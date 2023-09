Le rôle de la Russie au Haut-Karabakh remis en question après le regain de tensions | Nouvelles

Après une nuit blanche passée à suivre l’actualité du Haut-Karabakh et à regarder des vidéos de bâtiments bombardés et de femmes en pleurs, Tigran dit savoir qui est le principal coupable.

Cet Arménien de souche, qui a déménagé en Russie en 2001, accuse le président Vladimir Poutine de « ne rien faire » face à la flambée de violence entre l’Azerbaïdjan et l’enclave séparatiste qui aurait tué plus de 20 personnes et en aurait blessé 200 autres.

Les tensions montaient depuis des mois mais se sont intensifiées lorsque l’Azerbaïdjan a lancé mardi une nouvelle offensive visant à désarmer les séparatistes arméniens. Une grande partie de la communauté internationale a dénoncé l’opération de Bakou, l’accusant de rompre une promesse, tandis que les autorités du Haut-Karabakh ont affirmé que les Arméniens n’étaient pas armés et n’avaient pas de postes militaires dans la région.

Tigran pense que c’est le refus de Poutine de fournir une aide militaire à l’Arménie, principal soutien des séparatistes, qui a conduit à leur défaite lors de la guerre de 2020, lorsque l’Azerbaïdjan a repris le contrôle de zones stratégiques autour et dans le Haut-Karabakh et a bloqué sa principale route d’approvisionnement vers Arménie.

« Poutine nous a trahis, a trahi tous les Arméniens du Karabakh », a déclaré à Al Jazeera l’officier chargé de l’application des lois, âgé de 47 ans. Il a caché son nom de famille et sa localisation, pour protéger son identité.

Les analystes ont conclu que l’Azerbaïdjan a triomphé en 2020 parce qu’il a acheté des armes sophistiquées, notamment des drones, et utilisé des tactiques éprouvées au Moyen-Orient, tandis que l’Arménie et le Haut-Karabakh s’appuyaient sur des armes obsolètes de fabrication russe et sur les stratagèmes qu’ils maîtrisaient dans les années 1990.

Tigran accuse également le Kremlin et les 2 000 soldats de maintien de la paix russes qu’il a déployés dans la région de ne pas avoir réussi à prévenir de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité au Haut-Karabakh ces derniers mois.

« Poutine a promis d’aider, mais n’a rien fait lorsque mon peuple a commencé à mourir de faim là-bas », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Moins d’une heure après l’interview d’Al Jazeera avec Tigran, les séparatistes arméniens ont déclaré avoir accepté un cessez-le-feu proposé par la Russie.

Ils déposeront et rendront toutes leurs armes et quitteront leurs positions, tandis que les troupes arméniennes se retireront de l’enclave.

Et ensuite ?

Après la perte du Haut-Karabakh, l’Arménie craindra de perdre ses propres régions, en particulier le couloir de Zanguezur qui relie l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan, lieu de naissance du père et prédécesseur du président azéri Ilham Aliyev, Heydar.

Alors que Bakou a besoin d’un accès sans entrave au Nakhitchevan sans points de contrôle arméniens, la Turquie souhaite l’utiliser comme lien avec les pays turcophones d’Asie centrale.

« Maintenant, l’Arménie devrait réfléchir à la manière de se maintenir sans enclaves de transport exterritoriales sur son territoire », a déclaré Pavel Luzin, analyste de la défense à la Jamestown Foundation, un groupe de réflexion à Washington, DC.

Le sort des Arméniens du Haut-Karabagh dépend entièrement de la volonté de Bakou de construire une nation multiethnique, selon lui.

« Parce que jusqu’à présent, les choses pourraient se résumer au départ définitif de 100 000 Arméniens du Karabakh », a déclaré Luzin à Al Jazeera.

L’accord pourrait signifier la fin de trois décennies d’indépendance de facto de la région que Tigran considère comme sa patrie.

Ses parents sont originaires de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh depuis le début des années 1990, lorsque la première guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a coûté la vie à des milliers de personnes, déplacé jusqu’à un million de personnes et est devenue l’un des « conflits gelés » de l’ex-Union soviétique. La ville est connue sous le nom de Khankendi en Azerbaïdjan.

En Russie, Tigran s’est marié et a eu deux enfants – mais il parle toujours le dialecte arménien du Haut-Karabakh. Comme presque tous les Arméniens, il a des parents vivant au Karabakh, en Arménie, en France, en Russie et en Syrie.

Il fait partie de l’une des plus grandes diasporas – près d’un million d’Arméniens de souche vivent en Russie, principalement dans les régions du sud-ouest proches de leur pays d’origine.

Beaucoup ont réussi, notamment Ruben Vardanyan, un milliardaire russe qui s’est installé au Haut-Karabakh l’année dernière et a dirigé le gouvernement séparatiste pendant trois mois.

Il a qualifié les hostilités de cette semaine d’« opération de nettoyage ethnique typique ».

L’Azerbaïdjan a accusé les séparatistes d’avoir provoqué la flambée de violence en posant une mine terrestre dans un tunnel qui a tué mardi quatre policiers azéris.

