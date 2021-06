Le rôle de Harry Kane en Angleterre n’est plus une question d’objectifs, mais il pourrait toujours être la clé pour Gareth Southgate à l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Deux matchs après la Coupe du monde en 2018, Harry Kane avait marqué cinq buts et remporté le prix de l’homme du match dans les deux matchs. Il s’est avéré qu’il aurait pu faire ses valises et prendre le prochain vol au départ de la Russie tout en remportant le Soulier d’or en tant que meilleur buteur.

Trois ans plus tard, l’Angleterre célèbre sa toute première victoire dans le match d’ouverture d’un championnat d’Europe, après avoir fait ce qu’elle n’a pas réussi à faire à Moscou en battant la Croatie. Mais l’acclamation se dirige vers tout le monde sauf le capitaine anglais.

On ne peut nier que Kane était calme samedi. C’est la vue ici et sur le continent – La Gazzetta dello Sport affirmant qu’il n’était pas à son niveau habituel. Une tentative et 26 touches – le moins de tous les partants anglais – appuient cet argument.

Il y a même eu un étrange passage de jeu en seconde période lorsque Kane semblait prêt à tirer du bord de la surface pour tenter une passe ambitieuse à la place. À ce moment-là, l’attaquant parfois qualifié d’égoïste semblait jouer un rôle très différent.

Comme le dit Jamie Carragher, Kane veut être Teddy Sheringham et non Alan Shearer. Il n’a marqué que deux fois en 10 matchs en Angleterre.

Peut-être n’est-il pas à la mode de considérer que Gareth Southgate connaît le mieux, en particulier dans l’atmosphère frénétique qui entoure un tournoi majeur, lorsque l’examen est à son comble. Mais il est peut-être vrai de dire que Kane comprend son rôle dans cette équipe.

Image:

Les statistiques de Harry Kane pour l’Angleterre contre la Croatie n’étaient pas impressionnantes



C’est un formidable buteur, bien sûr. Mais il sera également parfaitement conscient que cela ne lui a rapporté aucun trophée. Il y a suffisamment de gens pour le lui rappeler. Kane a dominé le classement des buts et des passes décisives en Premier League dans une équipe de Tottenham qui vient de terminer septième.

Même en réclamant ce Soulier d’or en Russie, il aurait regardé Olivier Giroud soulever la Coupe du monde. Le Français n’a pas marqué une seule fois en sept matchs. Didier Deschamps a néanmoins qualifié le rôle de l’attaquant dans le triomphe de l’équipe de crucial.

Gary Lineker a récemment suggéré que les attaquants ont une mentalité différente car ils ont leur propre classement des buts. Il révèle la psyché des meilleurs au monde dans cette position.

Et pourtant, il y a encore un soupçon d’absurdité dans tout cela. Lorsque le football est décrit comme un jeu d’équipe, il ne s’agit pas d’un langage de gestion déformé, mais d’une vérité littérale. Le record de score individuel d’un joueur est un moyen d’atteindre une fin, pas une fin en soi. L’objectif est de gagner.

Kane a aidé l’Angleterre à le faire à Wembley et il n’a même pas eu besoin d’une de ses 26 touches pour y arriver. Revoir le but, moment décisif du match. C’est la prise de conscience du skipper, son éloignement du but, qui ont facilité la suite.

Image:

Kane s’est largement déplacé pour ouvrir l’espace dans lequel Kalvin Phillips peut emménager



Phil Foden était déjà allé en profondeur pour créer l’espace à exploiter par Kalvin Phillips. Le milieu de terrain l’a fait avec brio, courant vers la défense croate. Même ainsi, si Kane était resté en position d’avant-centre pour la passe, la chance ne se serait pas présentée.

Au lieu de cela, il a dérivé largement. Non seulement cela a encouragé Phillips à courir à l’intérieur, mais cela a attiré Domagoj Vida. Cela a permis à Sterling de se retrouver dans la zone que le défenseur central croate aurait occupée. C’était le but que l’Angleterre avait essayé de marquer tout l’après-midi.

Image:

Les mouvements de Kane ont laissé la voie libre à Phillips pour trouver Raheem Sterling



C’était un but qui ne serait pas venu si Southgate et Kane avaient suivi le conseil lancé au joueur de rester autour de la surface de réparation et d’attendre les occasions. Robert Lewandowski a fait ça contre la Slovaquie et s’est retrouvé de près marqué. La Pologne a perdu.

Cette équipe d’Angleterre a d’autres façons de marquer des buts, c’est déjà évident. Kane avait un coup contre la Croatie mais l’équipe en avait huit. Le premier est arrivé dans les cinq minutes lorsque Sterling a coupé à l’intérieur pour donner le ballon à Foden. Encore une fois, Kane a créé l’espace.

Sa décision de quitter ce poste est généralement présentée comme un désir de plonger profondément dans un rôle de créateur de jeu, mais ce n’est pas ce qui s’est passé dans l’un ou l’autre de ces cas. Pour les deux meilleures chances de l’Angleterre du match, il se déplaçait large, créant de l’espace pour les autres.

Sterling peut en profiter, Marcus Rashford aussi. Il y a Jadon Sancho, auteur de 13 buts lors de ses 21 derniers matchs avec le Borussia Dortmund. Les larges attaquants sont une force pour l’Angleterre. Southgate sait que mettre l’accent sur un seul homme serait une erreur.

Il y aura des chances pour Kane. Il a eu un tête-à-tête contre l’Autriche lors de son match précédent. Il y aura aussi des exemples de sa créativité en possession. C’est sa passe pénétrante qui a déclenché le mouvement pour le but vainqueur de Bukayo Saka à Middlesbrough.

Mais il y aura aussi des moments où son travail consistera à distraire les défenseurs et à les traîner là où ils ne veulent pas être. Si c’est la différence entre l’échec de l’Angleterre et la recherche d’un moyen de gagner un tournoi, c’est un sacrifice que Harry Kane devrait être heureux de faire.