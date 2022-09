Le rôle de l’Iran dans la planification du 11 septembre nécessite une « enquête plus approfondie » : Pas de problème pour « franchir les frontières idéologiques »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le lien entre l’Iran et al-Qaïda reste un sujet d’intérêt et de préoccupation deux décennies après l’attaque du 11 septembre, avec certaines questions toujours sans réponse alors que les familles des victimes de l’attaque continuent de chercher des éclaircissements.

“Si vous voulez faire valoir que l’Iran était complice, directement complice du 11 septembre, vous n’avez pas assez d’informations”, a déclaré Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation à but non lucratif pour la défense des démocraties et rédacteur en chef du Long War Journal. , a déclaré à Fox News Digital. “Mais si vous voulez dire que l’Iran a abrité et est essentiellement un État parrain du terrorisme en raison de son soutien matériel à al-Qaïda avant et après le 11 septembre, vous pouvez facilement faire valoir ce point.”

Les familles des victimes ont intenté une action en justice contre l’Iran dans le but de les tenir – au moins en partie – responsables des attentats terroristes du 11 septembre, ce qui a conduit à une analyse de plusieurs années de la relation entre Téhéran et le groupe terroriste. Le procès a été déposé en 2004 mais n’a pas eu lieu avant 2016, lorsque le Congrès a adopté la loi sur la justice contre les sponsors du terrorisme, a rapporté ABC News.

Une première décision rendue en 2018 par le juge George B. Daniels à New York a ordonné à l’Iran de payer des milliards de dollars de dommages et intérêts, affirmant que les plaignants avaient établi que les institutions iraniennes avaient fourni un soutien à al-Qaïda et étaient donc “responsables” des décès – affirmant que l’Iran fournit toujours “un soutien matériel et des ressources” en offrant un refuge sûr aux dirigeants et aux membres du groupe.

Cependant, un tribunal luxembourgeois à peine un an plus tard s’est prononcé contre les familles dans une autre affaire, affirmant qu’il n’y avait aucun motif en droit international de confirmer les décisions antérieures des tribunaux américains et de priver l’Iran de l’immunité souveraine. La décision luxembourgeoise a effectivement mis fin aux efforts visant à saisir les actifs iraniens en paiement de dommages-intérêts, selon Reuters.

“La règle sur laquelle s’est appuyée la cour américaine pour lever l’immunité juridictionnelle n’est pas conforme au droit international public et ne peut être appliquée dans le cadre de l’affaire luxembourgeoise”, a déclaré la cour dans un communiqué.

Une large compréhension du rôle de l’Iran reconnaît que Téhéran a facilité les déplacements des agents d’Al-Qaïda entre l’Afghanistan, le Pakistan et l’Iran. Téhéran a peut-être permis plus tard à Oussama ben Laden et à sa famille de rester en Iran pendant qu’ils se cachaient des autorités américaines, mais rien de plus n’a été pleinement établi par les organes officiels ou les rapports.

“Historiquement, alors que le régime iranien et Al-Qaïda étaient au départ des ennemis jurés voués à s’entre-détruire, il y a quelques décennies, ils se sont rapprochés après avoir réalisé qu’ils avaient plus à gagner en collaborant”, a déclaré Lisa Daftari, rédactrice en chef de The Foreign Desk, a expliqué à Fox News Digital.

“Avec des intérêts tactiques et stratégiques alignés, les deux ont commencé à travailler ensemble et à travailler contre les hypothèses de l’Occident, qui s’est appuyé sur la théorie désormais démystifiée selon laquelle les groupes terroristes mondiaux se font concurrence pour le financement, les recrues et les ressources et pour ces raisons, ne se rapprocherait jamais assez pour s’unir”, a-t-elle ajouté.

Banafsheh Zand-Bonazzi, un écrivain et activiste iranien, a déclaré à Fox News Digital que Téhéran “est parfaitement disposé et capable de franchir les frontières idéologiques pour aller travailler avec les sunnites en cas de besoin”.

“Vous savez, cela a ce genre de dimensions… parce que cela se résume au fait qu’ils sont [ideological] suprématistes”, a expliqué Zand-Bonazzi. “Ils l’ont dit, ils le diront toujours : ils resteront toujours suprémacistes, Et rien que rien ne pourra émouvoir ces gens.”

La Commission nationale sur les attentats terroristes contre les États-Unis – également connue sous le nom de Commission sur le 11 septembre – a fait de la question un élément central de ses enquêtes : la commission a déterminé que des agents d’Al-Qaïda se sont rendus en Iran dans les années 1990 pour recevoir une formation sur les explosifs ainsi que sur les assurances et la sécurité.

“[Usama] Ben Laden aurait montré un intérêt particulier à apprendre à utiliser des camions piégés comme celui qui avait tué 241 Marines américains au Liban en 1983 », a écrit la commission dans un rapport. « La relation entre al-Qaïda et l’Iran a démontré que les divisions sunnites-chiites ne constituait pas nécessairement un obstacle insurmontable à la coopération dans les opérations terroristes. »

La commission a conclu son chapitre sur le rôle de l’Iran en soulignant que “ce sujet nécessite une enquête plus approfondie de la part du gouvernement américain”: Un rapport du New York Times de 2011 détaille les affirmations de deux transfuges qui avaient servi dans les services de renseignement iraniens dans lesquelles ils allèguent que des responsables iraniens avaient “la prescience des attentats du 11 septembre.”

Un transfuge a même déclaré que l’Iran était impliqué dans la planification des attentats, selon un procès qui réclamait des dommages-intérêts pour l’implication de Téhéran, mais peu de couverture a suivi ces allégations en raison de la difficulté d’évaluer les allégations puisqu’elles ont fait surface dans le cadre d’un dépôt scellé en le procès.

Joel Rubin, sous-secrétaire d’État adjoint sous le président Obama, a déclaré à Fox News Digital que les liens entre al-Qaïda et l’Iran avant le 11 septembre “n’avaient vraiment rien à voir” avec les attentats, mais cela ne change rien au fait que l’Iran “est absolument est un État parrain du terrorisme », y compris des groupes tels que le Hezbollah, le Jihad islamique palestinien et les activités du Corps des gardiens de la révolution islamique au Moyen-Orient et ailleurs.

“Nous devons continuer à faire pression sur tous les pays susceptibles d’avoir des liens avec les terroristes du 11 septembre pour qu’ils restent à l’écart d’eux”, a déclaré Rubin. “Nous devrions également être – et sommes – pressés contre le terrorisme iranien.”

La mission iranienne auprès de l’ONU n’a pas répondu à une demande de commentaire.

