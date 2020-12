Le chef de l’Érythrée, Isaias Afwerki, et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

Signe de l’évolution de la fortune politique d’un homme qui était autrefois un paria, le président érythréen Isaias Afwerki s’est avéré être un allié fidèle du prix Nobel de la paix éthiopien et du Premier ministre Abiy Ahmed, apportant à ses troupes le soutien indispensable pour lutter contre la Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) au Tigray.

Dans une récente allocution au parlement éthiopien, le lauréat du prix Nobel a révélé que l’Érythrée, un État à parti unique hautement militarisé, avait nourri, habillé et armé des soldats éthiopiens en retraite lorsque le TPLF les a attaqués pour la première fois et a saisi leurs bases au Tigray, une région éthiopienne qui borde l’Érythrée.

M. Abiy a déclaré que cela leur a permis de retourner combattre le TPLF, un ancien mouvement de guérilla avec environ 250 000 soldats, jusqu’à ce qu’il soit évincé du pouvoir dans la région le 28 novembre.

« Le peuple érythréen nous a montré … qu’il est un parent qui se tient à nos côtés lors d’une journée difficile », a-t-il ajouté.

Le conflit au Tigray a dévasté la vie de nombreuses personnes

C’était une reconnaissance significative de M. Abiy, bien qu’il n’ait pas été jusqu’à admettre que M. Isaias avait également envoyé des troupes pour aider à vaincre le TPLF, un ennemi de longue date du dirigeant érythréen au pouvoir depuis 1993. .

Un hôpital aurait été bombardé

L’affirmation selon laquelle les troupes érythréennes combattent au Tigré a été faite par le TPLF, des civils fuyant le conflit et des Érythréens à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

« Isaias envoie de jeunes Érythréens mourir au Tigré. La guerre affaiblira également davantage l’économie. Mais Isaias sera au pouvoir pendant longtemps. Il laisse les gens se battre pour leur survie afin qu’ils ne se battent pas pour leur liberté », a déclaré Paulos Tesfagiorgis, un militant érythréen des droits humains contraint à l’exil par le régime d’Asmara.

Un porte-parole du département d’Etat américain a également déclaré qu’il y avait des « rapports crédibles » sur la présence de troupes érythréennes au Tigray, et a qualifié cela de « grave développement ».

Les deux gouvernements nient ces informations, le ministre des Affaires étrangères de l’Érythrée, Osman Saleh Mohammed, les qualifiant de « propagande ».

L’histoire continue

Carte

Quant au chef de l’ONU António Gueterres, il a déclaré que M. Abiy lui avait assuré qu’il n’y avait pas de troupes érythréennes au Tigré, sauf sur le territoire que l’Éthiopie avait accepté de remettre à la suite d’un accord de paix historique entre les deux nations en 2018.

L’accord a mis fin à la situation «pas de guerre – pas de paix» qui existait entre les deux nations depuis leur guerre frontalière de 1998-2000, qui a fait jusqu’à 100 000 morts. Il a valu à M. Abiy le prix Nobel de la paix, bien que le territoire n’ait pas été transféré en Érythrée au moment où le conflit au Tigray a commencé au début de novembre.

Le gouvernement de M. Abiy a fortement restreint l’accès à Tigray pour les médias, les agences des Nations Unies et les organismes des droits de l’homme, ce qui rend difficile la vérification des rapports ou l’enquête sur les allégations d’atrocités commises contre toutes les parties au conflit – y compris le bombardement d’un hôpital depuis le territoire érythréen.

L’Érythrée n’a pas commenté les bombardements présumés, mentionnés dans une déclaration du chef des droits de l’homme de l’ONU. M. Abiy nie que ses troupes aient tué un seul civil au Tigray.

« Cette guerre a été menée dans l’obscurité absolue. Personne ne connaît la véritable ampleur du conflit ou son impact », a déclaré Rashid Abdi, analyste basé au Kenya dans la Corne de l’Afrique.

Les forces érythréennes accusées de pillage

L’analyste américain Alex de Waal a déclaré qu’il avait été informé par une source onusienne que le conflit avait provoqué le « déplacement à grande échelle » de personnes dans la région, la plus pauvre d’Ethiopie avec une population d’environ cinq millions d’habitants.

« Si cela continue comme ça, il y aura une famine massive au Tigray, et une population qui est aigrie et en colère », a déclaré M. de Waal.

Il a ajouté qu’il avait également appris de sources fiables au Tigray, y compris des religieux, que les forces érythréennes étaient impliquées dans des pillages.

« Nous entendons dire qu’ils volent même des portes [and] accessoires de salle de bain », dit-il.

En savoir plus sur la crise du Tigray:

D’autres Érythréens ont déclaré que les soldats, y compris leurs proches, combattaient les forces du TPLF sur plusieurs fronts et que certains d’entre eux portaient même un camouflage éthiopien.

L’Érythrée insiste sur le fait qu’elle n’a pas de troupes au Tigré, son ministre des Affaires étrangères ayant déclaré: « Nous ne sommes pas impliqués ».

