Il a régné pendant 70 ans et s’est forgé une réputation de travail désintéressé au service de son pays, une image sans cesse propagée par les journaux et les médias d’État. Il était largement respecté, un statut renforcé par des lois strictes de lèse-majesté qui peuvent imposer des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 15 ans pour tout commentaire ou acte jugé diffamatoire de la monarchie.

Mais depuis sa mort en 2016 et l’adhésion de Vajiralongkorn, le statut de la monarchie est menacé, avec une dissidence croissante.

En août de cette année, les étudiants pro-démocratie ont brisé le tabou de la critique publique en dévoilant une demande en dix points de réformes radicales pour rendre l’institution puissante et riche plus transparente et responsable.