Le rôle de Kang dans Loki S2 inchangé

Le procès de Jonathan Majors commence ce mois-ci juste au moment où Loki la saison deux devrait faire ses débuts sur Disney+, mais la place de l’acteur dans l’univers cinématographique Marvel reste inchangée pour le moment.

Dans une interview avec UpRoxx, Loki Le producteur Kevin Wright a discuté de la question de savoir si les problèmes juridiques de Majors affectaient la sortie de la prochaine série Marvel Studios, dans laquelle il apparaît largement en tant que variante de Kang, Victor Timely. « Ce que je peux dire, c’est que la série qui est à l’écran, qui va sortir, est la série que nous voulions faire. Victor Timely a toujours joué un rôle important dans tout cela. L’histoire qui s’y trouve est ce qui a été écrit, ce qui a été filmé », a-t-il déclaré. «C’est peut-être le premier film ou émission Marvel sans aucune photographie supplémentaire. Je pense donc que nous sommes très attachés à l’histoire et aux performances. Et nous en sommes satisfaits, et c’est ce qu’est le spectacle. Et ce qui s’est passé ensuite, aucun de nous ne le sait vraiment. Et nous verrons.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait déjà eu un moment où un nouveau tournage avait été envisagé avec un acteur différent, il a répondu : « Non. Et je pense que c’est parce que nous avions tourné la série. Nous avons fait le spectacle. Et il n’y a vraiment rien sur quoi agir pour le moment.

Plus tôt cette année, l’ancien partenaire de Majors l’a accusé de l’avoir agressée, ce qui a conduit à des accusations. De plus, un rapport détaillé sur ses antécédents d’accusations d’abus s’étendant sur plus d’une décennie a été publié sur Pierre roulante. Tout cela a été révélé après la sortie de Ant-man et la Guêpe : Quantumanie et Majors s’était déjà imposé comme Kang, le prochain grand méchant du MCU. Au fur et à mesure que le procès se déroule, Marvel fera probablement son choix de continuer ou non avec Majors pour la prochaine apparition de Kang.

