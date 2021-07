Le rôle de Gianluca Vialli dans le triomphe de l’Italie à l’Euro 2020 est inspirant et incroyable

Gianluca Vialli m’a fait étouffer. Et dire que ce n’était pas mon premier rodéo.

Entre les finales de la Coupe du monde, les finales de la Ligue des champions et les finales de la Ligue Europa, les finales des éliminatoires, les finales des coupes nationales, les finales du Championnat d’Europe et de la Copa America … Je suis bien au nord du 60e rang à titre professionnel.

Quand on a le privilège de faire ce que je fais dans la vie, on essaie de rester professionnel du mieux qu’on peut, en laissant de côté l’émotion. Ce n’est pas toujours facile, pas quand on aime ce jeu et les gens qui l’entourent, pas quand on est témoin du transport émotionnel de centaines de millions de personnes à travers le monde, pas quand on comprend que c’est l’un des fils conducteurs de l’humanité. .

Donc, oui, il y a eu des moments où je suis devenu émotif après le match. Mais jamais avant l’événement. Jusqu’à dimanche soir à Wembley, bien sûr.

Il est d’usage, généralement une heure et demie avant le coup d’envoi, que les joueurs et les entraîneurs se promènent sur le terrain, se fassent une idée de leur environnement, profitent de l’instant présent. La plupart de l’équipe et des entraîneurs italiens l’ont fait avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre.

Un homme est resté là-bas tout seul, debout au milieu du terrain, laissant ses yeux vagabonder sur ce qu’il a vu. C’était quelqu’un qui habite à quelques minutes de chez moi à Londres et un gars que je connais depuis 25 ans. C’était Luca. J’ai pris une photo et l’ai tweetée, Vialli regardant à la fois minuscule et immense sur la pelouse verte de Wembley.

Je ne lui ai pas demandé ce qui s’était passé dans sa tête pendant ces minutes qui semblaient être des heures, peut-être parce que j’étais transpercé et jaillissait de la tribune de presse de Wembley. Je ne lui demanderai pas non plus. Que ce soit un moment privé, même si beaucoup ont spéculé.

C’était peut-être le fait que l’Italie et l’Angleterre, les deux pays qu’il a appelés chez lui pendant presque une partie égale de sa vie, s’affrontaient lors d’une finale européenne.

C’était peut-être le fait que Roberto Mancini, son ami le plus proche dans le football et son « jumeau de but » de l’époque de la Sampdoria il y a 37 ans, lui avait demandé en novembre 2019 de rejoindre l’équipe nationale et ensemble, ils avaient à nouveau atteint le dernier obstacle. (Officiellement, le titre du poste était « chef de délégation » ; officieusement, c’était quelque part entre consigliere, copain de voyage sur la route et – l’extraverti réformé Vialli équilibrant l’introverti fonctionnel Mancini – le yin d’un homme au yang d’un autre).

C’était peut-être le fait que, la dernière fois que lui et Mancini étaient ensemble vêtus des mêmes couleurs à Wembley, ils jouaient le Finale de la Coupe d’Europe 1992 contre la « Dream Team » de Johan Cruyff d’une équipe de Barcelone. Les couleurs et les vêtements étaient différents : des maillots blancs, avec les « rayures circulaires » traditionnelles de Samp à l’époque ; costumes gris craie aujourd’hui. C’était le « vieux » Wembley, avant l’arche et avant la reconstruction, mais l’endroit et le poids de l’air qu’il respirait étaient les mêmes. (Le résultat serait différent ; 29 ans après avoir été battus, Vialli et Mancini sortiraient vainqueurs.)

C’était peut-être les temps heureux de Wembley. Il a remporté la FA Cup, la League Cup et le Community Shield sous les anciennes Twin Towers lorsqu’il dirigeait Chelsea, il y a plus de 20 ans.

Peut-être était-ce le fait qu’être de retour dans le football, près de deux décennies depuis son dernier poste officiel, lui a rappelé ce qu’il avait manqué. Deux décennies au cours desquelles il a élevé une famille, écrit deux livres, mené une carrière réussie en tant qu’expert à la télévision et terminé sa formation.

L’histoire du parcours de Gianluca Vialli vers la gloire de l’Euro 2020 est inspirante. Getty

Au cours des cinq dernières années, Vialli était accompagné de ce qu’il appelle « un compagnon de voyage importun » : un cancer.

Oui, c’est comme ça qu’il l’appelle. Un « compagnon de voyage » le traque dans son voyage à travers la vie.

« Je ne vois pas cela comme une bataille », écrit-il dans son livre « Objectifs: des histoires inspirantes pour aider à relever les défis de la vie », que j’ai aidé à organiser et à traduire. « Je ne suis pas un guerrier. Je ne combats pas le cancer : c’est un ennemi trop puissant et je n’aurais aucune chance. Je suis un homme qui est en voyage et le cancer m’a rejoint dans ce voyage… mon objectif est de continue de marcher, continue de bouger jusqu’à ce qu’il en ait assez et qu’il me laisse tranquille. »

Ce voyage a vu Vialli entreprendre des épisodes de chimiothérapie qui ont ravagé son corps, transformant son corps d’athlète ciselé en peau et en os (et en cœur : cela n’a jamais disparu). Il l’a vu affronter la mort, la fin de l’existence (ou, du moins, cette existence) et l’effet qu’elle aurait sur sa famille et ses proches.

Mais cela lui a aussi appris le pouvoir de la positivité, de la routine et de la déconnexion, laissant place à l’adrénaline d’un hyper-performant pour laisser place à la tranquillité de quelqu’un prêt à s’arrêter et à prendre plaisir à ce qu’il appelle « les petits détails du quotidien ». «

C’est aussi pourquoi il a accepté l’appel de Mancini et de la FA italienne : « Si je pense au travail, il est plus facile de bloquer les pensées irrationnelles de mon esprit », a-t-il écrit. Je pourrais ajouter, les terrifiants — la fin de son existence — aussi.

Vialli a pris soin de respecter son rôle dans la délégation italienne. Il n’était pas entraîneur adjoint, il n’allait pas laisser son profil éclipser ou interférer avec qui que ce soit d’autre. Il était là pour Mancini et les joueurs en cas de besoin.

Certains ont rapporté qu’il était le seul à qui Mancini prendrait les matins des jours de match, faisant partie d’une vieille routine superstitieuse. D’autres ont déclaré que Vialli était un élément essentiel d’une autre superstition que Mancini et l’équipe ont insisté pour maintenir tout au long du tournoi: être laissé pour compte lorsque le bus de l’équipe est parti comme « oublié » et n’a été accueilli à bord que quelques mètres plus tard.

Le fait est qu’il est difficile de faire profil bas quand on est Gianluca Vialli et qu’on a touché tant de vies.

« Il va me détester pour avoir dit ça, mais je m’en fiche », a déclaré Alessandro Florenzi après la finale. « Tout le monde doit le savoir. Nous avons parmi nous un exemple qui nous apprend à vivre, à tout moment, dans n’importe quelle situation. Et je parle de Gianluca Vialli, Pour nous, il est spécial. Sans lui, et sans Mancini et les autres entraîneurs, cette victoire ne signifierait rien. C’est un exemple vivant. Je sais qu’il va se fâcher, mais je devais juste le dire. »

Moi, je sais exactement ce que ressent Florenzi. Vialli pourrait aussi s’énerver contre moi quand il lit ça. Mais il fallait le dire. Il en faut beaucoup pour étouffer quelqu’un qui a regardé autant de football que moi avant même qu’un ballon ne soit botté.