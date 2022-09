Le rôle de l’armée mexicaine dans la disparition d’étudiants – Kelowna Capital News

Le rôle de l’armée mexicaine dans la disparition de 43 étudiants, sa participation à la dissimulation des faits et ses liens présumés avec le crime organisé sont désormais au centre d’une affaire qui secoue la nation. La Commission vérité du gouvernement a déclaré l’incident un « crime d’État » en août.

Trois membres de l’armée et un ancien procureur général fédéral ont été récemment arrêtés dans cette affaire, et peu de gens croient maintenant à l’affirmation initiale du gouvernement selon laquelle un gang local de trafiquants de drogue et des fonctionnaires locaux alliés étaient entièrement responsables de l’arrestation et du meurtre des étudiants le 26 juillet 2014. , puis brûlant leurs corps – dont la plupart n’ont jamais été retrouvés.

Des détails cruciaux restent flous malgré des années d’enquête.

Mais le journal Reforma, qui a obtenu des extraits d’un rapport de la Commission de la vérité partagé avec le bureau du procureur général, a publié des détails sur des messages entre des membres de gangs de drogue et l’armée qui semblent montrer qu’au moins certains des corps des étudiants ont été emmenés dans une armée locale. base. Les défenseurs des familles des étudiants craignent que la fuite de détails sensibles sur les suspects ne compromette les poursuites.

Voici quelques questions et réponses sur les enlèvements.

QU’EST-IL ARRIVÉ?

Le président de la Commission Vérité, Alejandro Encinas, affirme que la fausse version officielle annoncée à l’époque par le procureur général Jesús Murillo Karam “a été conçue au plus haut niveau du gouvernement fédéral” après des réunions à la présidence, alors entre les mains de Enrique Pena Nieto.

Selon cette version, les responsables d’Iguala pensaient que les étudiants allaient perturber un événement politique local. Il indique que la police a rassemblé les 43 étudiants et les a remis à un gang de drogue local, qui a tué les jeunes, brûlé leurs corps dans une décharge et jeté les restes dans une rivière.

Bien que tous les étudiants aient apparemment été assassinés, il a depuis été prouvé qu’ils ont été emmenés en groupes dans différents endroits. Certains ont apparemment été maintenus en vie pendant des jours.

Les étudiants avaient détourné des bus pour se rendre à une manifestation à Mexico et ont été interceptés à Iguala, peut-être parce que l’un des bus contenait une cargaison de drogue.

QUI A ÉTÉ ARRÊTÉ RÉCEMMENT ?

Trois membres de l’armée ont été arrêtés ce mois-ci, dont José Rodríguez Pérez, qui, en tant que colonel, commandait la base militaire locale d’Iguala au moment de la disparition des étudiants. Le rapport de la Commission vérité allègue qu’il a ordonné le meurtre de six étudiants quelques jours après leur enlèvement.

Rodríguez Pérez a ensuite été promu général. Aujourd’hui à la retraite, il fait face à des accusations de crime organisé. Un quatrième militaire, le capitaine José Martínez Crespo a été arrêté en 2020. Samedi, le journal espagnol El Pais a publié des documents montrant que le bureau du procureur général avait demandé à un juge d’annuler les mandats d’arrêt contre 16 autres militaires. Le bureau n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’arrestation la plus importante sur le plan politique a eu lieu le mois dernier lorsque l’ancien procureur général Murillo Karam a été détenu. Il a été accusé de disparition forcée, de ne pas avoir signalé la torture de suspects et d’inconduite officielle. Il est accusé d’avoir annoncé une fausse version des événements qu’il a qualifiée de « vérité historique ».

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DES MILITAIRES ?

On savait depuis le début que l’armée avait une connaissance en temps réel des événements à Iguala cette nuit-là parce que les soldats se trouvaient dans des endroits clés, y compris un centre de coordination de la police. Le rapport de la Commission vérité indique qu’au moins un soldat a été infiltré parmi les étudiants kidnappés.

En 2015, le chef de l’armée de l’époque, le général Salvador Cienfuegos, a garanti que l’armée n’avait aucune responsabilité dans les événements, que ce soit par action ou par omission. Les communications recueillies par la Commission Vérité contredisent cependant cette affirmation. Ils suggèrent que des militaires ont été en contact avec les criminels à des moments clés.

Y AVAIT-IL DES INFILTRATEURS DE L’ARMÉE ?

Le rapport de la Commission de la vérité indique qu’au moins un des étudiants disparus était un soldat envoyé pour espionner le collège et un avocat des parents a affirmé qu’il y en avait un autre. Par ailleurs, des proches de Julio Cesar Mondragon, l’un des six étudiants tués après avoir survécu à l’attaque initiale puis avoir été torturé, ont demandé une enquête sur deux autres étudiants – devenus politiciens – qui étaient les dirigeants qui ont envoyé le groupe de manifestants à Iguala malgré les menaces. l’école avait reçu.

OÙ EN EST-IL DANS LE PROCESSUS JUDICIAIRE ?

L’affaire Ayotzinapa est un enchevêtrement de 28 affaires pénales réparties dans sept États. Huit ans plus tard, personne n’a été condamné.

Santiago Aguirre, un avocat des droits de l’homme pour les proches des victimes, a déclaré qu’environ 50 personnes sont emprisonnées en attendant leur procès. En août, le bureau du procureur général a émis 80 nouveaux mandats, mais Aguirre a déclaré que la plupart venaient d’ouvrir de nouvelles affaires impliquant des personnes déjà en détention.

L’homme qui a dirigé la première enquête sur les enlèvements, Tomás Zerón, qui se trouve en Israël, est toujours recherché. Le Mexique demande son extradition.

En raison de la torture de témoins et d’autres irrégularités, des dizaines d’accusés ont été acquittés de certaines charges. Cependant, nombre d’entre eux restent emprisonnés pour d’autres chefs d’inculpation.

POURQUOI LE RECORD DE L’ARMÉE MEXICAINE EST-IL CONTROVERSÉ ?

Le président Andrés Manuel López Obrador a de plus en plus utilisé l’armée pour construire de grands projets d’infrastructure et pour remplacer la police dans la lutte contre la criminalité, arguant qu’elle est moins corrompue que d’autres agences.

Les accusations de violations des droits de l’homme contre les militaires étaient courantes pendant la « sale guerre » des années 1970 et 1980. Ils étaient particulièrement durs dans l’État pauvre et producteur de pavot à opium de Guerrero. Certains abus se sont poursuivis – ainsi que des allégations d’officiers liés à des cartels de la drogue.

Au cours des 25 dernières années, trois généraux ont été inculpés au Mexique, bien qu’un seul ait été condamné.

Le secrétaire à la Défense au moment des enlèvements, Cienfuegos, a été arrêté aux États-Unis en 2020 et accusé de liens avec des cartels de la drogue. Mais sous la pression du gouvernement mexicain, les charges retenues contre lui ont été abandonnées par la suite et il a été renvoyé au Mexique, qui l’a libéré.

Dans la région d’Iguala où les étudiants ont été enlevés, les liens entre l’armée et les criminels remontent au moins à 2013. Selon un document judiciaire auquel l’Associated Press a eu accès, des militaires ont aidé un cartel local avec des armes et une formation pour ses tueurs à gages.

Le témoignage d’un suspect criminel emprisonné a déclaré que le capitaine Jose Martínez Crespo, qui a été arrêté en 2020, a reçu de l’argent d’un chef d’un gang de drogue local, Guerreros Unidos, pour les aider à déplacer des armes. “Il a utilisé ses véhicules pour se déplacer librement dans la région”, a déclaré le témoin.

