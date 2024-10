Le rôle de « Grotesquerie » de Travis Kelce révélé dans l’épisode 3

L’incursion de Travis Kelce dans le métier d’acteur a fait beaucoup de bruit depuis qu’il a été annoncé que l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City serait choisi pour le dernier drame d’horreur de Ryan Murphy. Grotesquerie. La série FX écrite et créée par Murphy, Jon Robin Baitz et Joe Baken a fait sa première avec deux épisodes le 25 septembre, et c’est au cours du troisième épisode de la deuxième semaine que le personnage du NFLer est révélé au sein de la petite communauté perturbée par des meurtres exceptionnellement horribles. .

Au centre de Grotesquerie est Lois Tryon, interprétée par Niecy Nash-Betts, une détective qui se sent personnellement offensée par la nature des méfaits pervers qu’elle tente de résoudre avec l’aide d’une alliée improbable interprétée par Micaela Diamond. Diamond incarne sœur Meagan, une religieuse et journaliste du journal Catholic Guardian qui s’intéresse particulièrement aux crimes et aux sectes.

Sœur Meagan entretient également une relation étroite avec le prêtre de son église, le père Charlie, interprété par Nicholas Alexander Chavez, qui joue actuellement le rôle de Lyle Menendez dans une autre série de Murphy, celle de Netflix. Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez. Dans le deuxième épisode, le père Charlie admet à sœur Meagan qu’il a une « fascination morbide » pour les podcasts sur de vrais crimes. Plus tard, le public réalise que ce n’est pas la seule horrible obsession du saint homme lorsqu’il se retire dans les quartiers de ses prêtres et commence à se masturber tout en portant une paire de jambières en cuir. Immédiatement après avoir fini, il commence à lui fouetter le dos avec des cordes auxquelles des clous pointus ont été attachés tout en récitant les mots : « Alors, si le méchant mérite d’être battu, le juge le fera s’allonger et le frappera devant son tribunal. visage selon la mesure de sa méchanceté par le nombre.

Lois a ses propres démons métaphoriques dans sa vie personnelle, chaque membre de sa famille luttant contre des vices individuels – le sien étant l’alcool, qu’elle met régulièrement dans son café du matin et qu’elle ne prend parfois même pas la peine de verser dans un verre le soir. Lois a une relation quelque peu distante sur le plan émotionnel avec sa fille Merritt Tryon, jouée par Raven Goodwin, dont la dépendance alimentaire creuse un fossé entre elle et son père Marshall Tryon, joué par Courtney B. Vance, lorsqu’il fait part de ses inquiétudes concernant sa santé. C’est cependant Marshall qui finit par tomber gravement malade et a besoin de soins de longue durée après être tombé dans le coma dans lequel, au début de la saison, il est resté 28 jours. Dans une dispute en flash-back dans l’épisode deux, Lois expulse son mari de leur maison lorsqu’elle l’informe qu’elle a découvert qu’il trichait après l’avoir suivi. Marshall dit à Lois : « Je t’aime encore parfois », ce à quoi elle répond : « Et pourtant, je prie parfois pour recevoir un appel téléphonique m’informant que tu es mort. » Dans une réfutation obsédante, Marshall dit ensuite : « J’espère que vous ne regretterez pas ces mots quand je le ferai. »

L’état de son mariage laisse Lois moins qu’affectueuse lorsqu’elle rend visite à Marshall à l’hôpital, où elle rencontre l’infirmière Redd de Lesley Manville, une aide-soignante et administratrice qui dépasse ses limites à plus d’un titre lorsqu’elle réprimande Lois pour son attitude froide envers son mari et tente apparemment de lui fournir le confort physique – et éventuellement le plaisir – dont elle prétend avoir besoin à sa place.

Entrez Kelce dans le rôle d’Ed Laclan, alias Eddie, un infirmier coquet que Lois rencontre dans l’épisode trois après un échange troublant avec l’infirmière Redd qui menace d’obtenir une ordonnance du tribunal pour devenir la procuration de Marshall afin qu’elle puisse lui prodiguer les soins que Lois ne donne pas. Fidèle à son habitude, Ed trouve Lois en train de boire dans l’enceinte de l’hôpital et l’exhorte à plusieurs reprises à ne pas rentrer chez elle en voiture, en disant : « Je ne veux pas que tu aies de regrets. »

« Qui n’a pas de regrets, Ed », rétorque Lois avant de prendre le volant de sa voiture et de s’écraser sur une route déserte quelques minutes plus tard. Lois se réveille alors menottée à un lit d’hôpital et arrêtée pour un taux d’alcoolémie de 13. Quand Ed arrive pour lui livrer son dîner de pain de viande, elle le convainc de l’aider à s’échapper et les deux décollent dans une voiture de sport rouge. Dans l’épisode quatre, Ed emmène Lois à un « rendez-vous » à une réunion des AA et les deux commencent à forger une amitié sur leur dépendance commune – Ed racontant à Lois comment il a réussi à se débarrasser de la sienne.

En mai, Kelce a parlé de son rôle dans la série sur son De nouveaux sommets podcasten disant: «J’ai été un peu époustouflé et un peu choqué qu’il [Murphy] J’étais prêt à me confier un rôle comme celui-ci, car c’est un rôle important dans la série. Il semblait très confiant que je serais capable de faire cela et il m’a en quelque sorte injecté cela dès la première conversation que nous avons eue. J’espère donc que je ne bombarderai pas ça pour lui.

Dans une vidéo des coulisses publiée par Kelce, l’athlète professionnel a expliqué comment il s’est approprié le personnage. « J’appuie sur l’interrupteur comme je le ferais si j’allais sur le terrain de football et que j’entrais simplement dans la zone », a-t-il déclaré.

Les co-stars de Kelce ont fait l’éloge de leur expérience de travail avec lui, avec Nash-Betts, qui a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Murphy’s Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmerracontant Yahoo Divertissement le petit ami de Taylor Swift était « charmant, bien préparé » [and] un professionnel. »

Goodwin a fait écho à ce sentiment, ajoutant : « Il s’est présenté au travail. Nous l’avons accueilli à bras ouverts et il était aimable et incroyable. Il a fait son truc.

Vance a également salué les capacités de Kelce en tant que novice sur le plateau. « Nous ne pouvions pas aller sur le terrain de football et faire l’inverse », a-t-il déclaré au média. « J’étais juste impressionné par ce qu’il faisait. »

Murphy a récemment parlé à THR à propos de ses derniers lancements de spectacles, qui en plus de Grotesquerie et Monstrescomprend les effets spéciaux Histoire sportive américaine : Aaron HernándezABC Docteur Odysséeet le retour de 911 sur ABC et 911 : Étoile solitaire sur Fox.

« Je suis reconnaissant parce que tout s’est bien passé – ça n’aurait pas pu se passer mieux », a déclaré Murphy. «C’est ce qui m’émerveille. Je travaille sur beaucoup de ces sujets depuis deux ou trois ans, mais à cause de la grève et des différents ordres — comment les choses sont signalées et quand les choses doivent se produire — il a été suggéré qu’ils se présentent tous à cette date. Et je me suis dit : « Eh bien, c’est plutôt amusant », parce que je pense que personne n’a fait ça et, plus que ça, j’aime l’énergie que ça dégage. Tant de créativité, tant de travail de notre marque à la fois. Tous les spectacles sont très différents, mais ils ont le même ADN.

Grotesquerie continuera à diffuser deux épisodes par semaine sur FX jusqu’aux épisodes neuf et 10, qui seront diffusés respectivement le 23 et le 30 octobre.