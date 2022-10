Le rôle de la Russie dans la crise du Burkina Faso est examiné de près

Commentez cette histoire Commentaire

OUAGADOUOU, Burkina Faso – Quelques heures après le deuxième coup d’État du Burkina Faso cette année, le chef du groupe mercenaire russe Wagner Group a été parmi les premiers à féliciter le nouveau chef de la junte en Afrique de l’Ouest. Dans un message publié sur Telegram, Yevgeny Prigozhin a félicité les soldats mutinés pour avoir fait ce « qui était nécessaire ».

Le même jour, l’analyste politique pro-Kremlin Sergueï Markov a déclaré que le peuple russe avait aidé le capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau putschiste. Et il a prédit que les nouveaux dirigeants du Burkina Faso se tourneraient vers la Russie pour obtenir de l’aide au lieu de l’ancien colonisateur français.

Alors que Traoré consolide désormais son emprise sur le pouvoir au Burkina Faso, des questions tourbillonnent déjà sur sa relation avec la Russie et sur la mesure dans laquelle elle a contribué à le catapulter, lui et ses alliés, au pouvoir.

Le récent coup d’État “pourrait être une porte d’entrée vers une politique russe plus affirmée envers le Sahel”, a déclaré Samuel Ramani, chercheur associé au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité.

“Le coup d’État du Burkina Faso auquel nous venons d’assister pourrait être le premier exemple de la Russie jouant un rôle dans l’instigation d’un coup d’État plutôt que de simplement capitaliser sur les troubles préexistants”, a déclaré Ramani.

Interrogé sur le coup d’État lors d’un appel avec des journalistes au début du mois, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas voulu commenter les perspectives d’établir des liens avec les nouveaux dirigeants du pays.

Et le Kremlin nie les liens avec le groupe Wagner, bien que les analystes occidentaux le qualifient d’outil du président russe Vladimir Poutine.

Les mercenaires du groupe Wagner ont déjà pris pied pour la Russie dans au moins une demi-douzaine de pays africains, notamment en République centrafricaine, au Soudan et au Mali, qui luttent contre une insurrection similaire à celle du Burkina Faso qui a tué des milliers de personnes et déplacé quelque 2 millions de personnes.

Le groupe a été accusé d’avoir commis des atteintes aux droits humains. Plus tôt cette année, il était lié à au moins six massacres de civils présumés et aux exécutions extrajudiciaires de 300 personnes dans le village de Moura au Mali, selon le Centre d’études stratégiques de l’Afrique.

“Ce que nous observons, c’est qu’ailleurs en Afrique aujourd’hui, il y a des déploiements inquiétants des milices wagnériennes, et nous avons pu constater sur le terrain que les effets de ces milices conduisent à des exactions contre la population – nous avons vu des crimes qui se sont déroulés au Mali, en République centrafricaine, au Mozambique, pillage des ressources naturelles aussi, et surtout, efficacité nulle dans la lutte contre le terrorisme », a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

La France, qui a des troupes dans la région depuis 2013 lorsqu’elle a aidé à chasser les extrémistes islamistes du pouvoir dans le nord du Mali, fait face à un recul croissant des populations qui disent que sa présence a donné peu de résultats dans un contexte d’escalade de la violence djihadiste. À la suite du dernier coup d’État au Burkina Faso, l’ambassade de France et l’Institut français de la capitale, Ouagadougou, ont été attaqués par des manifestants brandissant des drapeaux russes.

On ne sait pas quel rôle, le cas échéant, la Russie a joué dans l’orchestration du coup d’État du mois dernier ou si elle a simplement profité des troubles. Cependant, des personnes proches du parti militaire au pouvoir ont déclaré que la pression montait depuis des mois sur le premier chef du coup d’État, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, pour qu’il travaille plus étroitement avec la Russie.

Traoré et d’autres officiers avaient exhorté Damiba à travailler avec davantage de partenaires, notamment la Russie, mais Damiba a refusé, a déclaré à l’Associated Press un membre de la junte qui a parlé sous couvert d’anonymat pour sa sécurité.

Traoré n’a pas répondu aux multiples tentatives de commentaires. Dans une interview accordée à Radio France Internationale la semaine dernière, il a minimisé les questions sur le fait de se tourner vers la Russie et a déclaré que le Burkina Faso était déjà en partenariat avec Moscou.

“Je ne vois pas ce qu’il y a de si spécial à voir un drapeau russe agité à Ouagadougou”, a-t-il déclaré à RFI.

Mamadou Drabo, secrétaire exécutif de Save Burkina, un groupe de la société civile qui soutient la junte, a déclaré qu’il avait tenté d’arbitrer les tensions pendant des semaines avant le coup d’État parce que les soldats étaient contrariés par l’absence de progrès dans l’endiguement de la violence. L’un des plus grands griefs était que Damiba n’obtenait pas suffisamment d’équipements, tels que des hélicoptères, que les membres de la junte voulaient acheter à la Russie puisque la France ne leur en donnerait pas, a-t-il déclaré.

Malgré les antécédents controversés du groupe Wagner dans d’autres pays, les gens sont si désespérés pour le changement qu’ils sont prêts à tenter leur chance, a-t-il déclaré.

« Si aujourd’hui nous disons que nous ne voulons pas de Wagner, combien de temps allons-nous rester dans cette guerre ? dit Drabo. « Nous ne voulons pas que le Burkina devienne la Somalie.

Après que Damiba a renversé le président démocratiquement élu en janvier, il a demandé aux Burkinabés de lui donner jusqu’en septembre pour montrer des résultats dans la lutte contre les extrémistes islamistes.

Son gouvernement a créé un centre de commandement global pour renforcer la coordination et mettre en place des comités de dialogue locaux visant à amener les djihadistes à déposer les armes. L’armée du Burkina Faso a acquis trois hélicoptères de combat et des drones, mais la situation sécuritaire s’est encore détériorée.

Le nombre de personnes tuées entre fin janvier et septembre, lorsque Damiba était au pouvoir, a augmenté de plus de 100 % par rapport à la même période l’an dernier – de 1 545 à 3 244 personnes tuées – selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project.

Le mois dernier, un convoi de transport se rendant à la ville assiégée de Djibo a été pris en embuscade par des djihadistes qui ont tué au moins 37 personnes, dont une majorité de soldats. L’attaque est largement considérée comme ce qui a conduit à la perte de Damiba et sa résistance à une collaboration plus étroite avec la Russie a également joué un rôle, affirment des groupes de la société civile et des membres de la junte.

Mais de nombreux civils et analystes pensent que parler d’une plus grande implication de la Russie est exagéré. Même si le Burkina Faso voulait l’aide de la Russie, on ne sait pas si cela serait possible étant donné que la Russie a du mal à trouver des soldats pour sa guerre en Ukraine.

“En l’absence d’un déploiement promis, il n’est pas certain que (Traoré) prenne des mesures contre les forces françaises”, a déclaré Andrew Lebovich, chercheur à l’Institut Clingendael, un groupe de réflexion néerlandais.

Beaucoup au Burkina Faso, méfiants face à des années d’intervention étrangère, disent que peu importe qui intervient, rien ne changera.

“Que ce soit la Russie, la France ou quelqu’un d’autre, ils veulent tous la même chose : le contrôle et l’influence”, a déclaré Ousmane Amirou Dicko, un chef traditionnel connu sous le nom d’émir du Liptako.