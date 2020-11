Le rôle de l’armée dans un vaccin sera strictement dans les coulisses, malgré les affirmations de Trump.

Lorsque les entreprises n’ont pas eu les espaces physiques nécessaires pour mener leurs essais de médicaments, le ministère de la Défense a acquis des remorques et des permis pour créer des sites médicaux pop-up dans les parkings. Lorsqu’un morceau de plastique ou de verre requis était rare, l’armée a mis à profit une loi adoptée pendant la guerre de Corée pour forcer les fabricants à les placer au premier plan. Si un ouragan frappe quelque part, bloquant des camions, l’armée a prêt le transport.

En réalité, le rôle de l’armée a été moins public et plus omniprésent que cette caractérisation ne le laisse entendre.

M. Trump a donné l’impression que les troupes emballeraient des flacons, les transporteraient des usines aux pharmacies et administreraient peut-être même des injections. Et, parfois, les officiers militaires travaillant sur le vaste programme interinstitutions pour transférer ces doses de vaccins des sociétés pharmaceutiques aux cabinets de médecins ont indiqué la même chose.

Mais la distribution des vaccins sera laissée en grande partie à leurs producteurs et aux entreprises de transport commercial. Les hélicoptères Black Hawk n’atterriront pas à côté de la pharmacie du quartier pour déposer des doses.

Des dizaines d’employés du ministère de la Défense passent par les bureaux du gouvernement impliqués dans l’effort, constituant une grande partie du personnel fédéral consacré à l’effort. Ces chiffres ont conduit certains responsables actuels et anciens des Centers for Disease Control and Prevention à se plaindre en privé que le rôle de l’armée dans l’opération Warp Speed ​​était trop important pour une tâche qui est, à la base, une campagne de santé publique.

«Franchement, c’était époustouflant à regarder», a déclaré Paul Ostrowski, lieutenant général à la retraite de l’armée et directeur de l’approvisionnement, de la production et de la distribution pour l’opération Warp Speed.