Le roi m’a dit que les sondages ne signifiaient rien pour lui – mais ces résultats des lecteurs du Sun sont une lecture importante

LE Roi m’a dit un jour : “Les sondages ne signifient rien pour moi.” Il m’a alors regardé droit dans les yeux et a ajouté : “Tu vois, je suis là pour le long terme.”

Nous étions à une réception organisée en son honneur à Government House à Darwin, en Australie, en avril 2018.

Le roi Charles III assiste au service d’intronisation de Sa Majesté la Reine à la chapelle St George du château de Windsor 1 crédit

J’aurais peut-être dû savoir mieux, mais je venais de lui dire à quel point il s’en était tiré personnellement – ​​avec la monarchie en tant qu’institution – dans un sondage majeur dans le journal respecté The Australian, montrant que le soutien Down Under était à son plus haut niveau depuis 18 ans. .

Alors peut-être qu’il aura une vision mesurée de ce sondage montrant que son règne est bien parti. Les résultats montrent que la monarchie reste aussi populaire que jamais, la moitié des personnes interrogées soutenant Charles pour être un bon roi.

L’immense chaleur envers la reine – montrée par la moitié de son peuple pleurant sa mort et un cinquième disant qu’ils ont pleuré lors de ses funérailles – signifie qu’elle a laissé la monarchie en bon état pour son fils.

Mais le roi et ses courtisans ne peuvent pas se permettre d’être complaisants.

Même si Charles ne regarde pas les sondages, ces courtisans dont le travail consiste à consolider l’institution dans les premiers jours d’un nouveau règne savent que les sondages ne sont qu’un instantané et peuvent changer.

Nous sommes, après tout, en période de lune de miel, et si la monarchie a la cote auprès des anciens et des baby-boomers, les jeunes d’aujourd’hui sont moins convaincus.

Car ils connaissent, surtout après les récentes performances d’une certaine actrice américaine et de son acolyte grincheux “H” (un ancien royal senior connu sous le nom de Harry) – et le livre à paraître qu’il a signé – la réputation du roi, sa femme Camilla et sa famille pourrait être laissée en lambeaux.

Clivage générationnel

Meghan Markle, qui semble se spécialiser dans l’apitoiement sur soi-même et s’attaquer à sa propre famille et à celle de son mari, est maintenant plus populaire que le prince Edward, le plus jeune frère du roi.

Et il y a un fossé clair lié à l’âge entre Harry et Meghan, qui semblent être très populaires auprès de la génération Z – mais Meghan est moins populaire que même le prince Andrew en disgrâce auprès des plus de 65 ans.

Le sondage semble également suggérer que le public se réchauffe à nouveau pour Harry mais pas tellement pour Meghan.

Il a toujours été populaire avant de rencontrer sa femme, souvent deuxième dans les sondages après la reine.

Mais d’une certaine manière, cela n’est pas pertinent car ils se présentent maintenant comme un double acte plutôt exaspérant.

Le roi veut une monarchie moderne allégée et, selon ce sondage, il est en phase avec son peuple, avec 42 % d’accord.

Et pour cela il s’appuiera plus que jamais sur William et Catherine, nos nouveaux prince et princesse de Galles.

Tant mieux, alors, que ce sondage montre qu’ils sont toujours les vedettes du spectacle royal.