Le rôle de juge de Bruno Tonioli de Strictly mis en doute pour la deuxième année consécutive

La star de STRICTLY Come Dancing, Bruno Tonioli, pourrait ne pas revenir au concours BBC1 pour la deuxième année consécutive.

C’est selon son collègue juge de l’émission, Shirley Ballas, 60 ans, qui dit que l’incertitude persistante concernant les restrictions de Covid pourrait l’empêcher de retourner au Royaume-Uni.

Bruno Tonioli pourrait ne pas apparaître sur Striclty pour la deuxième année consécutive[/caption]

L’année dernière, Bruno, 65 ans, a été contraint de rester aux États-Unis et de juger Dancing with the Stars plutôt que d’apparaître dans Strictly, car la traversée de l’Atlantique s’est avérée trop problématique.

Mais elle a confirmé que son autre panéliste, Motsi Mabuse, 40 ans, reviendrait malgré les craintes qu’elle ait pu être liée à des émissions en Allemagne alors qu’elle devait être sur Strictly cet automne.

S’exprimant sur GB News, Shirley a déclaré: « Je pense que Motsi est de retour, Bruno, ils décident toujours en fonction des règles qui entrent et sortent. Je connais Bruno, s’il peut le faire, il le fera.

Mais Shirley a insisté sur le fait que de nombreux éléments qui ont dû être mis de côté l’année dernière en raison des restrictions de Covid reviendraient.

L’année dernière, Bruno a été contraint de rester aux États-Unis et de juger Dancing with the Stars plutôt que d’apparaître sur Strictly[/caption]





Elle a dit qu’elle était déterminée à faire partie du panel malgré le fait qu’elle souffrait toujours de fatigue en raison d’avoir Covid en mars et de la découverte d’une bosse à l’épaule qui pourrait potentiellement être cancéreuse.

Shirley a déclaré: «Soyez prêt pour 13 semaines de pure joie, il y aura quelques ajustements ici et là et le line-up semble être absolument hors du commun.

« Juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas être mieux, c’est le cas et Sarah notre exec va juste pour ça et elle trouve juste toutes sortes de choses différentes qui vont divertir les gens pendant les mois d’automne et d’hiver, donc nous sommes très très excités. «