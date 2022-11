Le rôle croissant des technologies intelligentes dans la gestion des maladies chroniques

La fibrillation auriculaire (FAib) est le trouble du rythme cardiaque le plus courant, touchant plus de 40 millions de personnes à l’échelle mondiale.

La condition pose un risque cinq fois plus élevé d’accident vasculaire cérébralmais est souvent difficile à détecter.

Jusqu’à présent, des études ont montré le potentiel des appareils intelligents pour le dépistage à grande échelle de la fibrillation auriculaire mais n’ont fait aucune comparaison avec le dépistage conventionnel.

Cependant nouvelle recherche présenté au Congrès 2022 de la Société européenne de cardiologie (ESC), a révélé que le dépistage de la fibrillation auriculaire à l’aide de smartphones conventionnels faisait plus que doubler le taux de détection et de traitement chez les personnes âgées, par rapport au dépistage de routine.

Augmentation du taux de détection

La Essai eBRAVE-AFune étude portant sur 5 551 personnes âgées à risque d’AVC, a vu les participants assignés au hasard à une stratégie de dépistage numérique ou conventionnel de la fibrillation auriculaire sur six mois.

Les participants au dépistage numérique ont téléchargé une application sur leur smartphone qui mesurait les irrégularités des ondes de pouls à l’aide du téléphone. photopléthysmographique (PPG) capteur.

Le professeur Axel Bauer de l’Université de médecine d’Innsbruck, en Autriche, a présenté les détails de l’étude lors du congrès de l’ESC, qui s’est déroulé à Barcelone en août de cette année.

Il a expliqué que le dépistage numérique était bien accueilli par les participants plus âgés, qui avaient tendance à effectuer plus de mesures PPG que les participants plus jeunes à l’étude.

“Le dépistage à l’aide de smartphones courants a considérablement augmenté le taux de détection de la fibrillation auriculaire pertinente pour le traitement”, a conclu le professeur Bauer.

Un changement d’orientation

Dans l’ensemble du secteur de la santé, les avancées technologiques et des produits soutiennent le diagnostic et les soins des patients, les données collectées via la surveillance à distance étant utilisées pour créer des images plus claires des conditions de santé et améliorer l’expérience des patients.

Il y a également eu un déplacement croissant de l’attention des signaux basés sur l’électrocardiogramme (ECG) vers le type de biosignaux basés sur PPG communs aux dispositifs portables.

Un exemple est la société américaine de soins de santé numériques iRhythm Technologies, qui a récemment reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son système Zio ECG Utilization Software (ZEUS), qui fonctionne avec un appareil portable pour surveiller les patients AFib.

Les géants de la technologie Apple et Fitbit sont également entrés dans l’espace de détection et de suivi AFib, tandis que la société sud-coréenne Sky Labs a établi Anneau intelligent CART-Iqui aide à détecter la fibrillation auriculaire chez les patients.

Meilleure qualité du signal

Le dispositif de surveillance du rythme cardiaque portable intelligent CART-I utilise des signaux PPG pour mesurer la fréquence cardiaque à partir du dépistage de la circulation sanguine 24h/24 et 7j/7. Les modifications à long terme peuvent être détectées et transmises au médecin par l’anneau intelligent CART-I.

“Avec CART-I, le patient peut collecter ses propres données et transférer facilement ces données continues en temps réel au médecin”, a expliqué Jack Lee, PDG de Sky Labs.

Des études ont reconnu que le doigt offre une plus grande sensibilité pour les capteurs, avec une qualité de signal plus précise et meilleure, car il a un volume de flux sanguin auriculaire plus élevé que les autres parties du corps.

L’évolution du CART-I devrait se poursuivre l’année prochaine avec la sortie d’une nouvelle fonction d’anneau intelligent qui mesurera la pression artérielle sans aucune intervention de l’utilisateur.

“Il offrira une mesure continue de la pression artérielle, même lorsqu’une personne dort et n’est pas consciente du fonctionnement de l’appareil”, a expliqué Lee. “En aidant à gérer l’hypertension, nous pouvons prévenir les accidents vasculaires cérébraux.”