THE PLAYBOY King of Thailand a fait de ses maîtresses sa deuxième reine comme cadeau d’anniversaire malgré ses 1400 « selfies nus qui fuient ».

Le roi Maha Vajiralongkorn, 68 ans, aurait a couronné Sineenat Wongvajirapakdi comme reine le jour de son 36e anniversaire.

Le couple portait des manteaux bleus assortis lorsqu’ils ont relâché des poissons et des oiseaux lors d’une cérémonie bouddhiste à Bangkok pour marquer son anniversaire mardi.

Cela survient juste un mois après la fuite de 1400 photos nues et semi-nues de la maîtresse du roi, également connue sous le nom de Koi.

La fuite des images «très explicites» serait liée à une rivalité amère entre la maîtresse du roi et sa femme.

La révélation des clichés coquins, dont certains montrent Koi nue ou semi-nue posant de manière provocante pour la caméra, survient après qu’elle a rejoint le harem royal après avoir été dramatiquement expulsée et emprisonnée l’année dernière.

L’étonnante infirmière de l’hôpital de l’armée a reçu ses titres royaux et militaires après avoir été précédemment accusée de chercher à saper l’épouse officielle du roi et ancienne épouse, la reine Suthida.

Les photos – qui auraient été prises par Sineenat elle-même – ont été envoyées au journaliste britannique Andrew MacGregor Marshall, qui a écrit des articles critiques sur la monarchie thaïlandaise, a rapporté Les temps.

« Les photographies proviennent clairement des téléphones personnels de Koi », a-t-il écrit dans un message sur Facebook.

« La plupart des images sont des photographies qu’elle a prises d’elle-même, et des dizaines d’entre elles sont très explicites. Il semble probable qu’elle ait pris ces photographies explicites d’elle-même pour les envoyer à Vajiralongkorn. »

Les 1443 clichés ont été pris entre 2012 et 2014 et comprennent des clichés révélateurs de Koi aux seins nus et dans des vêtements de nuit étroits.

En juillet 2019, Sineenat a reçu le titre de «chao khun phra», ce qui signifie époux noble royal, lors d’une cérémonie marquant le 67e anniversaire du roi.

C’était la première fois en près d’un siècle qu’un monarque thaïlandais prenait une épouse, après que le roi de 68 ans ait épousé sa quatrième épouse, la reine Suthida, 41 ans, trois mois plus tôt.

Mais en octobre 2019, moins de trois mois après avoir fait de Sineenat son épouse royale, le roi a émis un ordre annulant la nomination et l’envoyant en prison.

Le communiqué officiel a accusé sa maîtresse d’être «déshonorante, manquant de gratitude [and of] désobéissance contre le roi et la reine ».

En janvier, une femme de 65 ans a été emprisonnée pendant 43 ans et six mois pour avoir insulté la monarchie thaïlandaise.

L’ancien fonctionnaire Anchan Preelert a partagé sur Facebook et YouTube des clips audio contenant des commentaires jugés critiques à l’égard de la monarchie, selon les militants Thai Lawyers for Human Rights.

Anchan a plaidé coupable à 29 chefs d’accusation distincts pour violation de la loi majestueuse, son avocate Pawinee Chumsri a déclaré à Reuters.

La Thaïlande a une loi controversée sur la lèse-majesté, communément appelée article 112, qui interdit aux gens de critiquer la monarchie thaïlandaise.