore son moment. Tout ce qu’il avait à faire était d’attendre que la porte s’ouvre et de la franchir. Sauf que ça ne l’a jamais fait. La dernière chance est revenue à Pepe – une tête non coordonnée effleurant le poteau – pas à lui. Et, juste comme ça, c’était fini.

Le coup de sifflet retentit et il marcha, le regard fixé vers le cercle central et le tunnel des joueurs, ne ralentissant la foulée que deux fois. Une fois, quand Achraf Dari, qui était venu à la place du défenseur marocain blessé Romain Saiss, l’a intercepté pour le consoler et l’enlacer, ce que Ronaldo a salué d’un hochement de tête et d’un demi-sourire. Et encore une fois quand un envahisseur de terrain a franchi le périmètre et a sprinté vers lui, seulement pour être étreint par un garde de sécurité alerte.

Cristiano Ronaldo fait sa sortie du terrain après la défaite du Portugal face au Maroc lors de la Coupe du monde.

Ronaldo a été englouti par le tunnel et a disparu. Allé réfléchir à ce qui aurait pu être, s’il avait joué dès la première minute. Il est allé se demander combien de temps encore il veut faire de ce jeu sa vie puisque, comme le savent tous ceux qui ne vivent pas sous un rocher, il est maintenant indépendant au niveau du club et est libre de rejoindre le club qu’il souhaite (et souhaite l’avoir). En 1994, le Camerounais Roger Milla a marqué son dernier but en Coupe du monde à 42 ans, ce qui est plus âgé que Ronaldo ne le sera en 2026. Alors oui, ne dites jamais jamais.

Mais dans l’air étonnamment froid de l’Al Tumamah, c’était comme si le rideau était tombé sur sa carrière en Coupe du monde. Cinq Coupes du monde, clôturées par les meilleures performances du Portugal avec lui à bord : les demi-finales en 2006 et les quarts de finale maintenant. Vingt-deux apparitions, huit buts marqués, quelques regrets (aucun plus que la blessure à la cuisse qui l’a ralenti en 2014) et plusieurs grands moments (comme le penalty qui a envoyé le Portugal devant l’Angleterre et en demi-finale en 2006, après le le célèbre “clin d’oeil de Rooney” et l’héroïque triplé contre l’Espagne en 2018).

Et, peut-être, le sentiment de perte que les grands ont toujours sur eux-mêmes : qu’avec moins de blessures et un meilleur timing, il aurait pu faire encore plus. C’est peut-être le dernier chapitre de la Coupe du monde, mais nous n’avons pas encore atteint la fin du livre. On le reverra, certainement en club, probablement avec le Portugal. Mais 2022 se déroulera comme celui de Ronaldo Annus horribilis. Heureusement, 2023 n’est plus que dans trois semaines.