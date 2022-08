Le rôle de la race contesté dans le meurtre d’un Nigérian en Italie

CIVITANOVA MARCHE, Italie (AP) – Des Italiens noirs ont défilé samedi dans une ville balnéaire aisée de l’Adriatique pour exiger que les autorités fassent marche arrière et reconnaissent le rôle de la race dans le meurtre brutal en plein jour d’un immigrant nigérian.

Plusieurs témoins ont filmé l’agression du 29 juillet mais ne sont pas intervenus physiquement. Une vidéo largement diffusée montrait un homme luttant au sol et étranglant la vendeuse de rue Alika Ogorchukwu, 39 ans. Les spectateurs ont crié à l’agresseur d’arrêter mais ne sont pas venus en aide à Ogorchukwu alors qu’il luttait pour se libérer, un fait qui a ajouté à l’indignation du public à propos de la tuerie.

La police a arrêté un suspect, Filippo Ferlazzo, 32 ans, mais a immédiatement exclu une motivation raciale pour l’attaque dans la ville italienne de Civitanova Marche. L’avocate de Ferlazzo, Roberta Bizzarri, a déclaré que les procureurs avaient confirmé cette décision dans le document d’inculpation de son client.

Selon la police, Ferlazzo a d’abord frappé Ogorchukwu avec une béquille utilisée par le vendeur, après l’avoir poursuivi sur environ 200 mètres dans une rue commerçante bordée de boutiques haut de gamme. Certains récits ont déclaré qu’Ogorchukwu avait complimenté le compagnon de Ferlazzo en essayant de faire une vente ou de demander de la monnaie, d’autres qu’il avait touché ou caressé le bras du compagnon.

Les habitants de la ville, prenant la tête des responsables de l’application des lois, ont attribué la mort de l’homme nigérian à un vendeur de rue insistant qui s’est malheureusement heurté à un homme aux antécédents judiciaires de maladie mentale.

“Ce n’est pas une ville raciste”, a déclaré le propriétaire du kiosque à journaux Domenico Giordano. « C’est une ville ouverte. Si vous vous comportez bien, vous êtes accueilli et même aidé.

Des gens ont laissé des fleurs et des mots de condoléances sur le trottoir où Ogorchukwu est décédé, devant une boutique de vêtements de plage qui était fermée pour le déjeuner à l’époque.

La propriétaire du magasin, Laura Latino, a déclaré qu’elle avait reçu des critiques négatives d’aussi loin que Houston l’accusant de rester là et de ne rien faire quand elle n’était pas là.

« Soyez prudent lorsque vous jugez une ville de 45 000 habitants », a déclaré Latino, ajoutant qu’elle pensait que la propagande autour de la mort « ruinait la réputation de la ville ».

Les responsables de la ville ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le meurtre deviendrait politisé alors que l’Italie se prépare pour les élections législatives du mois prochain.

Le rôle de la race dans l’affaire est tellement chargé qu’un journal local, il Resto del Carlino, a publié un titre promettant que « le mot racisme » ne serait pas utilisé lors de la marche de samedi.

Mais un manifeste pour l’événement, présenté comme le premier du pays à être organisé par des Italiens noirs, énumère la reconnaissance du rôle de la race dans ce qui est arrivé à Ogorchukwu comme la première des 11 revendications. Une trentaine d’organisations ont déclaré qu’elles chercheraient à se joindre à l’accusation en tant que plaignante civile au nom des «personnes racialisées».

La veuve d’Ogorchukwu, Charity Oriakhi, hésite à dire que le meurtre était motivé par la race.

“C’est juste quelqu’un qui est méchant”, a déclaré Oriakhi à l’Associated Press. “Il veut tuer quelqu’un, c’est ce que je ressens.”

Elle a dit qu’elle et son mari s’étaient toujours sentis les bienvenus en Italie et qu’il n’avait jamais raconté avoir eu d’interactions négatives lorsqu’il vendait. En fait, dit-elle, il revenait souvent à la maison avec des cadeaux d’Italiens pour le fils de 8 ans du couple.

Le couple est originaire de différentes régions du Nigéria et s’est rencontré dans la ville toscane de Prato il y a une dizaine d’années, peu de temps après l’arrivée d’Ogorchukwu en Italie, puis s’est réinstallé dans la région des Marches dans un appartement au-dessus d’un atelier de marbre dans la petite ville à flanc de colline de San Severino. .

Le gouvernement nigérian a condamné la mort d’Ogorchukwu et le ministère des Affaires étrangères de la nation ouest-africaine a exhorté les autorités italiennes à “conduire sans délai l’auteur de l’acte odieux”.

Les Nigérians qui vivent en Italie depuis des décennies et les organisateurs de la marche de samedi affirment que la race ne peut être exclue comme motif.

“Le mot racisme ne peut pas être minimisé car il existe”, a déclaré Daniel Amanze, un militant basé à Macerata qui est arrivé en Italie du Nigeria en tant qu’étudiant il y a 40 ans. Il a dit qu’il percevait le racisme devenant plus “évident” ces dernières années alors que certains politiciens faisaient des immigrés des boucs émissaires comme couverture “pour leur mauvaise administration et le malaise que vous voyez tous les jours”.

Amanze a déclaré que le meurtre d’Ogorchukwu avait ravivé un sentiment de peur parmi les Africains vivant dans la région des Marches, qui avait commencé à se dissiper à la suite de deux autres attaques à caractère raciste : une fusillade en 2018 par un ancien militant politique d’extrême droite ciblant des Africains à Macerata qui en a blessé six, et la mort d’un Nigérian qui a été agressé après avoir défendu sa femme contre les abus raciaux dans la ville de Fermo en 2016.

Ogorchukwu a utilisé une béquille parce qu’une voiture l’a heurté alors qu’il était à vélo il y a un an, le laissant boiter, selon des personnes qui le connaissaient. L’avocat de la famille, Franceso Mantella, a déclaré que le vendeur de rue continuait à vendre des marchandises, des mouchoirs en papier aux chapeaux de paille, même après qu’un règlement d’assurance ait fourni un peu plus de sécurité financière avec le travail d’Oriakhi de nettoyer une gare.

La veuve a déclaré qu’elle avait vu son mari pour la dernière fois lorsqu’il lui avait donné un sandwich à la gare avant de partir pour Civitanova le vendredi de sa mort. Elle est hantée par les images de la vidéo et éteint la télévision à la maison pour que son fils ne les voie pas.

“J’ai vu la vidéo, juste au moment où le garçon s’étranglait fort, très, très fort, et mon mari se débattait comme ça”, a-t-elle dit, imitant l’étranglement. “Ce qui me fait le plus mal, c’est qu’il y a des gens encerclés. Ils font une vidéo. Personne pour aider. J’aimerais que quelqu’un le sauve. Peut-être qu’il ne serait pas mort.

Chinedu Asadu à Lagos, Nigeria et Gianfranco Stara à Civitanova Marche y ont contribué.

Colleen Barry, l’Associated Press