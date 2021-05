Le rôle de Fabinho dans le milieu de terrain de Liverpool et pourquoi son absence affecte les autres, a expliqué avec l’aide de Jurgen Klopp | Actualités du football

C’était le deuxième but dans les derniers instants de la victoire 2-0 de Liverpool sur Southampton qui a confirmé la victoire et calmé les nerfs à Anfield. Jurgen Klopp avait vu son équipe concéder des égalités tardives lors de ses deux précédents matches de Premier League. Celui-ci s’est terminé de la bonne façon.

À première vue, Thiago Alcantara était un buteur improbable. C’était son premier but pour le club depuis sa signature du Bayern Munich en septembre. Mais cela n’aurait peut-être pas dû être une telle surprise. La présence de Fabinho à ses côtés au milieu de terrain permet un rôle plus avancé.

Dans une saison qui a été définie par l’absence de défenseurs centraux clés, la perte au milieu de terrain d’un homme qui a été présent sur le terrain pendant une grande partie de la campagne a été facile à ignorer. Ne pas pouvoir y jouer Fabinho a sapé Liverpool.

À 27 ans, c’est le sommet du Brésil. Il s’était imposé comme peut-être le milieu de terrain exceptionnel du match, remportant la Ligue des champions lors de sa première saison avec le club, puis étant une figure clé de la première victoire de Liverpool au titre pendant 30 ans lors de sa deuxième.

Mais les blessures de Virgil van Dijk et des autres ont forcé Fabinho à prendre la ligne arrière. La victoire contre Southampton n’était que son quatrième début d’année en Premier League au milieu de terrain.

Liverpool les a tous gagnés.

Fabinho a joué beaucoup moins de minutes au milieu de terrain pour Liverpool cette saison



Ce n’est pas seulement que Fabinho apporte une plus grande protection lors des patrouilles dans cette zone devant la défense. Il y a eu un effet d’entraînement ailleurs au milieu de terrain. Non seulement Klopp a été privé d’un milieu de terrain clé, mais le changement a également diminué l’impact des autres.

S’adressant au manager de Liverpool, il est bien conscient du problème.

« Nous manquons deux choses », dit Klopp Ciel Des sports.

« Nous devons placer un autre milieu de terrain dans une position plus profonde, puis nous le manquons dans une position plus élevée. Que ce soit Gini [Wijnaldum] ou qui que ce soit. «

Contre Southampton, il y avait un peu d’action de Fabinho à la 69e minute quand il était là pour bloquer un tir de Kyle Walker-Peters au bord du banc des pénalités.

«C’est sa qualité, sa conscience spatiale», dit Klopp.

« Son être aux bons endroits et ce genre de choses. »

Zones d’action défensive de Fabinho lors de la saison victorieuse de Liverpool



Mais c’est le moment juste avant cela – à la 52e minute – qui a mis en évidence ce que Liverpool avait vraiment manqué dans son jeu de construction. Fabinho a récupéré le ballon au fond de sa moitié de terrain et a fait une passe serrée en avant vers Thiago directement devant lui.

C’est le genre de laissez-passer qui, selon Gary Neville, distingue Fabinho.

« Il y a des joueurs de milieu de terrain qui jouent juste horizontalement, passent sur le côté, et ils changent toujours de cette façon et de cette façon comme s’ils faisaient la navette », dit Neville. Ciel Des sports.

« Mais Fabinho joue aussi verticalement. Il avance avec ses passes. »

Les conséquences de ce passage ont pu être vues dans ce qui a suivi. Une certaine ingéniosité de Thiago a intelligemment éliminé deux milieux de terrain de Southampton et débloqué l’espace pour Wijnaldum. Le Néerlandais a ensuite porté le ballon vers l’avant, conduisant à la défense. Liverpool était absent.

L’invitation de Fabinho de profondeur, la créativité de Thiago et la puissance de Wijnaldum. C’était le milieu de terrain de Liverpool fonctionnant comme il se doit, comme prévu.

Le rôle changeant de Thiago au milieu de terrain de Liverpool avec et sans Fabinho



Thiago a eu quelques défis cette saison, mais on lui a parfois demandé de jouer un rôle pour lequel il n’était pas destiné. Wijnaldum a également été enchaîné. C’était un rappel de leurs qualités. Des qualités qui sont plus apparentes lorsque Fabinho est dans ce rôle de titulaire.

L’effet peut être vu dans les résultats.

Depuis la blessure de Van Dijk contre Everton, Fabinho a été absent de l’équipe à neuf reprises, Liverpool en perdant autant qu’il en a gagné. Il a été en défense pendant 16 matches et son équipe n’en a remporté que cinq – Fabinho manque sans aucun doute un joueur comme lui au milieu de terrain.

Ce ne sont que ces quatre matches qu’il a commencé au milieu, avec seulement trois aux côtés de Thiago – tous remportés à zéro. Klopp tient à ne pas trop simplifier, mais il a vu les chiffres.

«Nous connaissons les statistiques», dit-il.

« Nous savons qu’avec Fab au milieu de terrain, nous avons gagné les matchs.

«Avec lui en défense, nous ne les avons pas gagnés.

« Mais encaisser les deux buts tardifs [against Leeds and Newcastle] Cela n’avait rien à voir avec le fait que Fab n’était pas au milieu de terrain parce que l’un était un coup de pied arrêté et l’autre était un long ballon dans la surface, donc cela n’a rien à voir avec ça.

«Quand vous pensez à nous, il est assez facile de dire que quand il est au milieu de terrain, ils gagnent les matchs et quand il ne joue pas au milieu de terrain, ils nuls ou perdent.

« Ce n’est pas si facile. Si c’était aussi simple, ma vie serait beaucoup plus facile, pour être honnête. »

Klopp a dû faire le calcul que les options alternatives au milieu de terrain sont supérieures à celles à l’arrière. Pour le dire autrement, il a souvent préféré mettre Rhys Williams au banc et demander à Fabinho et Thiago d’adapter leurs rôles plutôt que de laisser de côté un milieu de terrain senior.

La tentation pendant une grande partie de la saison a été de faire et de réparer, de retravailler les choses, de mettre le talent sur le terrain. Fabinho est un défenseur compétent, après tout.

Le problème est qu’une équipe de football – certainement cette équipe de Liverpool à son meilleur – est un organisme vivant et respirant, avec le potentiel d’être meilleur que la somme de ses parties. Des synergies se produisent sur tout le terrain. Retirez n’importe quel morceau et il y a des conséquences imprévues.

















Avec le recul, on se demande si Klopp lui-même reconnaîtrait que l’utilisation de la polyvalence de Fabinho – la réponse évidente à la crise des blessures de Liverpool – était le mauvais choix et que la voie d’une perturbation minimale aurait été la meilleure.

«Croyez-moi», dit Klopp. « Au cours des dernières semaines, si nous avions eu d’autres opportunités, nous les aurions choisies, c’est clair. »

Et pourtant, après avoir été un remplaçant inutilisé pour les matchs nuls contre Leeds et Newcastle, Klopp a choisi de rappeler Williams à la formation de départ et de ramener l’homme qu’il a décrit comme le meilleur n ° 6 du monde à cette position préférée contre Southampton.

Peut-être que tardivement, Fabinho est de retour au milieu de terrain pour rester.