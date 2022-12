Le rôle de Cristiano Ronaldo au Portugal reste “à définir”

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré que le rôle continu de Cristiano Ronaldo dans son équipe était “quelque chose qui doit être défini” après avoir laissé tomber le joueur de 37 ans lors de la défaite 6-1 de la Suisse mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Un tour du chapeau du remplaçant de Ronaldo, Goncalo Ramos, 21 ans, ainsi que des buts de Pepe, Raphael Guerreiro et le remplaçant Rafael Leao ont mis en place un quart de finale avec le Maroc samedi.

– Dawson: Pas de Ronaldo, pas de problème – le tour du chapeau des filets de remplacement de Ramos

– Parenthèse Coupe du monde : Qui affronte qui en huitièmes de finale ?

Ronaldo a été limité à une apparition de 17 minutes après avoir réagi négativement à son retrait lors du dernier match de groupe du Portugal – une défaite 2-1 contre la Corée du Sud.

Interrogé sur le futur statut de Ronaldo au sein de l’équipe, Santos a déclaré: “C’est encore quelque chose qui doit être défini. J’ai une relation très étroite avec lui, je l’ai toujours été. Je le connais depuis qu’il a 19 ans au Sporting, puis il J’ai commencé à évoluer dans l’équipe nationale à mon arrivée en 2014.

“Ronaldo et moi n’avons jamais mal interprété l’aspect humain et personnel avec celui de manager et de joueur. Je considérerai toujours qu’il est un joueur très important à avoir dans l’équipe.

“Cette [disciplinary matter] est quelque chose qui est fini et résolu, il est également important de regarder l’exemple de l’histoire de ce joueur. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et donc tout ce que nous avons à faire est de venir [together] collectivement.”

Cristiano Ronaldo, à gauche, et l’entraîneur du Portugal Fernando Santos se serrent la main après leur victoire contre la Suisse à la Coupe du monde. Getty Images

Invité à expliquer l’absence de Ronaldo de la formation de départ – la première fois qu’il n’a pas réussi à démarrer un match du Portugal lors d’un tournoi depuis 2008 – Santos a affirmé que c’était purement tactique.

“André [Silva] qui est un grand joueur qui joue plus avancé, Cristiano est plus fixe, il reste dans une zone plus déterminée vers la surface. Goncalo a des caractéristiques différentes. Il est très dynamique et les observations que j’ai faites et c’est ce qu’il a fini par nous montrer.

“Ce n’est pas nouveau, il est déjà entré en jeu dans deux matchs, mais je dirais qu’André a également joué dans un match précédent, j’ai trois joueurs en qui j’ai entièrement confiance. Pour chaque match, j’utiliserai le joueur que je vois pour ma stratégie. Tous les joueurs sur le banc peuvent être utilisés [against Morocco [even] s’ils ne sont pas dans le onze de départ.”

Ramos a rendu hommage à Ronaldo après le match et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à être inclus dans la formation de départ de Santos contre la Suisse dans le match gagnant ou retour à domicile.

“Même dans mes rêves les plus fous, je n’ai pas pensé à faire partie de l’équipe de départ pour la phase à élimination directe”, a déclaré Ramos. “Cristiano Ronaldo me parle ainsi qu’à tous les membres de l’équipe. C’est notre leader et il essaie toujours d’aider.

“Je ne sais pas si je commencerai le prochain match, c’est à l’entraîneur de décider. Je dois travailler aussi dur que possible et ensuite nous verrons.”