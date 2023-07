Le roi néerlandais Willem-Alexander s’excuse pour la traite coloniale des esclaves

Commentez cette histoire Commentaire

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a présenté ses excuses pour le rôle de son pays dans la traite coloniale des esclaves, au milieu d’un bilan national sur l’histoire brutale de l’impérialisme néerlandais, dont l’héritage résonne encore dans la société contemporaine. « De toutes les manières dont une personne peut être privée de sa liberté, l’esclavage est certainement la plus douloureuse. Le plus dégradant. Le plus inhumain », a déclaré le monarque lors de la Journée du souvenir de l’esclavage, qui a lieu aux Pays-Bas le 1er juillet pour marquer l’abolition de la pratique au Suriname et dans les anciennes Caraïbes néerlandaises.

« Aujourd’hui, en tant que votre roi et en tant que membre du gouvernement, je présente moi-même ces excuses. Et je sens le poids des mots dans mon cœur et mon âme », a-t-il déclaré.

L’empire colonial néerlandais s’étendait du Suriname en Amérique du Sud, à l’Afrique du Sud et à l’Indonésie en Asie du Sud-Est. Le gouvernement a reconnu que pendant plus de 300 ans, les marchands d’esclaves néerlandais ont enlevé et expédié des centaines de milliers d’adultes et d’enfants d’Afrique pour travailler dans des plantations en tant qu’esclaves. Quelque 75 000 n’ont pas survécu au voyage vers les colonies, où les peuples autochtones y ont également été réduits en esclavage.

L’esclavage a été officiellement aboli au Suriname et dans les îles des Caraïbes en 1863, mais il n’a pratiquement pris fin que 10 ans plus tard.

Willem-Alexander, 56 ans, a également reconnu le rôle que ses ancêtres de la maison d’Orange-Nassau ont joué dans l’histoire de l’esclavage, affirmant qu’ils n’avaient rien fait pour arrêter les « crimes contre l’humanité ».

Les excuses royales ont été saluées comme « historiques » par Sylvana Simons, législateur de gauche d’origine surinamaise. Le vent tourne, a-t-elle déclaré sur Twitter.

Les excuses du roi font suite à d’autres mesures prises par les Pays-Bas, que de nombreux militants et universitaires ont critiqués pour ne pas en faire assez pour faire face aux injustices historiques et lutter contre le racisme institutionnel. Le pays compte environ 17,5 millions d’habitants, dont environ un quart sont des immigrés ou des enfants d’immigrés.

En décembre, Willem-Alexander a commandé une étude de trois ans sur le rôle de la monarchie dans l’histoire coloniale néerlandaise, qui doit être réalisée par des historiens et un expert des droits. Le Premier ministre Mark Rutte a également présenté ses excuses au nom du gouvernement aux personnes réduites en esclavage dans le passé et à leurs descendants. Les Pays-Bas ont récemment accordé une subvention de 218 millions de dollars pour accroître la sensibilisation culturelle à l’institution de l’esclavage.

Samedi, Willem-Alexander a noté que certains citoyens néerlandais pensaient que des excuses en 2023 pour des torts commis il y a plus d’un siècle « allaient trop loin ». Dans une enquête YouGov de 2019 sur les attitudes des Européens et des Japonais à l’égard de leur histoire impériale, la moitié des répondants aux Pays-Bas – plus que tout autre pays – ont déclaré que leur ancien empire était plus une source de fierté que de honte.

Le débat sur l’opportunité d’excuser l’impérialisme et l’esclavage a également été épineux dans d’autres pays européens. En 2020, le roi Philippe de Belgique a exprimé ses « plus profonds regrets » pour la sanglante colonisation de la République démocratique du Congo par le pays, mais s’est abstenu de s’excuser.

L’année dernière, le roi Charles III a exprimé son « chagrin personnel » à propos de l’esclavage. Il a également été appelé à présenter des excuses pour l’impérialisme britannique à l’approche de son couronnement en mai. Certains législateurs ont également poussé Londres à payer des réparations pour l’esclavage, bien que le Premier ministre Rishi Sunak ait rejeté ces appels.

« Un véritable bilan des crimes coloniaux, y compris l’esclavage et d’autres formes d’exploitation, nécessite des réparations qui servent de forme de responsabilité et reconnaissent les impacts du colonialisme aujourd’hui », a déclaré Human Rights Watch en décembre.