Une autre Arménienne de souche qui s’exprime ouvertement en Russie est Margarita Simonyan, l’une des principales soutiens du Kremlin qui dirige RT, un mammouth médiatique qui diffuse des informations pro-Moscou dans des dizaines de langues.

Pour elle, Poutine et la Russie ont été et resteront les seuls protecteurs de l’Arménie.

Elle préfère fustiger le président arménien Nikol Pashinyan, un publiciste libéral arrivé au pouvoir en 2018 après une révolte populaire contre le « clan du Karabakh » de politiciens, qui a perdu la guerre de 2020 et qui a tenté d’améliorer les liens avec l’Occident.

« Un Arménien au pouvoir avec des slogans anti-russes est un traître par définition, [who] trahit les intérêts de l’Arménie, pas ceux de la Russie », a-t-elle déclaré mardi dans un message sur X, la plateforme de médias sociaux autrefois connue sous le nom de Twitter.

« Non Kim [Kardashian] aidera, aucune OTAN ne lèvera jamais le petit doigt. Personne n’a jamais aidé l’Arménie à part la Russie. Et personne ne le fera jamais », a-t-elle déclaré dans un autre article faisant référence à l’appel de la star de télé-réalité au président américain Joe Biden pour « arrêter un autre génocide arménien ».

Pendant des siècles, la Russie tsariste a fait la guerre à la Turquie ottomane – et a soutenu les Arméniens de souche et d’autres groupes chrétiens qui y vivaient.

En 1946, la Turquie a rejoint l’OTAN à la hâte pour empêcher les projets du dirigeant soviétique Joseph Staline d’annexer ses régions les plus orientales qui étaient autrefois dominées par les Arméniens de souche.

Staline a également fait du Haut-Karabakh, où les Arméniens de souche étaient majoritaires, une autonomie au sein de l’Azerbaïdjan soviétique, entouré de districts dominés par des Azéris de souche.

Les noms de l’enclave reflètent son passé mouvementé.

« Nagorno » signifie « montagneux » en russe, tandis que « Karabakh » signifie en azéri « jardin noir ».

Les Arméniens préfèrent appeler l’enclave Artsakh d’après une principauté arménienne qui y existait au Moyen Âge et qui a laissé des églises imposantes, des croix de pierre finement ornées et des livres sur parchemin richement illustrés.

Peu avant l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, le Haut-Karabakh a organisé un référendum en faveur de la sécession de l’Azerbaïdjan et de l’intégration à l’Arménie.

Moscou a soutenu l’Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh, mais a également vendu des armes sophistiquées à l’Azerbaïdjan.

Le Kremlin a négocié une trêve qui a mis fin à la guerre de 2020 et déployé quelque 2 000 soldats de maintien de la paix au Haut-Karabakh et dans ses environs, à qui il a été ordonné de ne pas se mêler de conflits sporadiques.

« Le rôle de la Russie et de ses soldats de maintien de la paix est actuellement neutre », a déclaré à Al Jazeera Emil Mustafayev, un analyste politique basé à Bakou, la capitale azérie. « La Russie n’a pas besoin d’un conflit avec Bakou. »

Il affirme que cette flambée de violence est due à la réticence de l’Arménie à retirer ses forces et à cesser de provoquer l’Azerbaïdjan.

« Nous avons prévenu [the Armenian government in] Erevan a exigé à plusieurs reprises qu’ils retirent leurs forces de la région du Karabakh », a-t-il déclaré.

« Mais Bakou a perdu patience lorsqu’hier des saboteurs arméniens ont miné un tunnel, causant des morts », a-t-il déclaré en faisant référence à l’explosion de mardi.

Les observateurs internationaux estiment que le gouvernement de Pashinyan est en grande partie responsable de la capitulation apparemment imminente du Haut-Karabakh.

« Les élites arméniennes qui ont remplacé le développement économique efficace et la modernisation de l’armée par une rhétorique patriotique et se reposent sur leurs lauriers sont coupables à 90 % », a déclaré l’analyste ukrainien Alexeï Kushch à Al Jazeera.

Et Moscou n’a pas réussi à protéger l’enclave et son influence déclinante en Arménie parce qu’elle a épuisé ses ressources dans trop de régions de l’ex-Union soviétique, notamment en Ukraine.

Après l’annonce du cessez-le-feu, les manifestants ont commencé à envahir le centre d’Erevan.

Leur rassemblement est similaire aux manifestations organisées plus tôt cette semaine.

«C’est une règle immuable à Erevan : dans toute situation périlleuse pour leur nation, ils prennent d’assaut les bâtiments gouvernementaux. Une fois de plus, des foules d’hommes de tous âges font la queue non pas devant les bureaux de conscription mais sous les murs du cabinet des ministres pour une nouvelle « protestation » », a déclaré à Al Jazeera Nikolay Mitrokhin, de l’Université allemande de Brême.

« J’étais prêt à souhaiter bonne chance à l’Arménie et à l’Artsakh, mais ni le gouvernement ni le peuple n’ont tiré de leçons de la situation perdue. [2020] guerre », a-t-il déclaré.

« Le bras de fer habituel au lieu d’une volonté forte et collective », a-t-il déclaré. « Au lieu de se battre, ils cherchent quelqu’un d’autre à blâmer. »