Mais l’ancien diplomate érythréen en exil Abdella Adem a déclaré qu’il connaissait personnellement des soldats blessés au combat, tandis qu’une source de l’hôpital public de Senafe, dans le sud de l’Érythrée, a déclaré à la BBC que les troupes érythréennes et éthiopiennes y avaient été soignées.

‘Isaias demande la liquidation de TPLF’

D’autres sources en Érythrée ont déclaré que des troupes éthiopiennes avaient également été vues se regrouper autour de la ville centrale de Hagaz et emmener leurs blessés à l’hôpital militaire voisin de Gilas.

L’universitaire érythréen basé au Royaume-Uni, Gaim Kibreab, a déclaré qu’il pensait que M. Isaias avait envoyé des troupes au Tigré pour poursuivre la « liquidation » du TPLF, qui, a-t-il ajouté, était l’objectif principal du dirigeant érythréen depuis la guerre frontalière de 1998-2000.

Le TPLF était alors au pouvoir au sein du gouvernement fédéral éthiopien et du gouvernement régional du Tigray.

Un cimetière de chars militaires a été construit en Érythrée après la guerre d’indépendance de 1961-1991

« Dans la guerre de 1998-2000, le TPLF a humilié le président [Mr Isaias] en reprenant le petit village de Badme. Même lorsqu’un tribunal international a jugé que le village appartenait à l’Érythrée, le TPLF a refusé de se retirer du lieu occupé pendant 18 ans.

« Le président attend ce moment et le TPLF a sous-estimé sa ruse et sa patience à ses risques et périls », a ajouté M. Gaim.

De la paix au conflit

Les partisans de M. Isaias insistent sur le fait que les troupes érythréennes n’ont pas pénétré dans le Tigré, affirmant qu’elles n’avaient poursuivi que l’objectif de regagner le territoire souverain en prenant le contrôle de Badme et des environs.

Exprimant un point de vue différent, M. Paulos a déclaré: « Badme est de retour entre les mains des Érythréens, mais il n’y a eu aucune annonce publique à ce sujet parce que ce n’est pas la principale préoccupation d’Isaias. Il continue de pousser pour écraser le TPLF.

« Abiy a commencé comme un artisan de la paix et un réformateur, mais il est ensuite tombé dans le piège de la vengeance contre le TPLF, ce que voulait Isaias. »

Des célébrations ont éclaté à la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée lors de sa réouverture en 2018

M. Abiy dit qu’il a essayé de résoudre pacifiquement les différends avec le TPLF, mais qu’il a été contraint d’agir contre lui après avoir saisi des bases militaires lors d’un raid nocturne le 3 novembre, le convaincant qu’il voulait renverser son gouvernement.

Bien que M. Isaias se soit rallié à son aide à l’époque, les médias d’État érythréens ont gardé leur public dans l’ignorance du conflit, ne faisant même pas état des missiles tirés par le TPLF qui ont atterri à la périphérie de la capitale Asmara début novembre, provoquant explosions entendues par les habitants.

« La télévision érythréenne parle de bombes en Syrie, mais lorsque les missiles ont atterri à Asmara, elle n’a rien dit », a déclaré Dawit Fisehaye, ancien responsable du gouvernement érythréen en exil.

Dans un tweet, Le ministre de l’Information de l’Érythrée, Yemane Meskel, a déclaré qu’il était « inutile d’amplifier son [the TPLF’s] actes de dernier recours, prévisibles mais sans conséquence « .

‘Réfugiés enlevés’

L’accès à Internet en Érythrée est limité et le pays n’a ni médias indépendants ni partis d’opposition – le sort de 11 hommes politiques et 17 journalistes détenus il y a près de 20 ans reste inconnu.

En outre, la conscription militaire est obligatoire alors que les possibilités d’emploi sont limitées, ce qui conduit de nombreuses personnes – en particulier les jeunes – à fuir le pays. Environ 100 000 personnes vivaient depuis des années dans des camps de l’ONU au Tigray.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu’elle avait reçu « un nombre écrasant de rapports crédibles » selon lesquels des réfugiés avaient été tués, enlevés et renvoyés de force dans l’État à parti unique pendant le conflit actuel.

Bien qu’il n’ait pas précisé qui était derrière les enlèvements, un réfugié a déclaré à la BBC que ce sont des soldats érythréens qui les ont embarqués dans des camions dans la ville d’Adigrat et les ont emmenés de l’autre côté de la frontière jusqu’à la ville d’Adi Quala.

L’Érythrée n’a pas commenté son implication présumée, mais elle a précédemment accusé l’agence onusienne de « campagnes de dénigrement » et d’essayer de dépeupler le pays.

M. Dawit a déclaré qu’il ne pensait pas que le régime se réformerait un jour.

» Il n’y a eu aucun changement en Érythrée jusqu’à présent parce que les dirigeants n’en voulaient pas et la disparition du TPLF ne changera rien à cela. Attendre une réforme est un rêve », a-t-il ajouté.